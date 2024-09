400 zł na dziecko do 24 roku życia. Z wnioskiem musisz wystąpić do końca listopada 2024. Gdzie należy złożyć wniosek? Wiele osób nie skorzystało jeszcze z możliwości uzyskania dodatkowych pieniędzy. Komu przysługują dodatkowe środki z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego 2024/2025?

Minął już pierwszy tydzień roku szkolnego. Nie wszyscy jednak skorzystali jeszcze z możliwości uzyskania dodatkowych środków, które można przeznaczyć m.in. właśnie na pokrycie wydatków związanych z zakupem wyprawki szkolnej dla ucznia. Połączenie dwóch świadczeń - świadczenia z programu Dobry start oraz dodatku z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego - dają łącznie dodatkowe 400 zł na dziecko.

Od 1 lipca rodzice mogą składać wnioski o świadczenie z programu Dobry start. Dodatek w wysokości 300 zł, przysługuje na każde uczące się w szkole dziecko w wieku od 7 do 20 lat, a jeśli ma orzeczoną niepełnosprawność, to do ukończenia 24 lat. Osoby, które prawidłowo wypełniły i złożyły wniosek do końca sierpnia br., otrzymają wypłatę świadczenia jeszcze we wrześniu. Złożenie wniosku w późniejszym czasie, będzie skutkowało wypłatą świadczenia w ciągu dwóch miesięcy od dnia złożenia wniosku. Należy pamiętać, że wnioski można składać tylko do 30 listopada. Złożenie wniosku po 30 listopada możliwe jest tylko w sytuacji, gdy dziecko powyżej 20. roku życia uzyska orzeczenie o niepełnosprawności po 30 listopada. Wniosek o świadczenie z programu Dobry start można złożyć wyłącznie drogą elektroniczną za pomocą aplikacji mZUS, portalu Platformy Usług Elektronicznych (PUE) ZUS, portalu Emp@tia oraz bankowości elektronicznej.

Osoby, które pobierają zasiłek rodzinny, mają możliwość uzyskania dodatku z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego. Dodatek ten przysługuje na każde dziecko. Jest to jednorazowa wypłata w wysokości 100 zł. Dzięki dodatkowym funduszom, można minimalnie odciążyć budżet rodzinny. Dodatek ten przysługuje nie tylko na dziecko, które chodzi do szkoły. Wniosek o ten dodatek mogą także złożyć rodzice, których dziecko rozpoczęło roczne przygotowanie przedszkolne. Wniosek o dodatkowe pieniądze z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego należy złożyć do dnia zakończenia okresu zasiłkowego, w którym dziecko rozpoczęło rok szkolny, lub roczne przygotowanie przedszkolne. Należy pamiętać, że zasiłek rodzinny wynosi miesięcznie 95,00 zł na dziecko w wieku do ukończenia 5. roku życia. 124,00 zł na dziecko w wieku powyżej 5. roku życia do ukończenia 18. roku życia, lub 135,00 zł na dziecko w wieku powyżej 18. roku życia do ukończenia 24. roku życia. Wniosek o zasiłek rodzinny wraz z dodatkami można złożyć zarówno online jak i w urzędzie. Wniosek na kolejny okres zasiłkowy można złożyć do 30 listopada. Można go złożyć także po 30 listopada, jednak zasiłek będzie wtedy przyznawany od miesiąca złożenia wniosku.