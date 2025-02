21 lutego 2025 r. Sejm przyjął ustawę o warunkach dopuszczalności powierzania pracy cudzoziemcom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Zaproponowane rozwiązania mają ograniczyć nadużycia przy zatrudnianiu cudzoziemców, usprawnić procedury, zmniejszyć zaległości załatwiania spraw przez urzędy oraz zapewnić pełną elektronizację postępowań. Zwiększono także kary dla pracodawców.

21 lutego podczas posiedzenia Sejmu, posłowie głosowali m.in. nad projektem ustawy o warunkach dopuszczalności powierzania pracy cudzoziemcom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (druki nr 949, 1022 i 1022-A). Zaproponowane rozwiązania – w ocenie projektodawców – mają ograniczyć nadużycia, usprawnić procedury, zmniejszyć zaległości załatwiania spraw przez urzędy oraz zapewnić pełną elektronizację postępowań.

REKLAMA

Wyższe kary dla pracodawców. Sejm przegłosował poprawkę do ustawy

REKLAMA

Podczas prac nad ustawą o warunkach dopuszczalności powierzania pracy cudzoziemcom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeszcze na etapie prac w Komisji Nadzwyczajnej, przyjęto poprawkę wprowadzającą do Kodeksu Pracy nowy typ wykroczenia oraz podnoszącą wysokość kar dla pracodawców za wykroczenia przeciwko prawom pracownika. Chodzi o poprawkę nr 17.

Treść poprawki nr 17:

„Art. 86a. W ustawie z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2023 r. poz.

1465 oraz z 2024 r. poz. 878, 1222, 1871 i 1965) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 281:

a) w § 1 wyrazy „podlega karze grzywny od 1000 zł do 30 000 zł” zastępuje

się wyrazami „podlega karze grzywny od 3000 zł do 50 000 zł”,



b) w § 2 wyrazy „podlega karze grzywny od 1500 zł do 45 000 zł” zastępuje

się wyrazami „podlega karze grzywny od 4000 zł do 55 000 zł”;



2) w art. 282:

a) w § 1 wyrazy „podlega karze grzywny od 1000 zł do 30 000 zł” zastępuje

się wyrazami „podlega karze grzywny od 3000 zł do 50 000 zł”,



b) w § 3 wyrazy „podlega karze grzywny od 1500 zł do 45 000 zł” zastępuje

się wyrazami „podlega karze grzywny od 4000 zł do 55 000 zł”,



c) dodaje się § 4 w brzmieniu:

„§ 4. Kto wbrew obowiązkowi nie wypłaca przez okres co najmniej 3

miesięcy wynagrodzenia za pracę przysługującego pracownikowi

podlega karze grzywny od 5000 zł do 60 000 zł albo karze

ograniczenia wolności.”;



3) w art. 283 § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Kto, będąc odpowiedzialnym za stan bezpieczeństwa i higieny

pracy albo kierując pracownikami lub innymi osobami fizycznymi,

nie przestrzega przepisów lub zasad bezpieczeństwa i higieny pracy,

podlega karze grzywny od 3000 zł do 50 000 zł.”



Za przyjęciem poprawki głosowało 247 posłów, 5 było przeciw, a 174 się wstrzymało.

Kary dla pracodawców

Chodzi o m.in. kary zamieszczone w katalogu wykroczeń przeciwko prawom pracownika, w tym zawierania umowy cywilnoprawnej w warunkach, w których zgodnie z art. 22 § 1 powinna być zawarta umowa o pracę, czy naruszania przepisów dotyczących czasu pracy, czy braku dokumentacji prawniczej. Obecnie kara grzywny wynosi od 1000 zł do 30 000 zł, a będzie wynosiła od 3000 zł do 50 000 zł.

Zwiększeniu ulegną także kary dotyczące niewypłacania w ustalonym terminie wynagrodzenia za pracę. Obecnie są to kary od 1000 zł do 30 000 zł, a poprawka wprowadza kary w wysokości od 3000 zł do 50 000 zł. W przypadku pracodawców, którzy nie będą wypłacali przez okres co najmniej 3 miesięcy wynagrodzenia za pracę przysługującego pracownikowi, mogą się liczyć z karą grzywny w wysokości od 5000 zł do 60 000 zł albo karze ograniczenia wolności

Dalszy ciąg materiału pod wideo

W piątek, 21 lutego Sejm uchwalił ustawę o warunkach dopuszczalności powierzania pracy cudzoziemcom. Ustawa teraz trafi do Senatu.