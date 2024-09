10 tys. zł doraźnej pomocy dla osób poszkodowanych powodzią. Do 100 tys. zł na remont mieszkania i do 200 tys. zł na odbudowę budynków mieszkalnych

Premier Donald Tusk poinformował o wsparciu dla osób poszkodowanych powodzią. 10 tys. zł wyniesie doraźna pomoc dla osób poszkodowanych powodzią. Poszkodowani będą mogli także wnioskować o 100 tys. zł na remont mieszkania lub odbudowę pomieszczeń gospodarczych i do 200 tys. zł na odbudowę budynków mieszkalnych.

W poniedziałek odbyło się nadzwyczajne posiedzenie Rady Ministrów. Premier Donald Tusk podczas konferencji prasowej po nadzwyczajnym posiedzeniu Rady Ministrów poinformował, że od poniedziałku, 16 września 2024 r. osoby poszkodowane powodzią będą mogły zgłosić się po świadczenia pieniężne. Premier poinformował, że rząd ma rezerwę w wysokości 1 mld zł na potrzeby miejsc i ludzi poszkodowanych powodzią.

10 tys. zł doraźnej pomocy dla osób poszkodowanych powodzią

Premier przekazał, że wnioski będzie można składać do władz gminy, gdzie mieszka i poniósł straty i po zatwierdzeniu przez wójta, burmistrza, prezydenta miasta, czy miejscową opiekę społeczną. Premier zaznaczył, że kwota, którą będzie można uzyskać w ramach doraźnej pomocy, będzie wynosiła łącznie 10 tys. zł. Będzie to 8 tys. zł z tytułu pomocy społecznej oraz 2 tys. zł z tytułu zasiłku powodziowego. Podkreślił, że jest to bezzwrotna i natychmiastowa pomoc. Zaznaczył, że te 8 tys. zł jest przeznaczone dla wszystkich osób poszkodowanych przez wydarzenia nadzwyczajne. Dodał, że wnioski będą rozpatrywane jak najszybciej. "Metoda jest taka, wszyscy mają z empatią i zrozumieniem podchodzić do tych wniosków - powiedział. Dodał, że nie spodziewa się nadużyć.

Do 100 tys. zł na remont mieszkania i do 200 tys. zł na odbudowę budynków mieszkalnych

Premier poinformował także, osoby poszkodowane powodzią będą mogły także liczyć na wsparcie finansowe do 100 tys. zł na remont mieszkań lub odbudowę pomieszczeń gospodarczych. Zaznaczył, że będzie to bezzwrotna pomoc finansowa. W przypadku odbudowy budynków mieszkalnych, poszkodowani będą mogli liczyć na pomoc finansową w wysokości do 200 tys. zł. To jest do 100 tysięcy zł. To nie jest pożyczka, tylko to będzie także bezzwrotna pomoc finansowa. Jeśli chodzi o odbudowę budynków mieszkalnych to do 200 tysięcy zł - powiedział. To są te podstawowe w tej chwili decyzje, tak, aby pomóc natychmiast tym, którzy są w potrzebie - dodał premier. Zapowiedział, że rząd przygotowuje także cały katalog narzędzi zakładający rozszerzenie pomocy osobom poszkodowanym.