Trwają prace nad zmianami w ustawie o wychowaniu w trzeźwości. Dopisano przepisy ograniczające promocję alkoholu i zwiększające kary za jego niewłaściwą sprzedaż; będzie tam pewnie również kwestia opakowań - powiedział wiceminister zdrowia Wojciech Konieczny. Ma to związek z zablokowanie przez premiera procederu związanego z alkoholowymi saszetkami.

Napoje z alkoholem w miękkich opakowaniach zablokowane przez premiera. Będą odpowiednie przepisy

W sprzedaży pojawiły się napoje z alkoholem w miękkich opakowaniach przypominających te, w których sprzedawane są m.in. musy owocowe. Po nagłośnieniu sprawy premier Donald Tusk zablokowanie procederu związanego z alkoholowymi saszetkami.

Wiceminister zdrowia Wojciech Konieczny pytany o tę deklarację w Programie Pierwszym Polskiego Radia poinformował, że w resorcie trwają prace nad zmianami w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. "Ta ustawa jest w trakcie konsultacji, te zmiany są procedowane" - powiedział Konieczny. Jak dodał, bardzo prawdopodobne jest, że w regulacji zostaną dopisano odpowiednie przepisy "uwzględniające to, co się ostatnio działo i zapobiegające temu w przyszłości".

Nowe przepisy ograniczające promocję alkoholu i zwiększające kary za jego niewłaściwą sprzedaż. Podjęta będzie też kwestia rodzaju opakowania alkoholu

Zaznaczył, że już dopisano przepisy ograniczające promocję alkoholu i zwiększające kary za jego niewłaściwą sprzedaż. Wiceminister wskazał, że prawdopodobnie uregulowana zostanie także kwestia rodzaju opakowania alkoholu. "To jest jedna z metod, aby nie dopuszczać w przyszłości do nowych, że tak powiem, inwencji, ponieważ, branża mówi, że nas wyprzedza. To nie do końca jest prawda, ale (...) my musimy bardzo daleko patrzeć w przyszłość i być bardzo jednoznaczni" - podkreślił wiceszef MZ.

Dodał, że reakcja premiera na sprawę tubek z alkoholem sprawia, że "jest klimat do tego, żeby te wszystkie przepisy radykalnie uściślić". Spółka OLV, producent tzw. saszetek z napojami alkoholowymi pod marką Voodoo Monkey, poinformowała we wtorek PAP, że wycofuje całą partię produktów z rynku i natychmiast wstrzymuje ich produkcję.