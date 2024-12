400 zł na dziecko do 24 roku życia w 2025 r.

400 zł na dziecko do 24 roku życia. Kiedy wystąpić z wnioskiem w 2025 r.? Kto może wystąpić o dodatkowe fundusze? Gdzie złożyć wniosek o dodatkowe 400 zł na wyprawkę szkolną dla ucznia na nowy rok szkolny 2025/2026?

Niedługo rozpocznie się nowy, 2025 rok. Oznacza to, że minie nam już pierwsza połowa roku szkolnego 2024/2025. Można powoli zacząć szykować się już na kolejny rok szkolny 2025/2026. W poniższym artykule znajdują się informacje dotyczące świadczeń związanych z wyprawką szkolną, a także tego, kiedy będzie można wystąpić z wnioskiem o dodatkowe fundusze w 2025 r.

Świadczenie z programu "Dobry start": dla kogo, kto może wystąpić

Świadczenie z programu "Dobry start" przysługuje bez względu na dochód w rodzinie. Można o nie wystąpić jeżeli jest się rodzicem lub opiekunem ucznia w wieku do 20 lat. A w przypadku uczniów z niepełnosprawnością, można o nie wystąpić na ucznia w wieku do lat 24. Świadczenie to, przysługuje także na dzieci w pieczy zastępczej. O wyprawkę może także wystąpić pełnoletni uczeń, który nie jest na utrzymaniu rodziców (rodzice nie żyją lub ma ustalone alimenty od nich), a także osoba usamodzielniona (osoba opuszczająca rodzinę zastępczą, rodzinny dom dziecka, placówkę opiekuńczo-wychowawczą lub regionalną placówkę opiekuńczo-terapeutyczną). Świadczenie to przysługuje w wysokości 300 zł. Jest to wypłata jednorazowa. Jest zwolniona z opodatkowania. Nie podlega egzekucji. W przypadku, gdy dziecko zgodnie z orzeczeniem sądu, jest pod opieką naprzemienną obojga rodziców, każdy z nich może złożyć wniosek i otrzymać świadczenie dobry start w wysokości 150 zł.

Wyprawkę szkolną w łącznej wysokości 400 zł będą mogły otrzymać tylko osoby, które otrzymują zasiłek rodzinny. Oznacza to, że muszą one spełniać warunek dotyczący dochodu w rodzinie. Wysokość zasiłku rodzinnego w zależności od wieku dziecka wynosi od 95 zł do 134 zł miesięcznie. Więcej na temat zasiłku rodzinnego można znaleźć w artykule: 124 zł miesięcznie na dziecko w wieku od 5 do 18 roku życia w 2025 r.

Dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego wynosi 100 zł. Jest przyznawany w celu częściowego pokrycia wydatków związanych z rozpoczęciem nowego roku szkolnego. Dodatek ten przysługuje zarówno na dzieci uczące się w szkołach, jak i na dzieci odbywające roczne przygotowanie przedszkolne. Dodatek do zasiłku rodzinnego przysługuje matce lub ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka, opiekunowi prawnemu dziecka, a także osobie uczącej.

400 zł na dziecko do 24 roku życia w 2025 r.: wniosek

Z wnioskiem o świadczenie z programu "Dobry start" będzie można wystąpić już w wakacje. ZUS udostępni możliwość składania wniosków 1 lipca 2025 r. Wnioski o dodatkowe 300 zł będzie można składać do 30 listopada 2025 r. Złożenie wniosku po 30 listopada możliwe jest tylko w sytuacji, gdy dziecko powyżej 20. roku życia uzyska orzeczenie o niepełnosprawności po 30 listopada. Wnioski o wyprawkę szkolną na rok 2025/2026 będzie można składać wyłącznie drogą elektroniczną. Najprawdopodobniej będzie można je składać przez aplikację mZUS, portal PUE ZUS, portal Emp@tia, a także przez bankowość elektroniczną. Warto mieć jednak na uwadze, że od 1 stycznia 2025 r. zacznie obowiązywać system e-Doręczeń, w związku z tym kanały wysyłania wniosków mogą ulec zmianie.

Wniosek o dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego składa się do dnia zakończenia okresu zasiłkowego, w którym dziecko rozpoczęło rok szkolny bądź roczne przygotowanie przedszkolne. Warto także pamiętać, że do zasiłku rodzinnego przysługują także inne dodatki na uczniów, jak np. dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania. Pełną listę dodatków można znaleźć w artykule: Dodatki do zasiłku rodzinnego 2024 i 2025