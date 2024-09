Przedsiębiorcy poszkodowani w powodzi mogą liczyć na ulgi w spłacie składek ZUS

Przedsiębiorcy poszkodowani w powodzi mogą liczyć na ulgi w spłacie składek do ZUS, takie jak odroczenie terminu płatności składek lub rozłożenie należności na raty - przypomina Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Mogą tez wystąpić o umorzenie składek na własne ubezpieczenie.

"Rozumiemy, że z powodu powodzi część przedsiębiorców może mieć problemy z płynnością finansową. Dlatego przypominamy o ulgach, o które w pierwszej kolejności można się ubiegać” – poinformował rzecznik ZUS Paweł Żebrowski. Wskazał, że przedsiębiorcy, którzy ponieśli straty w wyniku powodzi mogą składać wnioski do ZUS nie tylko o odroczenie terminu płatności składek lub rozłożenie na raty, ale także o ich umorzenie.

REKLAMA

Warunkiem udzielenia ulgi jest wystąpienie do ZUS z wnioskiem oraz złożenie oświadczenia, że jest on podmiotem poszkodowanym przez powódź

REKLAMA

"Dotyczy to jednak tylko składek na własne ubezpieczenie. Na umorzenie mogą liczyć poszkodowani przedsiębiorcy, którzy m.in. wykażą, że ze względu na stan majątkowy i sytuację rodzinną nie są w stanie opłacać składek" – dodał Żebrowski. Jak zaznaczył, zawarcie ugody z ZUS niesie szereg korzyści, m.in. do składek objętych ulgą nie nalicza się odsetek, w ich miejsce pobiera się opłatę prolongacyjną. Poza tym przedsiębiorca, który płaci raty w terminie i w ustalonej wysokości oraz reguluje bieżące składki, może uzyskać zaświadczenie o niezaleganiu w opłacaniu składek, które potrzebne jest m.in. w postępowaniach przetargowych.

ZUS zwrócił też uwagę, że zakres dokumentów, jakie należy dołączyć do wniosku, zawsze ustalany jest indywidualnie i zależy od rodzaju prowadzonej działalności oraz formy opodatkowania. "Przedsiębiorca może też skorzystać z pomocy doradcy ds. ulg i umorzeń w wybranych placówkach ZUS, pomogą mu również pracownicy sali obsługi klientów" - zaznaczył Żebrowski. "Warunkiem udzielenia ulgi jest wystąpienie do ZUS z wnioskiem w tym zakresie oraz złożenie przez płatnika oświadczenia, że jest on podmiotem poszkodowanym przez powódź" - podkreślił rzecznik.

Wnioski o pomoc przedsiębiorców poszkodowanych przez powódź będą traktowane priorytetowo

Zaznaczył, że wnioski o pomoc będą traktowane priorytetowo. "Uprościliśmy procedury rozpatrywania wniosków o raty i odroczenie, które będą opierały się o oświadczenie płatnika. Nie będzie konieczności składania dokumentów obrazujących sytuację ekonomiczno-finansową z ostatnich 3 lat" – wyjaśnił rzecznik.

Rzecznik ZUS przypomniał, że wniosek o odroczenie terminu płatności składek czy rozłożenie zadłużenia na raty można składać elektronicznie, za pośrednictwem poczty oraz osobiście w placówce ZUS.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Od 18 września do 4 października br. w godz. 8.00-15.00 - pod specjalnymi numerami telefonu 33 825 31 34 i 76 876 45 76 - przedsiębiorcy mogą uzyskać informację w sprawie ulg w opłacaniu składek.

Żebrowski zachęcił także do załatwiania spraw w ZUS bez wychodzenia z domu: podczas e-wizyty za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych ZUS, telefonicznie za pośrednictwem Centrum Kontaktu Klientów ZUS pod numerem 22 560 16 00 od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 18.00.