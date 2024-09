12 rat dla powodzian. Rząd pomoże spłacić kredyt hipoteczny

Rząd zapowiedział możliwości wsparcia dla kredytobiorców poszkodowanych w wyniku powodzi. Rozwiązanie zakłada, że Fundusz Wsparcia Kredytobiorców spłaci 12 rat kredytu hipotecznego dla powodzian. Rząd pracuje też nad wprowadzeniem ulg dla powodzian w spłatach także innych zobowiązań – nie tylko tych hipotecznych.

Wsparcie dla powodzian w spłacie rat kredytu, 12 raz zapłaci Fundusz Wsparcia Kredytobiorców

Premier Donald Tusk zapowiadał, że rząd pracuje nad rozwiązaniem, które odciąży kredytobiorców. Chodzi o osoby, które wskutek powodzi utraciły swoje domy i mają na nie kredyt hipoteczny. Kredytobiorcy będą mogli skorzystać ze wsparcia przy spłacie kredytu.

"Poszkodowani w wyniku powodzi, posiadający kredyt mieszkaniowy, będą mogli skorzystać z funduszu wsparcia kredytobiorców. Wsparcie będzie mogło być przyznane kredytobiorcy, który utracił chociażby czasowo możliwość korzystania z domu lub mieszkania. Wsparcie będzie polegało na spłacie przez fundusz wsparcia rat kredytobiorcy przez okres 12-tu miesięcy, bez względu na ich wysokość. Udzielone wsparcie nie będzie podlegało zwrotowi" – przekazał Minister Finansów podczas sztabu we Wrocławiu.

Rząd przygotuje także ulgi dla powodzian w spłatach innych zobowiązań

Rząd pracuje również nad wprowadzeniem ulg dla powodzian w spłatach także innych zobowiązań – nie tylko tych hipotecznych. "Trwają prace – i są one już bardzo zaawansowane – nad systemem odraczania płatności rat nie tylko za kredyty i pożyczki hipoteczne, ale także gotówkowe oraz kredyty zaciągane przez małe i średnie firmy" – powiedział Andrzej Domański, szef resortu finansów.

Natomiast przedsiębiorcy, którzy ucierpieli wskutek powodzi, mogą skorzystać z odroczenia i zwolnienia z opłat ZUS. Należy najpierw złożyć oświadczenie, że zostali poszkodowani przez powódź. "Przedsiębiorcy mogą opłacić składki za okres od 1 sierpnia do 31 grudnia 2024 roku, w terminie do 15 września 2025 roku. Do opłacenia w tym terminie składek nie będą naliczane żadne odsetki. Przedsiębiorcy opłacający składki na własne ubezpieczenie mogą także wystąpić do ZUS z wnioskiem o ich umorzenie" – zaznaczył Minister. ZUS uruchomił specjalną infolinię, gdzie przedsiębiorcy mogą uzyskać więcej informacji o ulgach w spłacie składek – 33 825 31 34 i 76 876 45 76.

Rząd pracuje nad rozporządzeniem, które wydłuży przedsiębiorcom dotkniętym powodzią terminy płatności za podatki VAT, PIT i CIT. "Dzisiaj projekt rozporządzenia trafi do pilnych konsultacji. Oczekuję, że jutro będzie gotowy do podpisu. W przypadku podatku VAT odroczenie zapłaty podatku będzie obowiązywać do 25 stycznia 2025 roku. W zakresie podatków PIT i CIT odroczenie dotyczyć będzie zaliczek na podatki płatnych od września (czyli należnych za sierpień, od sierpnia do grudnia tego roku). Przedsiębiorcy rozliczający ten podatek rozliczą go dopiero w rozliczeniu rocznym" – mówił A. Domański.

Wiceminister Wiesław Szczepański będzie koordynował kwestie dotyczące współpracy rządowej i instytucjonalnej na rzecz powodzian. "Wszyscy, którzy chcą mieć pewność, że ich pomoc trafi szybko i we właściwe miejsce, proszę o kontakt z MSWiA, z Wiceministrem Szczepańskim. Będziemy działali tak, aby szybko i sprawnie ta pomoc docierała tam, gdzie trzeba" – podkreślił Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Tomasz Siemoniak.

Firmy, które przekazują środki finansowe lub rzeczowe, a także usługi na rzecz powodzian, objęte są 0% stawką VAT.

Środki finansowe na wsparcie i odbudowę

Rząd wygospodarował kolejny 1 mld zł na wsparcie dla powodzian oraz odbudowę infrastruktury. To w sumie 2 mld zł zabezpieczone w budżecie państwa na ten cel. Zniszczenia i straty po powodzi są ogromne. Obecnie kluczowe jest wsparcie doraźne, a w następnej kolejności odbudowa infrastruktury. Rząd pracuje nad utworzeniem programu odbudowy. "Za istotną część tych szkód państwo weźmie odpowiedzialność, za naprawę i odbudowę. Wczoraj mówiliśmy o rozpoczęciu prac nad utworzeniem programu odbudowy. Zdajemy sobie sprawę, że środki budżetowe, jak i europejskie, będą zdecydowanie przekraczały to co na razie Minister Finansów zmobilizował" – poinformował Premier Donald Tusk.