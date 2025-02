PPK 2025: podwyżka limitu wynagrodzenia. Jak obniżyć swoją wpłatę podstawową. Dla kogo 240 zł dopłaty od państwa?

Jak informuje PFR Portal PPK (mojeppk.pl), od 2025 roku uczestnik PPK może korzystać z obniżenia swojej wpłaty podstawowej do PPK tylko wtedy, gdy jego miesięczne wynagrodzenie nie przekroczy 5599,20 zł. Jeżeli uczestnik PPK otrzymuje wynagrodzenia od różnych podmiotów, musi sam sprawdzić, czy nie przekracza tego limitu. Warto też wiedzieć, że dopłata roczna za 2025 rok będzie przysługiwać uczestnikom PPK, którzy w całym 2025 roku zgromadzą na swoim rachunku lub rachunkach PPK wpłaty w wysokości co najmniej 979,86 zł. Jeżeli w 2025 roku uczestnik PPK skorzysta z obniżenia swojej wpłaty podstawowej, wystarczą wpłaty w wysokości co najmniej 244,97 zł.

Minimalne wynagrodzenie za pracę w 2025 roku

Na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z 12 września 2024 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2025 r. ( Dziennik Ustaw z 13 września 2024 r., poz. 1362) - od 1 stycznia 2025 r. minimalne wynagrodzenie za pracę wynosi 4666 zł brutto, a minimalna stawka godzinowa dla określonych umów cywilnoprawnych – 30,50 zł.

Można obniżyć swoją wpłatę podstawową do PPK. W 2025 r. nowy, większy limit wynagrodzenia

Z obniżenia swojej wpłaty podstawowej do PPK (do nie mniej niż 0,5%) może skorzystać tylko- taki uczestnik PPK, którego wynagrodzenie osiągane z różnych źródeł w danym miesiącu nie przekracza kwoty odpowiadającej 1,2-krotności minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego w danym miesiącu.



Do końca grudnia 2024 r. 120% płacy minimalnej wynosiło 5160 zł. a od 1 stycznia 2025 r. wzrosło do 5599,20 zł.



Uczestnik PPK (pracownik), który chce skorzystać z uprawnienia do obniżenia swojej wpłaty podstawowej, musi złożyć podmiotowi zatrudniającemu (pracodawcy) deklarację w tej sprawie w miesiącu, w którym jego wynagrodzenie osiągane z różnych źródeł nie przekroczyło kwoty limitu. Obniżona wpłata podstawowa - w wysokości zadeklarowanej przez uczestnika PPK - obowiązuje od miesiąca następującego po miesiącu złożenia przez niego tej deklaracji, uwzględnionej przez podmiot zatrudniający.



Jak podkreśla PFR Portal PPK (mojeppk.pl), podmiot zatrudniający (pracodawca) nie może uwzględniać deklaracji obniżenia wpłaty podstawowej złożonej przez uczestnika PPK w każdym miesiącu, w którym wynagrodzenie uczestnika - osiągane w tym podmiocie - przekracza kwotę limitu.



Podmiot zatrudniający uwzględnia zatem tylko wynagrodzenie, które wypłaca. Jeżeli uczestnik PPK jest zatrudniony w kilku podmiotach, sam powinien zsumować swoje wynagrodzenia osiągane z różnych źródeł, aby sprawdzić, czy nie przekracza limitu.

Ważne Natomiast gdy uczestnik PPK (pracownik), nawet tylko w jednym miesiącu i u jednego pracodawcy, skorzysta z obniżenia swojej wpłaty podstawowej, mimo że nie ma do tego uprawnienia - nie otrzyma dopłaty rocznej za ten rok. Polski Fundusz Rozwoju weryfikuje prawo uczestnika PPK, który skorzystał z obniżenia swojej wpłaty podstawowej, do dopłaty rocznej na podstawie informacji otrzymanych z ZUS.

Dla kogo dopłata roczna w 2025 roku?

W ustawie o pracowniczych planach kapitałowych przyjęto, że dopłatę roczną - w wysokości 240 zł - otrzymują uczestnicy PPK, których wpłaty podstawowe i dodatkowe w danym roku kalendarzowym (finansowane przez uczestnika PPK i podmiot zatrudniający) wyniosły co najmniej 3,5% 6-krotności minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w roku, za który dopłata jest należna. Uczestnicy PPK, którzy skorzystali z obniżenia swojej wpłaty podstawowej (poniżej 2%, ale do nie mniej niż 0,5% wynagrodzenia), aby otrzymać dopłatę roczną, muszą zgromadzić co najmniej 25% tej kwoty.



Jak już wyżej wspomniano, od 1 stycznia 2025 r. minimalne wynagrodzenie za pracę wynosi 4666 zł. Zatem warunkiem otrzymania przez uczestnika PPK dopłaty rocznej za 2025 rok będzie zgromadzenie na jego rachunku lub rachunkach PPK wpłat w wysokości co najmniej 979,86 zł (6 x 4666 x 3,5%), a w przypadku osób korzystających z obniżenia wpłaty podstawowej - co najmniej 244,97 zł (979,86 x 25%). Limity te obowiązują także w przypadku, gdy dana osoba rozpoczęła oszczędzanie w PPK w trakcie roku.



Za jeden rok kalendarzowy uczestnik PPK może nabyć prawo tylko do jednej dopłaty rocznej - niezależnie od liczby prowadzonych dla niego rachunków PPK. Dopłata roczna jest ewidencjonowana na rachunku PPK uczestnika, który nabył do niej prawo, do 15 kwietnia roku następującego po roku kalendarzowym, za który przysługuje ta dopłata.



Warto też wiedzieć, że dopłaty rocznej nie otrzyma uczestnik PPK, który:

1) w którymkolwiek miesiącu, w którym wysokość wpłaty podstawowej finansowanej przez tego uczestnika wynosiła mniej niż 2% jego wynagrodzenia, osiągnął łączne miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł przekraczające kwotę odpowiadającą 1,2-krotności minimalnego wynagrodzenia,

2) po osiągnięciu 60. roku życia, rozpoczął wypłatę środków ze swojego rachunku PPK.