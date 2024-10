Bon energetyczny. Jest decyzja Ministerstwa Finansów, wypłaty jeszcze przed kluczowym sezonem grzewczym

Ruszą wypłaty bonu energetycznego. Ministerstwo Finansów wydało zgodę na uruchomienie środków na bon energetyczny i wypłacenie ich obywatelom. Tak dzisiaj w Sejmie poinformowała minister klimatu i środowiska Paulina Hennig-Kloska. Zapewniała, że przed kluczowym sezonem grzewczym te pieniądze trafią do obywateli.

Poseł Konfederacji Grzegorz Adam Płaczek podczas plenarnych obrad Sejmu w dniu dzisiejszym (18 października) przekonywał, że "tysiące polskich rodzin" nie otrzymało jeszcze wsparcia w ramach bonu energetycznego. "Dlatego, że państwo w ślad za ustawą nie przekazaliście nawet złotówki gminom, a to gminy maja płacić te pieniądze. Ta ustawa (o bonie energetycznym) powinna trafić do kosza dlatego, że jest fikcją" - stwierdził poseł.

Ministerstwo Finansów wydało zgodę na uruchomienie środków i wypłacenie pieniędzy w ramach bonu energetycznego

Szefowa resortu klimatu i środowiska Paulina Hennig-Kloska, że "nie ma żadnej zbędnej zwłoki (...) wnioski przez samorządy zostały wydane, decyzje przyjęte". "Teraz Ministerstwo Finansów wydało zgodę na uruchomienie środków i wypłacenie ich obywatelom" - dodała. Minister zapewniła, że "przed kluczowym sezonem grzewczym te pieniądze trafią do obywateli bo są im bardzo potrzebne".

Wskazała też, że 2,4 mln obywateli nie jest w stanie opłacić swoich rachunków za energię elektryczną i cieplna, bo mają zbyt niskie dochody. "Państwo postanowiło wesprzeć tę grupę obywateli" - przypomniała Paulina Hennig-Kloska, szefowa MKiŚ.

Bon energetyczny, czyli dodatkowe pieniądze na energię elektryczną dla gospodarstw domowych o niskich dochodach

Przypomnijmy, że bon energetyczny to nowe świadczenie w postaci jednorazowego dofinansowania dla gospodarstw domowych do rachunków za energię elektryczną. Służy on wsparciu obywateli w opłaceniu rachunków za energię elektryczną. Mogą z niego skorzystać członkowie gospodarstwa domowego: jedno- lub wieloosobowego, którzy spełniają określone kryteria dochodowe. Bon energetyczny jest wsparciem przysługującym w drugiej połowie roku (obejmuje rozliczenie rachunków w okresie 1 lipiec – 31 grudnia 2024 r.)

Z bonu energetycznego można skorzystać, jeśli miesięczne dochody w gospodarstwie domowym nie przekraczają:

2500 zł netto na osobę (w gospodarstwie jednoosobowym),

1700 zł netto na osobę (w gospodarstwie wieloosobowym).

W przypadku przekroczenia wyżej wymienionych kwot dochodu, nadal istnieje możliwość złożenia wniosku o wypłatę bonu energetycznego – obowiązuje wówczas zasada złotówka za złotówkę, dzięki której prawo do świadczenia jest zachowane. W takim przypadku wysokość bonu zostanie pomniejszona o kwotę przekraczającą dochód.

Wysokość bonu energetycznego jest zróżnicowana w zależności od osób w gospodarstwie domowym oraz źródła ogrzewania