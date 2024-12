Czterodniowy tydzień pracy w 2025 r.? Jest podstawa prawna. Można wprowadzać jeszcze przed 1 stycznia 2025 r.

4 dniowy tydzień pracy w 2025 r. Jest podstawa prawna. Można wprowadzać jeszcze przed 1 stycznia 2025 r. Czterodniowy tydzień pracy już uregulowany w Kodeksie pracy. Co na to przepisy? Co z przerwami od pracy i dniami wolnymi?

W przestrzeni publicznej od dłuższego czasu można zaobserwować debatę dotyczącą skróconego tygodnia pracy. Resort rodziny i pracy przekazał, że zmiany dotyczące czasu pracy nastąpią w trakcie trwania tej kadencji rządu. Oznacza to, że najpóźniej do 2027 roku możemy oczekiwać zmian. Aktualnie resort jest w trakcie analiz, które mają zweryfikować opinię, czy skrócenie czasu pracy poprawi wydajność. Rozważane są dwie opcje. Jedna z nich zakłada skrócenie czasu pracy do czterech dni w tygodniu, druga zaś skrócenie dniówki do 7 godzin dziennie, co oznaczałoby 35 godzinny tydzień pracy.

REKLAMA

4 dniowy tydzień pracy w 2025 r. - podstawa prawna

Zgodnie z Kodeksem pracy, czas pracy nie może przekraczać 8 godzin na dobę i przeciętnie 40 godzin w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym nieprzekraczającym 4 miesięcy. Warto jednak pamiętać, że ustawa już w obecnym kształcie umożliwia pracę w skróconym, cztero-dniowym tygodniu pracy. Stanowi o tym art. 143 Kodeksu pracy.

Podstawa prawna Art. 143. [System skróconego tygodnia pracy] Na pisemny wniosek pracownika może być do niego stosowany system skróconego tygodnia pracy. W tym systemie jest dopuszczalne wykonywanie pracy przez pracownika przez mniej niż 5 dni w ciągu tygodnia, przy równoczesnym przedłużeniu dobowego wymiaru czasu pracy, nie więcej niż do 12 godzin, w okresie rozliczeniowym nieprzekraczającym 1 miesiąca.

Oznacza to, że pracownik może pracować cztery dni w tygodniu. Musi tylko pamiętać przedłużeniu dobowego wymiaru czasu pracy. Maksymalnie, dobowy wymiar czasu pracy może być przedłużony do 12 godzin. Należy uwzględnić także minimalny dobowy odpoczynek od pracy. Pracownikowi w każdej dobie przysługuje co najmniej 11 godzin nieprzerwanego odpoczynku. A w każdym tygodniu, co najmniej 35 godzin nieprzerwanego odpoczynku, obejmującego co najmniej 11 godzin nieprzerwanego odpoczynku dobowego. W przypadku wydłużenia dobowego wymiaru czasu pracy warto pamiętać także o prawie do przerw. W przypadku, gdy dobowy wymiar czasu pracy pracownika wynosi co najmniej 6 godzin, pracownik ma prawo do przerwy w pracy trwającej co najmniej 15 minut. A w momencie, gdy dobowy wymiar czasu pracy pracownika jest dłuższy nić 9 godzin, pracownik ma prawo do kolejnej, dodatkowej przerwy w pracy trwającej co najmniej 15 minut.

Kodeks pracy pozwala na wprowadzenie także innych systemów czasu pracy. Można pracować także w systemie: równoważnego czasu pracy, czasu pracy w ruchu ciągłym, przerywanego czasu pracy, zadaniowego czasu pracy, pracy weekendowej, czy skróconego czasu pracy.

System skróconego czasu pracy 2025 r.

Pracodawcy mogą także stosować system skróconego czasu pracy, czyli poniżej norm określonych w KP (8 godzin dziennie przy 40 godzinnym tygodniu pracy). W Kodeksie pracy wskazano, że dla pracowników zatrudnionych w warunkach szczególnie uciążliwych lub szczególnie szkodliwych dla zdrowia system skróconego czasu pracy może polegać na ustanowieniu przerw w pracy wliczanych do czasu pracy albo na obniżeniu tych norm, a w przypadku pracy monotonnej lub pracy w ustalonym z góry tempie polega na wprowadzeniu przerw w pracy wliczanych do czasu pracy.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Dni wolne od pracy 2025 r.

Niezależnie od tego, jaki system czasu pracy zostanie przyjęty przez pracodawcę, w każdym z nich – jeżeli przewiduje on rozkład czasu pracy obejmujący pracę w niedziele i święta – pracownikom należy zapewnić łączną liczbę dni wolnych od pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym odpowiadającą co najmniej liczbie niedziel, świąt oraz dni wolnych od pracy w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy przypadających w tym okresie.

Ewidencja czasu pracy 2025 r.

Niezależnie od tego, czy pracodawca wprowadzi skrócony system tygodnia pracy, czy też nie, ma obowiązek prowadzenia ewidencji czasu pracy pracowników. Chodzi o ustalenie jego wynagrodzenia oraz innych świadczeń związanych z pracą. Taka ewidencja powinna być udostępniona pracownikowi na jego żądanie.

Ważne W stosunku do pracowników objętych systemem zadaniowego czasu pracy, pracowników zarządzających w imieniu pracodawcy zakładem pracy oraz pracowników otrzymujących ryczałt za godziny nadliczbowe lub za pracę w porze nocnej nie ewidencjonuje się godzin pracy.

Wszelkie ustalenia dotyczące systemu i rozkładu czasu pracy, a także przyjęte okresy rozliczeniowe czasu pracy powinny być zapisane w układzie zbiorowym pracy, regulaminie pracy lub w obwieszczeniu.