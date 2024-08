W 2025 roku czeka nas rewolucja. Duże zmiany w wydawaniu orzeczeń lekarskich. Czasami będą orzekały pielęgniarki i fizjoterapeuci

Duże zmiany w zakresie wydawanie i kontroli orzeczeń lekarskich. Są założenia. Projekt będzie przedstawiony jeszcze w 2024 roku. Czeka nas rewolucja – zmieni się kształt i sposób działania systemu. Czasami orzekać będą też pielęgniarki i fizjoterapeuci. Czy to poprawi sytuację pacjentów?

Będą kompleksowe zmiany w zakresie wydawania i kontroli orzeczeń lekarskich

Orzeczenia lekarskie wydawane przez lekarzy orzeczników i komisje lekarskie są podstawą do ustalania uprawnień do niektórych świadczeń z ZUS, w tym m.in. renty z tytułu niezdolności do pracy, czy renty socjalnej. Do kompetencji lekarzy orzeczników należy również kontrola prawidłowości orzekania o czasowej niezdolności do pracy oraz kontrola wystawiania zaświadczeń lekarskich. System, w którym działają nie był od lat reformowany i to ma się już niedługo zmienić. Rozpoczęły się bowiem prace nad projektem ustawy, który ma wprowadzić kompleksowe i jednolite regulacje zasad i trybu wydawania orzeczeń dla celów ustalania uprawnień do świadczeń z ubezpieczeń społecznych, innych świadczeń należących do właściwości ZUS oraz dla celów realizacji zadań zleconych ZUS na podstawie innych ustaw, a także kontroli orzecznictwa o czasowej niezdolności do pracy. Zmiany mają doprowadzić do standaryzacji postępowania orzeczniczego we wszystkich rodzajach spraw, niezależnie od celu, dla którego jest wydawane orzeczenie oraz przyczynić się do przejrzystości regulacji prawnych w tym zakresie.

Zmiana zasad zatrudniania i wynagradzania lekarzy orzekających. Będzie system kontroli

Zmiany mają dotyczyć między innymi zasad zatrudniania i wynagradzania lekarzy orzekających w ZUS, jednak zmieni się również kształt systemu orzeczniczego. Celem jest lepsze dostosowanie do realiów współczesnego rynku pracy poprzez: