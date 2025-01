Wirus HMPV już w Europie. Atakuje drogi oddechowe, zagraża szczególnie dzieciom

Co dalej z matematyką na maturze? Nadal jest postrachem humanistów. Trwają działania w celu zniesienia obowiązkowego egzaminu

W 2025 roku abiturienci obowiązkowo przystąpią do egzaminu z matematyki. Jednak starania o zniesienie obowiązkowej matury z matematyki nie ustają. Zwolennicy takiego rozwiązania wskazują, że matematyka to narzędzie do segregacji i eliminacji, a nie wyrównywania szans.