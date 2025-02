2500 zł na zakup laptopa również w 2025 roku. Do kogo tym razem trafia pieniądze? Trzeba złożyć wniosek, a wypłaty ruszą w kwietniu

Kolejna grupa uprawnionych może składać wnioski o przyznanie bonu o wartości 2500 zł na zakup laptopa. Jest na to miesiąc. Wypłaty ruszą w kwietniu. To kolejna odsłona programu rozwoju kompetencji cyfrowych nauczycieli.

2500 zł na zakup laptopa dla nauczycieli

Temat laptopów dla nauczycieli jest jednym z tych, które od miesięcy są przedmiotem dyskusji pomiędzy nauczycielami reprezentowanymi przez organizacje związkowe a rządzącymi. W 2023 roku, w dużym stopniu pod wpływem pandemii COVID-19, część nauczycieli otrzymała wsparcie na rozwój kompetencji cyfrowych. Polegało ono na przekazaniu bonu o wartości 2500 złotych na zakup laptopów lub laptopów przeglądarkowych. Miał to być pierwszy krok w dalszym wsparciu nauczycieli przez rządzących, jednak program wsparcia rozwoju kompetencji cyfrowych, który obejmował również uczniów, wzbudził wiele wątpliwości, a w czasie jego realizacji ujawniło się wiele jego słabych punktów. To sprawiło, że został on zawieszony, a nauczyciele, którzy nie zostali nim objęci w pierwszej kolejności, poczuli się pokrzywdzeni. Organizacje związkowe monitorowały sprawę, a temat systematycznie powracał, aż w końcu w związku z przeprowadzoną rewizją KPO, pojawiła się szansa na jego dalszą realizację.

Trzeba złożyć wniosek, wypłaty ruszą w kwietniu

W pierwszej turze grupą objętą wsparciem byli nauczyciele, wychowawcy i inni pracownicy pedagogiczni pozostający w stosunku pracy na dzień 30 września 2023 r. w publicznych i niepublicznych szkołach podstawowych oraz w publicznych szkołach artystycznych, a także w niepublicznych szkołach artystycznych posiadających uprawnienia publicznej szkoły artystycznej, realizujący kształcenie w klasach odpowiadających klasom IV-VIII szkół podstawowych. W drugiej turze wsparcie otrzymają nauczyciele klas I – III szkół podstawowych. Wnioski o jego przyznanie mogą składać u dyrektorów szkół już od 27 stycznia 2025 roku. Składanie wniosków potrwa przez miesiąc, a następnie przez 30 dni będą one rozpatrywane. Wypłaty ruszą więc zapewne w kwietniu 2025 roku. Czas na wykorzystanie bonów będzie do końca roku.

Jak podało MEN, szacuje się, że z możliwości zakupu sprzętu przy wykorzystaniu bonu skorzysta w obecnej turze programu ok. 500 tys. nauczycieli, a wykorzystano już 260 tys. takich bonów. Nadal nie wiadomo jednak co z nauczycielami szkół ponadpodstawowych, a także poradni psychologiczno-pedagogicznych. Pytania dotyczące ich sytuacji są zadawane już od jakiegoś czasu, jednak do tej pory nie udzielono na nie jednoznacznej odpowiedzi.