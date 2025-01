PFRON: Rzutem na taśmę. 600 zł (6 x 100 zł). Dodatek do prądu dla zapominalskich. [Wnioski do 31 stycznia 2025 r.]

PFRON wprowadził możliwość otrzymania w 2025 roku dodatku do prądu elektrycznego za okres od 1 lipca 2024 r. (z mocą wsteczną). Osoby niepełnosprawne mogą otrzymać nawet 600 zł. Wniosek musi jednak zostać złożony najpóźniej do końca stycznia 2025 r. Termin ten jest nieprzekraczalny.

PFRON przypomina że tylko do końca stycznia 2025 r. można złożyć wniosek, który da osobom niepełnosprawnym zaległy dodatek do prądu w wysokości nawet 600 zł. Zaległy w tym znaczeniu, że wnioskodawcy przegapili możliwość złożenia wniosków w 2024 r. PFRON oczywiście nie ma tutaj żadnych zaległości wobec osób niepełnosprawnych – jest to oferta dla „zapominalskich”. Wynika ta możliwość cofnięcia się do II połowy 2024 r. z tego, że okres kwalifikowalny w (Obszarze E) na refundację poniesionych kosztów prądu przez osoby niepełnosprawne, to 180 dni przed złożeniem wniosku.

Przykład 1 Adam Kowalczyk przeszedł operację płuc. Przez cały 2024 r. (od stycznia do grudnia) korzystał z domowego respiratora. PFRON dopłaca do drugiej połowy 2024 roku (bez okresu styczeń - czerwiec). Adam Kowalczyk spełnia wszystkie kryteria stawiane przez PFRON do otrzymania dodatku do prądu. Przez przeoczenie nie złożył wniosku w 2024 r. Jeżeli złoży wniosek do końca stycznia 2024 r., to otrzyma 600 zł z PFRON za okres lipiec - grudzień 2024 r.

Kiedy wypłata tych pieniędzy? Prawdopodobnie Adam Kowalczyk w sytuacji z przykładu otrzyma pieniądze w drugim albo trzecim kwartale 2025 r. Wnioski z 2025 r będą realizowane przez PFRON z nawet półrocznym opóźnieniem (celem jest II kwartał 2025 r., ale PFRON zastrzegł, że może to być później).

Powyżej omówiliśmy zasady składania wniosków z mocą wsteczną od 1 lipca 2024 r. w styczniu 2025 r. Jakie zasady są dla wniosków dla 2025 r.?

PFRON: dodatek do prądu w 2025 r. 100 zł miesięcznie

Wnioski PFRON przyjmuje przez cały 2025 r. (do końca grudnia). Wskazuje to na to, że mamy potencjalnie 12 x 100 miesięcznych świadczeń (łącznie 1200 zł). Jednak w ub. roku dodatek był tylko przez pół roku. Zobaczymy niedługo, czy podobne rozwiązanie będzie wprowadzone także w 2025 r. (np, dodatek za okres styczeń - czerwiec 2025 r.).

Pozostałe zasady są takie same jak w 2024 r. Najważniejsze poniżej:

1. Podstawa dla wypłat: Aktywny Samorząd 2025 r. (Obszar E). Jest to wsparcie dla rehabilitacji w formie wentylacji domowej.

Dla kogo jest wentylacja domowa? Korzystają pacjenci, których stan zdrowia kwalifikuje do opuszczenia oddziału szpitalnego w warunkach stacjonarnych, jednak ich układ oddechowy pozostaje nie w pełni wydolny (albo oddychanie stanowi duże obciążenie dla pacjenta).

2. Korzystają osoby niepełnosprawne: stopień niepełnosprawności lub orzeczenie o niepełnosprawności (do szesnastego roku życia). Tak więc dodatek do tlenu jest dostępny dla każdej osoby niepełnosprawnej. Nie ma tu często tego dla świadczeń PFRON ograniczenia w postaci znacznego uszczerbku na zdrowiu (na przykład dopłaty do zakupu nowego albo używanego samochodu).

3. Beneficjent dodatku musi korzystać z koncentratora tlenu lub respiratora.

4. Samo korzystanie z tych urządzeń to za mało. Potrzebne jest nawiązanie kontaktu przez osobę niepełnosprawną z odpowiednią placówką medyczną. Tych placówek jest bardzo mało. Czytelnicy informowali nas że termin zapisu do nich wynosi na przykład jeden rok. Takie ograniczenia dotyczą dostępu do:

ośrodków domowego leczenia tlenem

ośrodków wentylacji domowej.

PFRON wymaga pozostawania osoby niepełnosprawnej pod opieką zespołu długoterminowej opieki domowej dla pacjentów wentylowanych mechanicznie. Alternatywnie opieki poradni lub ośrodka lub zespołu domowego leczenia tlenem. W praktyce są to warunki zaporowe. Osoba niepełnosprawna wychodzi ze szpitala I otrzymuje zalecenie / skierowanie wspomagania oddychania tlenem. Dokumenty podpisuje lekarz (często pulmunolog), a więc specjalista w zakresie chorób płuc. Świadczenie tego rodzaju jest nieodpłatne, koszty leczenia w całości pokrywa NFZ.

Wszystko więc jednoznacznie wskazuje na to, że osoba niepełnosprawna z przyczyn uzasadnionych medycznie korzysta w domu z np. respiratora. Ale osoba ta jest wykluczona z dodatku do prądu w wysokości 100 zł miesięcznie wypłacanego przez PFRON - przez wymogi tego programu.

Przykład 2 Jakie choroby mogą uzasadniać wentylację w warunkach domowych? Są to np. choroby nerwowo-mięśniowe (rdzeniowy zanik mięśni (SMA), stwardnienie zanikowe boczne (SLA), stany po operacjach płuc i klatki piersiowej (np. sarkoidoza), niewydolność krążeniowa, stany paliatywne. Wentylacja mechaniczna może też być stosowana przez osoby oczekujące na przeszczep serca lub płuc.

