Komunikat ZUS: Renta wdowia a 4 świadczenia wyrównawcze i uzupełniające

Dwa świadczenia uzupełniające i dwa świadczenia wyrównawcze a renta wdowia:

ZUS informuje jak rozliczyć poniższe 4 świadczenia w ramach renty wdowiej:

2 świadczenia uzupełniające dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji

Świadczenie uzupełniające 1 - to świadczenie uzupełniające dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji przysługuje osobie, która pobiera świadczenia wynoszące łącznie do 2419,33 zł. Maksymalna wysokość świadczenia uzupełniającego to 500 zł. Jeżeli kwota renty rodzinnej po połączeniu z innym świadczeniem przekroczy 2419,33 zł, wstrzymamy wypłatę świadczenia uzupełniającego.

Świadczenie uzupełniające 2 - to rodzicielskie świadczenie uzupełniające przysługuje osobie, która pobiera świadczenia do wysokości kwoty najniższej emerytury. Jeżeli łączna kwota renty rodzinnej po połączeniu z innym świadczeniem przekroczy kwotę najniższej emerytury, wstrzymamy wypłatę rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego.

2 świadczenia wyrównawcze

Świadczenie wyrównawcze 1:

Świadczenie wyrównawcze dla działacza opozycji antykomunistycznej przysługuje osobie, która pobiera świadczenia wynoszące łącznie do 3415,50 zł. Jeżeli kwota renty rodzinnej po połączeniu z innym świadczeniem przekroczy 3415,50 zł, wstrzymamy wypłatę świadczenia wyrównawczego.

Świadczenie wyrównawcze 2:

Świadczenie wyrównawcze dla osób uprawnionych do emerytury z powodu opieki nad dziećmi wymagającymi stałej opieki przysługuje osobie, która pobiera świadczenia wynoszące łącznie do 2988 zł. Jeżeli kwota renty rodzinnej po połączeniu z innym świadczeniem przekroczy 2988 zł, wstrzymamy wypłatę świadczenia wyrównawczego.

Jak wybrać najkorzystniejszy wariant wypłaty - nowy kalkulator dla renty wdowiej

Jeśli jesteś osobą uprawnioną do wypłaty świadczeń w zbiegu, pomożemy Ci wybrać najkorzystniejszy wariant. Jeśli chcesz złożyć elektronicznie wniosek o ustalenie zbiegu świadczeń z rentą rodzinną, a nie masz jeszcze konta na PUE, pomożemy Ci je założyć. Skontaktuj się z nami.

Aby wybrać najkorzystniejszy wariant przysługujących świadczeń, udostępniliśmy kalkulator łączenia świadczeń z rentą rodzinną.

Przykład obliczeń z kalkulatora ZUS:

Formularz ERWD do ściągnięcia PDF

Wzór wniosku o ustalenie zbiegu świadczeń z rentą rodzinną (ERWD) jest dostępny od 1 stycznia 2025 r. w ZUS

Składając ww. formularz EWRD emeryt (najczęściej emerytka) składa wniosek o:

1. ustalenie zbiegu świadczeń z rentą rodzinną

2. wypłacanie w wysokości 100% (wskaż, które ze świadczeń w zbiegu mamy wypłacać w wysokości 100%):

Odbywa się to poprzez wskazanie w poniższym fragmencie wzoru, czy w wysokości 100% ma być wypłacana:

renta rodzinna inne świadczenie emerytalno-rentowego, do którego jest uprawnienie wyższego świadczenia

erwd Wniosek: erwd wybór świadczeń w rencie wdowiej

Prawo do emerytury lub renty przyznanej przez Prezesa Rady Ministrów

Jeżeli masz prawo do emerytury lub renty przyznanej przez Prezesa Rady Ministrów niezależnie od wypłaty innych świadczeń, to ta emerytura lub renta będzie wypłacana w pełnej wysokości, niezależnie od ustalonego zbiegu świadczeń z rentą rodzinną.

Świadczenie to jest wliczane do sumy świadczeń wypłacanych łącznie z rentą rodzinną.

Jeżeli masz prawo do emerytury lub renty przyznanej przez Prezesa Rady Ministrów zależnie od wypłaty innych świadczeń, to ta emerytura lub renta będzie wypłacana w pełnej wysokości lub wypłata zostanie zawieszona ze względu na wypłatę innych świadczeń.