Zasiłek pogrzebowy 2025 r. Czy będzie to 7 tys. zł? Od maja 2024 r. trwają prace nad zwiększeniem zasiłku pogrzebowego. Projekt wrócił pod obrady Stałego Komitetu Rady Ministrów. Jakie zmiany wprowadzono?

Jeszcze w maju 2025 r. do opiniowania trafił projekt nowelizacji zakładający zwiększenie zasiłku pogrzebowego do kwoty 7 tys. zł. Za projekt odpowiedzialne jest ministerstwo rodziny, pracy i polityki społecznej. W uzasadnieniu do projektu wskazano, że wysokość zasiłku pogrzebowego obowiązująca od 1 marca 2011 roku (4 tys. zł) jest niewystarczająca, a sfinansowanie całości lub większości typowych, normalnych kosztów pogrzebu z aktualnej wysokości zasiłku pogrzebowego jest w zasadzie niemożliwe.

Zasiłek pogrzebowy: kiedy przysługuje

W przypadku poniesienia kosztów pogrzebu warto sprawdzić, czy można ubiegać się o zasiłek pogrzebowy z ZUS. Ustawa z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych określa m.in. kto może o niego wystąpić, kiedy przysługuje ten zasiłek, a także jego wysokość.

Podstawa prawna Art. 77. 1. Zasiłek pogrzebowy przysługuje w razie śmierci: ubezpieczonego; osoby pobierającej emeryturę lub rentę; osoby, która w dniu śmierci nie miała ustalonego prawa do emerytury lub renty, lecz spełniała warunki do jej uzyskania i pobierania; członka rodziny osoby wymienionej w pkt 1 i 2

Zasiłek pogrzebowy przysługuje w wysokości 4 tys. zł. Prawo do tego zasiłku wygasa w razie niezgłoszenia wniosku o jego przyznanie w okresie 12 miesięcy od dnia śmierci osoby, po której zasiłek przysługuje.

Zasiłek pogrzebowy: komu przysługuje

Zasiłek przysługuje członkom rodziny, pracodawcy, domowi pomocy społecznej, gminie, powiatowi, osobie prawnej kościoła lub związku wyznaniowego, lub osobie obcej, pod warunkiem, że pokryła koszty pogrzebu. Należy pamiętać, że członkami rodziny są: małżonek (wdowa i wdowiec), także pozostający w separacji orzeczonej wyrokiem sądu, rodzice, ojczym, macocha oraz osoba przysposabiająca, dzieci własne, dzieci drugiego małżonka oraz dzieci przysposobione, dzieci przyjęte na wychowanie w ramach rodziny zastępczej, inne dzieci przyjęte na wychowanie i utrzymanie przed osiągnięciem pełnoletności, rodzeństwo, dziadkowie, wnuki, osoby, nad którymi została ustanowiona opieka prawna.

Zasiłek pogrzebowy 2025 r. Czy będzie to 7 tys. zł?

Obecna wersja projektu nowelizacji ustawy ( z 30 października 2024 r.) także zakłada zwiększenie zasiłku pogrzebowego z 4 tys. zł do 7 tys. zł. Zasiłek ten będzie także polegał corocznej waloryzacji od dnia 1 marca. Oznacza to, że jego wysokość będzie zwiększana o wskaźnik waloryzacji. Pierwsza waloryzacja zasiłku pogrzebowego odbyć się ma 1 marca 2027 r. Zasiłek pogrzebowy przysługiwać będzie w wysokości obowiązującej w dniu śmierci osoby, której koszty pogrzebu zostały poniesione. Projekt zakłada także wprowadzenie zasiłku celowego w wysokości 2 tys. zł. Zasiłek ten ma być wykorzystany na pokrycie uzasadnionych i udokumentowanych kosztów pogrzebu może być przyznany osobie, która pokryła koszty pogrzebu, jeśli po osobie zmarłej nie przysługuje zasiłek pogrzebowy albo jeśli osoba, która pokryła koszty pogrzebu jest uprawniona do zasiłku pogrzebowego i poniosła w związku z pogrzebem nadzwyczajne, trudne do przewidzenia, niemożliwe do pokrycia z kwoty zasiłku pogrzebowego, koszty. Ustawa ma wejść w życie z dniem 1 stycznia 2026 r. Oznacza to, że wysokość zasiłku pogrzebowego zostanie podwyższona dopiero za rok. Projekt z 9 kwietnia 2024 r. zakładał, że zwiększenie zasiłku pogrzebowego nastąpi po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia ustawy, a pierwsza waloryzacja zostanie przeprowadzona w 2025 r.

