Koniec z frustracją w aptekach! Co zmieni się w 2025 roku?

Już w 2025 roku pacjenci będą mogli realizować jedną receptę roczną w kilku aptekach! To przełomowe rozwiązanie, które planuje wprowadzić Ministerstwo Zdrowia, wyeliminuje konieczność oczekiwania na dostawę brakujących leków w jednej aptece. Prace nad tą zmianą nabierają tempa.

Recepty roczne są bardzo popularnym rozwiązaniem w przypadku pacjentów przewlekle chorych, którzy stale muszą stosować ten sam lek. Wówczas, w ramach jednej recepty, mogą kupować lek przez cały rok, bez konieczności każdorazowego odwiedzania lekarza, by otrzymać nowy kod swojej e-recepty. Jest jednak problem praktyczny z realizacją takich recept, na co zwróciła uwagę jedna z posłanek. Ministerstwo Zdrowia zapewnia, że będą ułatwienia.

Obecnie pacjent musi całość recepty rocznej zrealizować w jednej aptece. Czas to zmienić

"Obwieszczenia w sprawie leków refundowanych zmieniają się raz na trzy miesiące, wtedy zmienia się też cena produktów. Pacjenci, którzy korzystają z rocznych recept robią zapasy, zabezpieczając się przed zmianami cen leków. Obecnie pacjent musi całość recepty zrealizować w jednej aptece. Nie może zacząć realizacji recepty w jednej, a potem kontynuować w innej, w sytuacji, kiedy leku w danej placówce zabraknie. W konsekwencji, gdy dany lek przestaje być dostępny w jednej aptece, pacjent jest zmuszony oczekiwać na jego dostarczenie zamiast móc go zakupić w innej aptece" - czytamy w interpelacji poselskiej Barbary Dolniak.

W związku z tym posłanka zwróciła się do resortu zdrowia z następującymi pytaniami: Czy ministerstwo planuje wdrożyć zmiany w zakresie tego, aby umożliwić realizację jednej e-recepty w kilku aptekach? Jeśli tak, to jakie to będą zmiany i kiedy one nastąpią?

Ministerstwo Zdrowia zauważa problem przewlekle chorych, korzystających z rocznych recept

Ministerstwo Zdrowia dostrzega problem wskazany w interpelacji, który dotyczy ograniczeń związanych z realizacją e-recept wyłącznie w jednej aptece. Problem ten został zgłoszony również przez środowiska lekarskie, farmaceutyczne oraz pacjentów jako istotne utrudnienie, szczególnie dla osób przewlekle chorych, korzystających z rocznych recept.

W odpowiedzi na te postulaty, Minister Zdrowia zarządzeniem z dnia 19 września 2023 r. powołał Zespół do spraw preskrypcji i realizacji recept na leki gotowe i recepturowe. Zadania Zespołu związane były z oceną istniejących rozwiązań w obszarze preskrypcji i realizacji recept, identyfikacją problemów z nich wynikających oraz podjęciem prób ich modyfikacji lub stworzeniem rozwiązań alternatywnych w następujących obszarach szczegółowych:

preskrypcji i realizacji recept na leki gotowe i leki recepturowe,

wytycznych w zakresie funkcjonowania receptury aptecznej oraz jej finansowania,

rozwiązań dotyczących funkcjonowania narzędzi systemowych ułatwiających preskrypcję i realizację recept przez osoby uprawnione,

opracowania podstaw systemu monitorującego i kontrolującego nadmierną preskrypcję oraz konsumpcję leków,

zmian legislacyjnych dotyczących receptury i leków recepturowych.

W pracach Zespołu uczestniczyło szerokie grono przedstawicieli różnych środowisk. Zaangażowanych zarówno w kwestie preskrypcji recept (reprezentanci środowiska farmaceutów, lekarzy w tym Konsultanci Krajowi oraz pielęgniarek i położnych), realizacji (reprezentanci środowiska farmaceutów, pacjentów, producentów surowców farmaceutycznych), przedstawiciele instytucji publicznych (Centrum e-Zdrowia, Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego, Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Ministerstwa Zdrowia, Narodowego Funduszu Zdrowia, Rzecznika Praw Pacjenta) oraz pracodawców (aptecznych, hurtowni farmaceutycznych, Związku pracodawców ochrony zdrowia) i środowiska akademickiego.

W trakcie swoich prac Zespół przeanalizował szereg informacji, zjawisko raz trendów wynikających z danych uzyskanych za pośrednictwem Narodowego Funduszu Zdrowia oraz Centrum e-Zdrowia, które związane były bezpośrednio z funkcjonowaniem preskrypcji i realizacji recept w Polsce. W efekcie mają pojawić się lepsze rozwiązania dla pacjentów.

Resort zdrowia obiecuje zmiany w recepcie rocznej w 2025 roku

Na podstawie raportu Zespołu, Ministerstwo Zdrowia podjęło decyzję o rozpoczęciu prac legislacyjnych i technologicznych, które umożliwią realizację e-recepty w różnych aptekach. Przygotowywane zmiany mają zostać wdrożone w 2025 roku. Z uwagi na społeczne znaczenie problemu, działania te są traktowane jako priorytetowe. Raport Zespołu dostępny jest na stronie: https://www.gov.pl/web/zdrowie/raport-zespolu-ds-preskrypcji-i-realizacji-recept-na-leki-gotowe-i-recepturowe.