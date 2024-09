Nie 4626 zł, a 4666 zł. Tyle wyniesie minimalne wynagrodzenie w 2025 r. Projekt czeka na podpis premiera. Z aktualnej wersji projektu rozporządzenia w sprawie minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2025 r. wynika, że od 1 stycznia 2025 r. minimalne wynagrodzenie ma wynosić 4666 zł, a minimalna stawka godzinowa 30,50 zł.

W związku z tym, że Radzie Dialogu nie udało się wypracować wspólnego stanowiska w sprawie propozycji wzrostu minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2025 r. oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2025 r., Rada Ministrów ma czas do 15 września na podjęcie ostatecznej decyzji.

Wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę od 1 stycznia 2025 r. wyniesie 4666 zł brutto. Jest to wzrost o 366 zł. Od 1 lipca 2024 r. wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę wynosi 4300 zł brutto. Zaś wysokość minimalnej stawki godzinowej za pracę od 1 stycznia 2025 r. będzie wynosiła 30,50 zł brutto. Przekłada się to na wzrost o 2,40 zł. Od 1 lipca 2024 r. minimalna stawka godzinowa wynosi 28,10 zł. Są kwoty wyższe od tych, które Rada Ministrów przedstawiła Radzie Dialogu Społecznego. Początkowo Rada Ministrów zaproponowało minimalne wynagrodzenie na poziomie 4626 zł brutto oraz minimalną stawkę godzinową w wysokości 30,20 zł brutto. Oznacza to wzrost o 40 zł w przypadku minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wzrost o 30 gr. w przypadku minimalnej stawki godzinowej w stosunku do kwot zaproponowanych na Radzie Dialogu Społecznego. Projekt został skierowany do podpisu Prezesa Rady Ministrów.