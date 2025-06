Wyższe maksymalne kwoty wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatku funkcyjnego dla pracowników samorządowych zatrudnionych na podstawie wyboru oraz powołania od 1 lipca 2025 r. (limit 21 043,57 zł) [NOWY PROJEKT ROZPORZĄDZENIA]

Wynagrodzenia pracowników samorządowych w 2025 r.

REKLAMA

Pierwszym rozporządzeniem zmieniającym wysokość wynagrodzeń pracowników samorządowych jest rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 maja 2025 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych, które zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw 30 maja 2025 r. Rozporządzenie to początkowo zawierało także kwoty maksymalnego poziomu wynagrodzeń oraz maksymalnego poziomu dodatku funkcyjnego dla pracowników samorządowych zatrudnionych na podstawie powołania, jednakże z ostatecznego projektu zostały wycofane. W opublikowanym już w Dzienniku Ustaw rozporządzeniu znalazły się takie zmiany jak podwyższenie minimalnego miesięcznego poziomu wynagrodzenia zasadniczego pracowników samorządowych, korekta katalogu stanowisk w II. Tabeli w części D. „Stanowiska w urzędach i samorządowych jednostkach organizacyjnych” w części XXIV. „Żłobki, kluby dziecięce i dzienni opiekunowie”. Podwyżka minimalnych wynagrodzeń ma zastosowanie do wynagrodzeń wypłacanych od 1 marca 2025 r.

REKLAMA

Podczas procedowania powyższego rozporządzenia, Związek Powiatów Polskich przedstawił swoje uwagi w związku z nieuwzględnieniem nowego maksymalnego poziomu wynagradzania zasadniczego oraz dodatku funkcyjnego dla pracowników samorządowych zatrudnionych na podstawie wyboru i powołania. Prezes Związku Powiatów Polskich Andrzej Płonka wskazywał wtedy, że pracownicy z wyboru i powołania (wójtowie, burmistrzowie, starostowie, członkowie zarządów, czy skarbnicy) odpowiadają za strategiczne decyzje oraz za rozwój swoich gmin i powiatów. Brak mechanizmu dostosowującego ich wynagrodzenia do rosnących kosztów życia oraz coraz bardziej złożonych wyzwań, z jakimi mierzą się samorządy, to odbierany jako wyraz braku szacunku wobec ich pracy - przekazał w piśmie z uwagami do projektu z 15 maja 2025 r.

Wyższe maksymalne kwoty wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatku funkcyjnego dla tych pracowników samorządowych od 1 lipca 2025 r.

REKLAMA

W piątek, 20 czerwca 2025 r. w wykazie prac legislacyjnych rządu pojawił się projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (nr projektu RD209). Projektowana nowelizacja ma na celu podwyższenia kwot maksymalnego poziomu wynagrodzenia zasadniczego oraz maksymalnego poziomu dodatku funkcyjnego pracowników samorządowych zatrudnionych na podstawie wyboru oraz powołania.

Zgodnie z ustawą budżetową na 2025 rok (art. 9 ust. 1 pkt 2 lit. a), ustalono nową kwotę bazową dla osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe – wynosi ona 1 878,89 zł. To o 5 proc. więcej niż dotychczas (wcześniej było to 1 789,42 zł). Oznacza to, że maksymalne wynagrodzenie osób zatrudnionych na podstawie wyboru (określonych w załączniku nr 1 do rozporządzenia) może teraz sięgnąć 21 043,57 zł. Jak wskazano, powyższe kwoty zostały ustalone w taki sposób, aby łącznie z dodatkiem specjalnym nie przekroczyły wysokości 21 043,57 zł, tj. zgodnie z art. 37 ust. 3 ustawy o pracownikach samorządowych 11,2-krotności kwoty bazowej określonej w ustawie budżetowej dla osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe.

Projekt zakłada także podwyższenie kwot maksymalnego poziomu wynagrodzenia zasadniczego pracowników samorządowych zatrudnionych na podstawie powołania oraz maksymalnego poziomu dodatku funkcyjnego określonych w załączniku nr 2 do rozporządzenia. One także zostaną ustalone odpowiednio w relacji do maksymalnych poziomów wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatku funkcyjnego pracowników zatrudnionych na podstawie wyboru. Tak jak w przypadku podwyższenia maksymalnych wynagrodzeń i dodatków dla pracowników samorządowych zatrudnionych na podstawie wyboru, tak i dla pracowników samorządowych zatrudnionych na podstawie powołania, wzrost maksymalnych wynagrodzeń i dodatków co do zasady wyniesie ok. 5 proc..

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Nowa podgrupa stanowisk dla województw liczących powyżej 3 mln mieszkańców

Dodatkowo, w projekcie rozporządzenia przewidziano utworzenie nowej podgrupy stanowisk dla marszałków województw liczących powyżej 3 mln mieszkańców. Wyodrębnione zostaną następujące stanowiska: marszałek województwa w województwie powyżej 3 mln mieszkańców, wicemarszałek w województwie powyżej 3 mln, pozostali członkowie zarządu województwa w województwie powyżej 3 mln oraz skarbnik województwa w województwie powyżej 3 mln mieszkańców. Dokument porządkuje także inne stanowiska, które znajdują się w załącznikach nr 1 i 2 do rozporządzenia.

Kiedy rozporządzenie wejdzie w życie?

Projekt zakłada wejście w życie po 14 dniach od dnia ogłoszenia. Zaś w przypadku wyższych stawek maksymalnych wynagrodzeń oraz dodatków, projekt zakłada, że będą one miały zastosowanie do wynagrodzeń i dodatków należnych od 1 lipca 2025 r. Za opracowanie projektu odpowiedzialne jest Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Planowany termin przyjęcia projektu przez Radę Ministrów to III kwartał 2025 r.