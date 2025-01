PFRON: Od 2 stycznia wnioski o dodatek do prądu. 100 zł miesięcznie. Wciąż połowa potrzebujących nie da rady spełnić wymogów

Na koniec 2024 r. zarząd PFRON zadecydował o zasadach wypłat świadczeń z programu „Aktywny samorząd” (Edycja 2025 r.). Już od 2 stycznia 2025 r. osoby niepełnosprawne (każdy stopień) mogą składać wnioski o dodatek do prądu. Zasady: 100 zł miesięcznie, wypłata w cyklach 3 miesięcznych, możliwość otrzymania wstecznie dodatku aż od lipca 2024 r. - okres kwalifikowalny na refundację poniesionych kosztów – 180 ostatnich dni przed złożeniem wniosku.

Niekorzystne zasady dotyczą wykluczenia połowy potrzebujących tego dodatku. Są to osoby niepełnosprawne. Powodem wykluczenia ich z programu PFRON są wymogi formalne - tylko niektóre przychodnie i lekarze mogą wystawić zaświadczenia akceptowane przez PFRON.

Z dokumentów PFRON wynika, że wnioski można składać do końca 2025 r.

Ważne Nie jest dla mnie jasne, czy oznacza to, że dodatek jest: Wariant 1. W formule 12 miesięcy x 100 zł, czyli jest wypłacany - za styczeń - grudzień 2025 r. w maksymalnej kwocie 1200 zł. Wariant 2. Za okres do końca czerwca 2025 r. - formuła 6 miesięcy x 100 zł (a wnioski można składać wstecznie do końca 2025 r.). Przyjmijmy optymistycznie, że wartość dodatku 100 zł x 12 miesięcy = 1200 zł.

Wnioski są składane przez system SOW Link.

Od kiedy dodatek do prądu od PFRON na 2025 r.?

Zasadniczo nabór wniosków na szereg programów PFRON (np. wózki inwalidzkie) rusza dopiero od 1 marca 2025 r. W przypadku dodatku do prądu wnioski można składać jednak już od 2 stycznia 2025 r. Tak więc program jest już uruchomiony. Płatności jednak będą dopiero w II albo nawet III kwartale 2025 r. Do końca marca 2025 r. powiaty (one obsługują dodatek) otrzymały od PFRON środki tylko na wnioski z 2024 r.

Dlaczego więc warto złożyć wnioski w styczniu 2025 r.? Przecież nie obowiązuje kolejność zgłoszeń. Dzięki wnioskowi ze stycznia 2025 r. można jeszcze nadrobić zaległości i otrzymać dodatek aż od lipca 2024 r. To jest 6 miesięcy (czyli 600 zł - 6x100 zł). Fachowo określono tą zasadę jako "Dla (Obszaru E) obowiązuje okres kwalifikowalny na refundację poniesionych kosztów – 180 dni przed złożeniem wniosku".

Jak zaznaczono - niestety - wypłaty dodatku do prądu za 2025 r. to drugi kwartał tego roku (albo i później).

Jakie były zasady przyznawania dodatku do prądu przez PFRON w 2024 r. - zasady przechodzą na 2025 r.

Dodatek jest dla osób korzystających z koncentratora tlenu lub respiratora. Niestety dodatek jest tylko dla osób w rehabilitacji poprzez wentylację pod opieką:

a) ośrodka domowego leczenia tlenem lub

b) ośrodka wentylacji domowej.

UWAGA! Większa część osób wspomaganych przez koncentratory i respiratory nie jest pod opieką zespołu długoterminowej opieki domowej dla pacjentów wentylowanych mechanicznie lub pod opieką poradni/ośrodka/zespołu domowego leczenia tlenem.

Nie ma znaczenia faktyczne korzystanie z koncentratora albo respiratora przez osobę niepełnosprawną. Liczy się tylko to, czy ma odpowiedni dokument to potwierdzający. Nie może go (chodzi o zaświadczenie na druku PFRON) np. wystawić ordynator oddziału pulmonologicznego w wojewódzkim szpitala. Znaczy może, ale jest to bez znaczenia prawnego - PFRON nie uwzględni dokumentu od wysokiej klasy specjalisty w leczeniu chorób płuc, choć kieruje on oddziałem szpitalnym, ale nie jest to ośrodek domowego leczenia tlenem.

Przykład Pani Joanna miała wylew. Jest osobą niepełnosprawną (stopień znaczny). Przy wypisie ze szpitala otrzymała zalecenie / skierowanie na korzystanie z domowego respiratora. Lekarz wypisujący pacjentkę ze szpitala nie może podpisać zaświadczeń wymaganych przez PFRON dla dodatku do prądu (dotyczy to zarówno 2024 r. jak i 2025 r.).

Z przykładu wynika, że nawet osoby niepełnosprawne o najwyższym stopniu ograniczenia zdrowotnego nie otrzymają dodatku z przyczyn formalnych - nie mogą zdobyć właściwego zaświadczenia potwierdzającego świadczenie usługi przed odpowiednie placówki medyczne.

Przykład Kto korzysta z dodatku do prądu elektrycznego? Osoby niepełnosprawne ze: 1) stopniem niepełnosprawności lub z 2) orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia).

Ważne Podstawą wypłaty dodatku do prądu jest program „Aktywny samorząd”. Edycja 2025 r. "Obszar E" to rehabilitacja w formie wentylacji domowej. Osoby zainteresowane dodatkiem na pokrycie kosztów energii elektrycznej (Obszar E) mogą liczyć na wsparcie realnie w II albo III kwartale 2025 r.

Osoba niepełnosprawna nie musi mieć umowy z zakładem energetycznym i przedstawić faktur potwierdzających płatności za prąd.

PFRON - bardzo proste zasady składania wniosków w SOW Wnioski są składane przez SOW - są rozpatrywane przez samorząd powiatowy właściwy dla miejsca zamieszkania Wnioskodawcy (PCPR). Dane kontaktowe realizatorów programu znajdują się pod linkiem: https://portal-sow.pfron.org.pl/opencms/export/sites/pfron-sow/sow/baza-instytucji/ Po złożeniu wniosku należy poczekać na informację w systemie SOW, czy wniosek został przyjęty do realizacji. Potrzebne dokumenty to: Element 1) skan lub kopia orzeczenia o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności. Element 2) Zaświadczenie potwierdzające, że korzystasz z respiratora lub koncentratora tlenu (lub z obu urządzeń): podpisane (wraz z pieczątką imienną) przez lekarza lub lekarza specjalistę lub fizjoterapeutę lub pielęgniarkę z zespołu realizującego świadczenie długoterminowej opieki domowej dla pacjentów wentylowanych mechanicznie lub pod opieką poradni/ośrodka/ zespołu domowego leczenia tlenem albo opieczętowane przez świadczeniodawcę (placówkę medyczną, która realizuje dla Ciebie opiekę domową) i podpisane przez osobę upoważnioną przez tę placówkę. PFRON wzór zaświadczenia w PDF (potwierdza korzystanie z urządzeń objętych dofinansowaniem)

Zaświadczenie można też złożyć elektronicznie.