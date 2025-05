Przełom w orzekaniu o niepełnosprawności. Minimalne okresy ważności orzeczeń o niepełnosprawności – nowe zasady dla 208 chorób. [ROZPORZĄDZENIE]

Dziś, tj. we wtorek, 27 maja 2025 r. w Dzienniku Ustaw opublikowane zostało rozporządzenie ws. orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności. Rozporządzenie to wprowadza nowe zasady dotyczące minimalnych okresów ważności orzeczeń o niepełnosprawności.

Niepełnosprawność, zgodnie z art. 2, pkt. 10 ustawy o Rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, definiowana jest jako trwała lub okresowa niezdolność do wypełniania ról społecznych z powody stałego lub długotrwałego naruszenia sprawności organizmu, w szczególności powodującą niezdolność do pracy.

Zalecenia dla Wojewódzkich oraz Powiatowych Zespołów ds. Orzekania o Niepełnosprawności

Jeszcze w marcu 2025 r. z okazji Światowego Dnia Zespołu Downa wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej Łukasz Krasoń poinformował o podpisaniu nowych wytycznych dla Wojewódzkich oraz Powiatowych Zespołów ds. Orzekania o Niepełnosprawności. Wytyczne te miały na celu ułatwienie uzyskiwania orzeczeń o niepełnosprawności osobom z Zespołem Downa oraz z diagnozami genetycznych chorób rzadkich.

Osoby chorujące na blisko 150 rzadkich schorzeń genetycznych mogą – po udokumentowaniu diagnozy i złożeniu wniosku do odpowiednich zespołów orzekających – otrzymać orzeczenie o niepełnosprawności wydane na stałe. W przypadku dzieci orzeczenie to obowiązywać będzie do ukończenia 16. roku życia, zgodnie z przepisami prawa. W orzeczeniach tych uwzględnione zostaną punkty 7 i 8:

Punkt 7 potwierdza konieczność stałej lub długotrwałej pomocy ze strony innych osób, wynikającej z istotnie ograniczonej możliwości samodzielnego funkcjonowania.

Punkt 8 dotyczy konieczności codziennego, stałego zaangażowania opiekuna dziecka w proces jego leczenia, rehabilitacji oraz edukacji.

Podobne zalecenie dotyczy dzieci z zespołem Downa oraz tych cierpiących na 50 innych rzadkich chorób. W ich przypadku również zarekomendowano wydawanie orzeczeń na maksymalnie dopuszczalny okres – do 16. roku życia – z uwzględnieniem punktu 7, wskazującego na potrzebę stałej opieki.

Uprawnienia i wsparcie wynikające z orzeczenia o niepełnosprawności

Uzyskanie orzeczenia o niepełnosprawności, w którym uwzględniono punkty 7 i 8, otwiera drogę do szeregu form wsparcia – zarówno dla osoby z niepełnosprawnością, jak i jej opiekunów. Oto najważniejsze z nich:

Świadczenie pielęgnacyjne – przysługuje opiekunom osób z niepełnosprawnością, którzy ze względu na konieczność stałej opieki (wskazanej w punktach 7 i 8 orzeczenia) muszą zrezygnować z pracy zarobkowej.

– przysługuje opiekunom osób z niepełnosprawnością, którzy ze względu na konieczność stałej opieki (wskazanej w punktach 7 i 8 orzeczenia) muszą zrezygnować z pracy zarobkowej. Zasiłek pielęgnacyjny – świadczenie finansowe przyznawane osobom wymagającym wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, niezależnie od dochodu.

Zasiłek pielęgnacyjny 2025 r. i 2026 r.

– świadczenie finansowe przyznawane osobom wymagającym wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, niezależnie od dochodu. Zasiłek pielęgnacyjny 2025 r. i 2026 r. Ulgi podatkowe – m.in. możliwość odliczenia wydatków związanych z opieką i leczeniem w ramach tzw. ulgi rehabilitacyjnej.

– m.in. możliwość odliczenia wydatków związanych z opieką i leczeniem w ramach tzw. ulgi rehabilitacyjnej. Pierwszeństwo w dostępie do usług społecznych i opiekuńczych – osoby z orzeczeniem mają priorytetowy dostęp do świadczeń wspierających codzienne funkcjonowanie.

Ułatwienia w dostępie do świadczeń zdrowotnych – w tym rehabilitacji, leczenia uzdrowiskowego czy szybszych terminów wizyt specjalistycznych.

– w tym rehabilitacji, leczenia uzdrowiskowego czy szybszych terminów wizyt specjalistycznych. Prawo do Karty Parkingowej – przysługuje osobom z ograniczoną mobilnością, umożliwiając korzystanie z miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnością.

Karta parkingowa w 2025

– przysługuje osobom z ograniczoną mobilnością, umożliwiając korzystanie z miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnością. Karta parkingowa w 2025 Wparcie edukacyjne – dzieci z orzeczeniem mogą korzystać m.in. z pomocy asystenta nauczyciela, indywidualnego toku nauczania czy dodatkowych zajęć wspomagających rozwój.

Minimalne okresy ważności orzeczeń o niepełnosprawności – nowe zasady dla 208 chorób. [ROZPORZĄDZENIE]

We wtorek, 27 maja 2025 r. w Dzienniku Ustaw RP ukazało się Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 maja 2025 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności. Rozporządzenie to zmienia m.in. obwiązek regularnych badań kontrolnych dla osób z trwałą niepełnosprawnością. Do tej pory komisje orzekające o niepełnosprawności w przypadkach chorób rzadkich i genetycznych zazwyczaj przyznawały orzeczenia z krótkim okresem ważności, co generowało dodatkowe trudności dla pacjentów i ich rodzin.

Nowelizacja przepisów zawarta w rozporządzeniu wprowadza jasno określone minimalne okresy ważności orzeczeń o niepełnosprawności, szczególnie istotne w przypadku osób z rzadkimi chorobami genetycznymi oraz zespołem Downa.

Dla osób powyżej 16. roku życia minimalny okres ważności orzeczenia - zgodnie z rozporządzeniem - wynosi 7 lat. Dotyczy to 208 jednostek chorobowych wymienionych w załączniku do rozporządzenia – wśród nich znajdują się takie schorzenia jak m.in. wrodzone wodogłowie, mukowiscydoza, rdzeniowy zanik mięśni lub zespołu Downa. (art. 3, ust. 55a rozporządzenia)

orzeczenia mają obowiązywać przez W przypadku dzieci z zespołem Downa lub potwierdzoną diagnozą jednej z rzadkich chorób genetycznych, orzeczenia powinny być przyznawane na maksymalny możliwy okres, czyli do ukończenia 16. roku życia – zgodnie z granicą wiekową obowiązującą dla orzeczeń w tej grupie wiekowej.

Rozporządzenie uwzględnia przepisy przejściowe. Zgodnie z § 2 rozporządzenia, do spraw wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie rozporządzenia, stosuje się nowe, uregulowane powyższym rozporządzeniem przepisy. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.