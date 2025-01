Ceny energii rosną. Czy w 2025 roku wzrośnie też wysokość ryczałtu energetycznego?

Co miesiąc seniorzy mogą otrzymywać 299,82 zł ryczałtu energetycznego. Świadczenie to jest przyznawane w celu obniżenia kosztów życia codziennego związanych z opłatami za energię elektryczną, cieplną i gazową. Ceny energii rosną – czy ryczałt energetyczny zostanie zrewaloryzowany w 2025 roku?

Ryczałt energetyczny ma obniżać koszty życia codziennego

Co miesiąc ZUS wypłaca seniorom ryczałt energetyczny. Celem tego dodatku jest obniżenie kosztów życia codziennego związanych z opłatami za energię elektryczną, cieplną i gazową.

REKLAMA

Świadczenie to nie jest świadczeniem powszechnym. Niestety, ale przysługuje tylko niektórym osobom, wymienionym w ustawie z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (j.t. Dz.U. z 2022 r. poz. 2039).

Ryczałt energetyczny dla kombatantów

REKLAMA

O ryczałt energetyczny mogą ubiegać się osoby posiadające określony status. Świadczenie przysługuje kombatantom i innym osobom uprawnionym - emerytom, rencistom i inwalidom oraz osobom pobierającym uposażenie w stanie spoczynku lub uposażenie rodzinne.

Uprawnienia do ryczałtu przysługują również wdowom lub wdowcom - emerytom i rencistom oraz osobom pobierającym uposażenie w stanie spoczynku lub uposażenie rodzinne pozostałym po kombatantach i innych osobach uprawnionych.

Ryczałt energetyczny na wniosek ZUS-ERK

Do uzyskania ryczałtu energetycznego należy złożyć wniosek ZUS-ERK. Wraz z wnioskiem składa się:

Dalszy ciąg materiału pod wideo

decyzję szefa Urzędu do spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych:

- stwierdzającą okresy działalności kombatanckiej lub represji w przypadku kombatantów i osób represjonowanych,

- potwierdzającą uprawnienia jako członka rodziny po kombatancie w przypadku wdów lub wdowców,

zaświadczenie Wojskowej Komendy Uzupełnień, potwierdzające okres i rodzaj przymusowego zatrudnienia w ramach zastępczej służby wojskowej – w przypadku żołnierzy przymusowo zatrudnionych,

zaświadczenie właściwego organu wojskowego – w przypadku wdów po żołnierzach przymusowo zatrudnionych.

Wniosek o przyznanie ryczałtu energetycznego można złożyć osobiście lub przez pełnomocnika w dowolnej jednostce organizacyjnej ZUS (pisemnie lub ustnie do protokołu), albo za pośrednictwem operatora pocztowego lub polskiego urzędu konsularnego.

Czy wzrośnie wysokość ryczałtu energetycznego

Obecnie ryczałt energetyczny wynosi 299,82 zł miesięcznie. Taka wysokość ryczałtu obowiązuje do końca lutego 2025 r. Od 1 marca bieżącego roku kwota ryczałtu energetycznego zostanie zwaloryzowana.

Powyższy termin wynika z przepisów nakazujących waloryzację kwoty ryczałtu energetycznego każdego roku. Wysokość ryczałtu ogłosi w formie komunikatu Szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych. Musi to zrobić w terminie do 7 dnia roboczego lutego 2025 r. Komunikat będzie ogłoszony w „Monitorze Polskim”. Nowa kwota ryczałtu energetycznego będzie obowiązywać od 1 marca 2025 r.