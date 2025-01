Matura 2025: Do 7 lutego maturzyści składają deklaracje przystąpienia do egzaminu

Tegoroczni maturzyści mają czas do 7 lutego na złożenie deklaracji przystąpienia do egzaminu maturalnego i zawierającej m.in. przedmioty zdawane na egzaminie maturalnym. Po złożeniu deklaracji nie będzie można jej zmienić.

Termin złożenia deklaracji przystąpienia do egzaminu maturalnego

Uczeń, który zamierza przystąpić do egzaminu maturalnego bezpośrednio po ukończeniu szkoły, składa deklarację dyrektorowi szkoły, do której uczęszcza. Absolwent składa deklarację dyrektorowi szkoły, którą ukończył.

REKLAMA

Deklarację należy złożyć nie później niż do dnia 7 lutego roku szkolnego, w którym uczeń lub absolwent zamierza przystąpić do egzaminu maturalnego. To deklaracja ostateczna, którą składa się tylko raz, bez możliwości zmiany.

Deklaracja w formie elektronicznej

Uczniowie lub absolwenci składają deklarację przystąpienia do egzaminu maturalnego w formie elektronicznej. Zgodnie z przyjętymi przepisami, uczniowie lub absolwenci muszą wcześniej złożyć wniosek do dyrektora szkoły o nadanie identyfikatora i hasła dostępu. Musi to nastąpić nie później niż do 15 stycznia 2025 roku. Innym dostępnym sposobem logowania jest profil zaufany lub e-dowód. Zapisu dokonuje się na stronie https://ziu.gov.pl.

Po poprawnym wypełnieniu wniosku uczniowie lub absolwenci będą mogli wydrukować potwierdzenie złożenia e-deklaracji.

Wybór przedmiotów na egzamin maturalny

Deklaracja przystąpienia do egzaminu maturalnego zawiera m.in. przedmioty zdawane na egzaminie maturalnym, w tym język lub języki, z określeniem przedmiotów zdawanych jako obowiązkowe i dodatkowe.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Ministerstwo Edukacji Narodowej informuje, że wybór przedmiotów na egzamin maturalny jest wyłączną decyzją ucznia. Wybór nie musi być związany z tym, że w trakcie nauki w szkole ponadpodstawowej uczy się lub nie danego przedmiotu w zakresie rozszerzanym.