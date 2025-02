Prowadzisz działalność gospodarczą w domu? Możesz go sprzedać bez PIT i skorzystać na podatku. Fiskus wydał korzystną interpretację

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej wydał korzystną dla podatników interpretację. Potwierdził w niej możliwość uniknięcie opodatkowania sprzedaży nieruchomości wycofanej z działalności gospodarczej już po pięciu latach od jej nabycia, a nie dopiero po sześciu od wycofania z działalności.

Dom jako środek trwały w działalności gospodarczej

Przedsiębiorcy mający siedzibę prowadzonej działalności gospodarczej w domu często mają wątpliwości związane ze skutkami podatkowymi wycofania go z tejże działalności i następującej po tym sprzedaży. Tymczasem fiskus okazuje się być łaskawy i wydał korzystną dla podatników interpretację, z której wynika, że w sytuacji, gdy podatnik nie zaliczy do kosztów uzyskania przychodów odpisów amortyzacyjnych od nieruchomości mieszkalnej, to przy jej sprzedaży nie będzie musiał rozpoznać przychodu.

Sprawa dotyczyła przedsiębiorcy, który w 2018 r. nabył nieruchomość i wprowadził ją do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych. Nieruchomość była przeznaczona na cele mieszkaniowe. W 2025 roku podatnik chce wycofać nieruchomość z ewidencji środków trwałych, a po wycofaniu sprzedać ją. W związku z tym pojawiła się wątpliwość, czy sprzedaż takiej nieruchomości będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?

Zbycie nieruchomości jako odrębne źródło przychodów w PIT

Podatnik wskazał, że odpłatne zbycie nieruchomości stanowi odrębne źródło przychodów w sytuacji, gdy nie następuje ono w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie. Jednocześnie odpłatne zbycie wykorzystywanych na potrzeby związane z prowadzoną działalnością gospodarczą składników majątku (co do zasady) używanych w tej działalności stanowi przychód z działalności gospodarczej. Dotyczy to również przychodów uzyskanych z odpłatnego zbycia składników majątku, które zostały wycofane z działalności gospodarczej, chyba że między pierwszym dniem miesiąca następującego po miesiącu, w którym składniki majątku zostały wycofane z tej działalności a dniem ich odpłatnego zbycia, upłynęło sześć lat. Jednak do przychodów tych nie zalicza się przychodów z odpłatnego zbycia wykorzystywanych na potrzeby związane z działalnością gospodarczą: budynku mieszkalnego, jego części lub udziału w takim budynku, lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość lub udziału w takim lokalu, gruntu lub udziału w gruncie albo prawa użytkowania wieczystego gruntu lub udziału w takim prawie, związanych z tym budynkiem lub lokalem, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub udziału w takim prawie oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej lub udziału w takim prawie (art. 14 ust. 2c ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych).

Interpretacja korzystna dla podatników

W kontekście tych regulacji skutki podatkowe odpłatnego zbycia nieruchomości mieszkalnej należy rozpatrywać nie w odniesieniu do źródła przychodów jakim jest działalność gospodarcza, w odniesieniu do źródła, jakim jest odpłatne zbycie nieruchomości. Zastosowanie znajduje więc ogólna zasada, zgodnie z którą odpłatne zbycie nieruchomości po upływie pięciu lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło jej nabycie lub wybudowanie, nie skutkuje powstaniem przychodu.

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z 2 stycznia 2025 r. (nr 0113-KDIPT2-1.4011.783.2024.2.KD) zgodził się ze stanowiskiem przedstawionym przez podatnika, co oznacza, że przyjął interpretację korzystną dla podatników i pozwolił na uniknięcie opodatkowania już po pięciu latach od jej nabycia, a nie dopiero po sześciu od wycofania z prowadzonej działalności. Analogiczne stanowisko zaprezentował już wcześniej Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z 22 lutego 2007 r. (sygn. akt II FSK 242/06).