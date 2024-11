Nie będzie wolnej od pracy Wigilii w 2024 r.? Wyjaśniają marszałek Sz. Hołownia i min. finansów A. Domański

ZUS podjął decyzję. Te osoby dostaną nie 800 plus, a 400 plus

Świadczenie 500 plus, a od początku 2024 roku podwyższone do 800 plus, wypłacane jest obecnie w cyklu rocznym, rozpoczynającym się 1 czerwca każdego roku. Mimo że podstawowa kwota świadczenia to 800 zł miesięcznie, niektórzy rodzice otrzymują jedynie połowę tej sumy. ZUS wyjaśnia, że takie sytuacje mają miejsce w określonych przypadkach. Jakich? Oto szczegóły.