Zalanie. Czy można wykorzystać zwolnienie od pracy z powodu siły wyższej?

Na czym ma polegać program Emerytura plus? Co zyskają pracujący seniorzy? "Musi zostać wprowadzona zasada i zmieniony algorytm wyliczania emerytury. Chodzi o to, by niezależnie od tego, ile człowiek uzbierał ze składek, jeżeli będzie pracował dłużej, zawsze powinien dostać więcej niż emeryturę minimalną" – powiedziała minister funduszy Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz.