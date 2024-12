Dodatek za pracę w porze nocnej po 1 stycznia 2025 r.

W listopadzie br. Komisja Europejska zatwierdziła rządowy plan wychodzenia przez Polskę z nadmiernego deficytu budżetowego, zgodnie z którym – w ciągu najbliższych czterech lat – Polska zobowiązana jest do obniżenia deficytu budżetowego do poziomu 3 proc. PKB. Plan ten, nie pozostanie bez wpływu na świadczenie 800 plus oraz dopiero co uruchomiony program Aktywny Rodzic, w ramach którego pierwsze wypłaty świadczeń, miały miejsce 29 listopada br.