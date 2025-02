Uczysz zawodu? Dostaniesz bon na 2500 złotych na zakup laptopa. Ministerstwo Cyfryzacji potwierdza, że takie wsparcie jest dostępne

Ruszyła kolejna tura składania wniosków o bon na zakup laptopa. I rodzą się kolejne pytania. Jedno z nich dotyczy sytuacji instruktorów praktycznej nauki zawodu. Czy będą mogli liczyć na wsparcie resortu cyfryzacji?

Kolejne grupy uprawnionych dostaną bony na zakup laptopa

Pod koniec stycznia 2025 roku kolejna grupa nauczycieli rozpoczęła składanie wniosków o bon na zakup laptopa. Chodzi o nauczycieli klas I–III szkół podstawowych oraz nauczycieli szkół ponadpodstawowych. Proces składania wniosków będzie trwał miesiąc, a następni ruszy wypłata świadczeń. Krótko po wejściu w życie odpowiednich przepisów i rozpoczęciu przyjmowania wniosków, pojawił się problem dotyczący prawa do bonu dla nauczycieli, z grupy, która była uprawniona do świadczenia w 2023 roku, ale nie mogli go uzyskać, bo w tamtym okresie korzystali z urlopu dla poratowania zdrowia.

Ministerstwo Cyfryzacji zaprezentowało w tym zakresie zdecydowane stanowisko i poinformowało, że bez zmiany w obowiązujących przepisach nie ma możliwości, aby osoby te złożyły „zaległe” wnioski i otrzymały bony.

REKLAMA

Praktyczna nauka zawodu w szkołach

Znacznie bardziej „łaskawa” okazuje się być interpretacja odnosząca się do praw instruktorów praktycznej nauki zawodu. W interpelacji z 7 stycznia 2025 r. (nr 7273) resortowi zadano pytanie, czy wsparcie w postaci bonu na zakup laptopa będą mogli otrzymać instruktorzy zawodu zatrudnieni w szkole kształcącej w zawodzie, na podstawie Prawa oświatowego lub Kodeksu pracy, a nie Karty Nauczyciela?

W odpowiedzi na interpelację wskazano, że jeżeli instruktor praktycznej nauki zawodu będzie zatrudniony przez dyrektora szkoły jako „specjalista”, a zgodę na prowadzenie przez niego zajęć z zakresu kształcenia zawodowego wyrazi organ prowadzący, to będzie on mógł ubiegać się o bon na zakup laptopa.

Zasady prowadzenia praktycznej nauki zawodu reguluje rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 22 lutego 2019 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu. Z przewidzianych w nim zasad wynika jednak, że co do zasady instruktorzy praktycznej nauki zawodu prowadzą zajęcia praktyczne u pracodawców i w indywidualnych gospodarstwach rolnych, a szkoły nie zatrudniają ich do prowadzenia zajęć. Jeżeli jednak za aprobatą organu prowadzącego dochodzi do zatrudnienia takiej osoby na stanowisku specjalisty, to będzie ona mogła ubiegać się o przyznanie wsparcia w postaci bonu na zakup laptopa.

Instruktorzy praktycznej nauki zawodu

REKLAMA

Przypomnijmy, że instruktorami praktycznej nauki zawodu mogą być:

1) pracownicy, dla których praca dydaktyczna i wychowawcza z uczniami lub młodocianymi stanowi podstawowe zajęcie i jest wykonywana w tygodniowym wymiarze godzin przewidzianym dla nauczycieli, albo

2) pracodawcy lub wyznaczeni przez nich pracownicy albo osoby prowadzące indywidualne gospodarstwa rolne, dla których praca dydaktyczna i wychowawcza z uczniami lub młodocianymi nie stanowi podstawowego zajęcia lub jest wykonywana w tygodniowym wymiarze godzin niższym niż przewidziany dla nauczycieli, w ramach obowiązującego ich tygodniowego czasu pracy.

Instruktorzy praktycznej nauki zawodu posiadają:

1) ukończony kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu, którego program został przygotowany zgodnie z ramowym programem kursu pedagogicznego dla instruktorów praktycznej nauki zawodu, określonym w załączniku do rozporządzenia, i zatwierdzony przez kuratora oświaty lub

2) ukończony kurs pedagogiczny, którego program został zatwierdzony przez kuratora oświaty i obejmował łącznie co najmniej 70 godzin zajęć z psychologii, pedagogiki i metodyki oraz 10 godzin praktyki metodycznej, lub

3) ukończony przed dniem 6 stycznia 1993 r. kurs pedagogiczny uprawniający do pełnienia funkcji instruktora praktycznej nauki zawodu, lub

4) w przypadku praktycznej nauki zawodu odbywanej na statku morskim lub śródlądowym - ukończone szkolenie dydaktyczne dla instruktora, potwierdzone świadectwem przeszkolenia dydaktycznego dla instruktora wydanym przez dyrektora urzędu morskiego, lub

5) przygotowanie pedagogiczne wymagane od nauczycieli, lub6) określone przepisami kwalifikacje wymagane od nauczycieli praktycznej nauki zawodu.