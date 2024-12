Komunikat ZUS: Renta wdowia to nie jest nowe świadczenie. Wypłata dwóch albo trzech różnych świadczeń w zbiegu

Zbliża się szybko możliwość składania wniosków o rentę wdowią. Na same wypłaty trzeba poczekać do połowy 2025 r., ale pierwsze wnioski można składać zaraz po Nowym Roku. ZUS podkreśla, że nie mamy tu do czynienia z nowym świadczeniem.

ZUS przypomina, że renta wdowia (nazwa potoczna), to prawo do wypłaty dwóch różnych świadczeń w tzw. zbiegu. Osoby uprawnione do renty rodzinnej po zmarłym małżonku oraz innego świadczenia emerytalno-rentowego będą mogły pobierać połączone świadczenia od 1 lipca 2025 roku, jeśli spełniają następujące warunki.

Wdowiec lub wdowa spełnia łącznie następujące warunki:

ma prawo do co najmniej dwóch różnych świadczeń emerytalno-rentowych, w tym renty rodzinnej po zmarłym współmałżonku, jest w powszechnym wieku emerytalnym (czyli wdowa ma skończone 60 lat, a wdowiec – 65), pozostawał lub pozostawała we wspólności małżeńskiej do dnia śmierci współmałżonka, ma ustalone prawo do renty rodzinnej po zmarłym współmałżonku najwcześniej w wieku 55 lat (wdowa) lub 60 lat (wdowiec) nie pozostaje obecnie w związku małżeńskim.

Od kiedy można składać wniosek ERWD?

Jeśli wdowa lub wdowiec spełnia warunki do ubiegania się o rentę wdowią, to od 1 stycznia 2025 r. może złożyć wniosek ERWD o ustalenie zbiegu świadczeń z rentą rodzinną.

Jeśli wdowa lub wdowiec nie złożyli do tej pory wniosku o drugie świadczenie, czyli o rentę rodzinną lub świadczenie własne, a spełniają wszystkie inne warunki do renty wdowiej, warto już teraz złożyć wniosek o wyliczenie drugiego świadczenia.​​​​​​​

Od 1 stycznia 2025 r. osoby uprawnione będą mogły składać wnioski o tzw. rentę wdowią. Prawo do wypłaty połączonych świadczeń ustalimy od 1 lipca 2025 r. Jeśli ktoś złoży wniosek i warunki do wypłaty połączonych świadczeń spełni po 1 lipca, rentę wdowią ustalimy od spełnienia warunków, nie wcześniej niż od miesiąca złożenia wniosku.

Najpierw wniosek o rentę rodzinną

Przyznanie renty wdowiej będzie możliwe, jeśli wdowa lub wdowiec mają ustalone prawo do renty rodzinnej. Jeśli do tej pory nie ubiegali się o rentę rodzinną, ponieważ świadczenie po współmałżonku byłoby mniej korzystne, powinni złożyć wniosek na formularzu ERR.

Następnie wdowa lub wdowiec powinni złożyć ww. wniosek ERWD o ustalenie zbiegu świadczeń z rentą rodzinną. Wniosek będzie dostępny na stronie zus.pl od 1 stycznia 2025 roku.

Taka kolejność ułatwi i przyspieszy rozpatrzenie wniosku o łączenie wypłaty obu świadczeń w 2025 r. Podobna sytuacja dotyczy osób pobierających rentę rodzinną, które nigdy nie wnioskowały o przyznanie własnego świadczenia, np. emerytury.

Jaka będzie wysokość renty wdowiej

Na początku będzie to 15 proc. własnego świadczenia oraz cała renta rodzinna, która dla jednej osoby wynosi 85 proc. świadczenia, jakie przysługiwałoby osobie zmarłej. Druga opcja to 15 proc. renty rodzinnej i 100 proc. własnego świadczenia.

Od 1 stycznia 2027 roku wysokość drugiego świadczenia wypłacanego w ramach renty wdowiej zostanie podwyższona do 25 proc. Łączna suma obu świadczeń nie może przekroczyć trzykrotnej wysokości najniższej emerytury, czyli obecnie 5 342,88 zł brutto. Jeśli suma świadczeń przekroczy tę kwotę, świadczenia ustalone w zbiegu zostaną pomniejszone o kwotę przekroczenia.

Taki wybór będą miały również osoby, które mają prawo do zasiłku lub świadczenia przedemerytalnego, emerytury pomostowej, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, renty z tytułu niezdolności do pracy, w tym renty szkoleniowej.

Od 1 stycznia 2027 r. nie 15%, ale 25% drugiego świadczenia

Ważne Rencista sam wybierze czy chce otrzymywać 100% renty rodzinnej oraz 15% własnego świadczenia, czy też 100% świadczenia własnego oraz 15% renty rodzinnej.

Od 1 stycznia 2027 r. osoba uprawniona otrzyma nie 15%, ale 25% drugiego świadczenia.

ZUS wyjaśnia również sytuację osób uprawnionych do renty rodzinnej oraz jednocześnie do emerytury i renty z tytułu niezdolności do pracy. W takiej sytuacji możliwe są do wyboru trzy konfiguracje otrzymywanych świadczeń: 100, 15 i 50%.

„Jeśli jesteś osobą uprawnioną do wypłaty świadczeń w zbiegu, pomożemy Ci wybrać najkorzystniejszy wariant” – wskazuje ZUS w swoim komunikacie.

Ważne Suma świadczeń w zbiegu z rentą rodzinną nie może przekroczyć trzykrotności najniższej emerytury. Gdy tak się stanie, to ZUS pomniejszy świadczenia o kwotę przekroczenia.

Jakie są warunki do wypłaty połączonych świadczeń

Wypłata renty wdowiej zależy od tego, czy wdowiec lub wdowa spełnia łącznie następujące warunki:

ma prawo do co najmniej dwóch różnych świadczeń emerytalno-rentowych, w tym renty rodzinnej po zmarłym współmałżonku,

jest w powszechnym wieku emerytalnym (czyli wdowa ma skończone 60 lat, a wdowiec – 65),

pozostawał lub pozostawała we wspólności małżeńskiej do dnia śmierci współmałżonka,

ma ustalone prawo do renty rodzinnej po zmarłym współmałżonku najwcześniej w wieku 55 lat (wdowa) lub 60 lat (wdowiec)

nie pozostaje obecnie w związku małżeńskim.

To ważne, bo ustalenie prawa do renty wdowiej zależy od faktycznego wieku wdowy lub wdowca w chwili śmierci męża czy żony. W związku z tym na przykład osoba, która owdowiała w wieku 50 lat, spełnia warunek wieku uprawniający do renty rodzinnej, jednak nie nabywa prawa do renty wdowiej.