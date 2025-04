Totalna nowość: usługi stomatologiczne dla niepełnoprawnych z PFRON a nie NFZ. Już od 1 marca 2025 r. do 31 sierpnia 2028 r.

W 2025 r. przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnoprawnych realizowany jest bardzo interesujący program pomocowy dla osób z niepełnosprawnościami. Chodzi o usługi stomatologiczne dla osób z lekkim, umiarkowanym i znacznym stopniem niepełnosprawności. Wreszcie świadczenia i sposób ich realizacji w gabinetach dentystycznych będą dostosowane do osób z niepełnosprawnościami.

Co jest za darmo u dentysty na NFZ?

Bezpłatna opieka stomatologiczna przysługuje każdej osobie, która ma prawo do świadczeń zdrowotnych. Stomatolog, który podpisał umowę z NFZ, ma opłacone swoje usługi w ramach kontraktu. Jeżeli opłacasz składkę na ubezpieczenie zdrowotne, czy też opłaca ją w Twoim imieniu pracodawca, czy członek rodziny, korzystaj z przysługujących Ci świadczeń na NFZ i lecz zęby za darmo. Darmowych świadczeń stomatologicznych jest sporo:

Darmowa profilaktyka próchnicy - raz w roku

Darmowe badania stomatologiczne - aż trzy razy w roku

Darmowe usunięcie kamienia nazębnego, tzw. skaling - raz w roku

Darmowe zdjęcia RTG - do 2 zdjęć w roku

Bezpłatne znieczulenie stomatologiczne

Bezpłatne znieczulenie ogólne

Ważne LECZENIE STOMATOLOGICZNE DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI W NARKOZIE - ZNIECZULENIUM OGÓLNYM Osobom z niepełnosprawnością w stopniu umiarkowanym i znacznym, po kwalifikacji lekarskiej, przysługuje leczenie w znieczuleniu ogólnym. Jest to słuszna inicjatywa, ponieważ w zależności stopnia niepełnosprawności i schorzenia, takie leczenie może być być bardzo stresujące, wręcz traumatyczne.

Bezpłatna proteza

Bezpłatna plomba

Bezpłatne leczenie dziąseł i paradontozy na NFZ

Bezpłatne świadczenia dla kobiet w ciąży i połogu. Kobietom w okresie ciąży i połogu (do 42 dnia po porodzie) przysługują dodatkowe świadczenia stomatologiczne. Aby z nich skorzystać musisz mieć kartę ciąży

Bezpłatne usunięcie ósemki - „zęba mądrości”

Darmowe zabiegi chirurgii stomatologicznej.

Totalna nowość: usługi stomatologiczne dla niepełnoprawnych z PFRON a nie NFZ. Już od 1 marca 2025 r. do 31 sierpnia 2028 r.

W 2025 r. przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnoprawnych realizowany jest bardzo interesujący program pomocowy dla osób z niepełnosprawnościami. Chodzi o usługi stomatologiczne dla osób z lekkim, umiarkowanym i znacznym stopniem niepełnosprawności. Wreszcie świadczenia i sposób ich realizacji w gabinetach dentystycznych będą dostosowane do osób z niepełnosprawnościami. Program jest realizowany w terminach: od 1 marca 2025 r. do 31 sierpnia 2028 r. Warto więc już teraz zorientować się we współpracujących gabinetach w ramach programu.

Ważne Jak podaje PFRON: realizujemy projekt pn. „Dostępna stomatologia” w ramach priorytetu 03 Dostępność i usługi dla osób z niepełnosprawnościami, działanie 03.03 Systemowa poprawa dostępności, Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027. Instytucją Zarządzającą projektem jest Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, nie NFZ. Grupę docelową projektu stanowić będzie personel medyczny i niemedyczny pracujący w gabinetach stomatologicznych, a także studenci i studentki kierunku lekarsko-dentystycznym.

Zwiększenie dostępności usług stomatologicznych dla pacjentów i pacjentek z niepełnosprawnościami

Wreszcie nastąpi zwiększenie dostępności usług stomatologicznych dla pacjentów i pacjentek z niepełnosprawnościami oraz ze szczególnymi potrzebami. Projekt będzie realizował Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (jako Lider) w partnerstwie z:

Polskim Towarzystwem Stomatologicznym (PTS) – organizacją grupującą lekarzy stomatologów,

– organizacją grupującą lekarzy stomatologów, AVALON – bezpośrednia pomoc niepełnosprawnym – ogólnopolską organizacją pozarządową reprezentującą środowiska osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności.

Jaka pomoc dla niepełnosprawnych?

Zadania, które będą realizowane w projekcie

Zadanie 1 – Opracowanie standardu dostępności dla gabinetów i świadczenia usług stomatologicznych.

W ramach zadania 1. partnerzy opracują standard dostępności architektonicznej, cyfrowej i informacyjno-komunikacyjnej dla gabinetów i świadczonych w nich usług stomatologicznych wraz z rekomendacjami dotyczącymi programu nauczania personelu gabinetu stomatologicznego oraz opisem dobrych praktyk. Opracowanie standardu zostanie poprzedzone badaniem społecznym wśród kadry gabinetów stomatologicznych, organizacji zajmujących się osobami z niepełnosprawnościami oraz samymi niepełnoprawnymi, co pozwoli ekspertom pozyskać aktualną informację na temat stanu dostępności gabinetów stomatologicznych, problemów personelu gabinetów związanych z obsługą osób ze szczególnymi potrzebami oraz problemów i potrzeb pacjentów i pacjentek z niepełnosprawnościami. Przygotowany projekt standardu zostanie poddany konsultacjom społecznym m.in. z przedstawicielami Ministerstwa Zdrowia, Narodowego Funduszu Zdrowia, uczelni medycznych i organizacji zrzeszających stomatologów, jak również organizacji reprezentujących OzN.

Zadanie 2 – Pilotaż wdrażania standardu - granty dla podmiotów świadczących usługi stomatologiczne.

W ramach zadania 2 standard zostanie testowo wdrożony w podmiotach wybranych w drodze otwartego naboru przedsięwzięć grantowych. Nabór przewidywany jest na II/III kwartał 2026 r. Przed udzieleniem wsparcia, najwyżej ocenieni potencjalni grantobiorcy zostaną poddani audytom wstępnym, aby wsparcie pozyskały placówki najpełniej przygotowane do wdrożenia standardu. Po podpisaniu umów proces wdrażania będzie weryfikowany, a w końcowym etapie realizacji przedsięwzięć grantowych również ponownie zaudytowany. Zakłada się, że 32 podmioty będą świadczyć usługi zgodne z opracowanym standardem, 25 obiektów zostanie dostosowanych dla potrzeb osób z niepełnosprawnościami m.in. poprzez likwidację barier architektonicznych.

Ważne Środki grantu będą pokrywały do 100% wartości przedsięwzięcia. Minimalna wartość grantu wyniesie 100 000 zł, a maksymalna 500 000 zł, średnio 420 000 zł. W ramach przedsięwzięć grantowych możliwe będzie sfinansowanie dostosowań zgodnych z opracowanym w ramach zadania 1. standardem.

Finansowane będzie:

wyposażenie gabinetu w urządzenia i sprzęt niezbędne do prowadzenia właściwej opieki stomatologicznej osób ze szczególnymi potrzebami, w tym z niepełnosprawnościami; obsługę pacjentów i pacjentek z wykorzystaniem środków wspierających komunikowanie się; instalację urządzeń do obsługi osób słabosłyszących; zapewnienie dostępności strony internetowej oraz publikowanych informacji; szkolenia z zakresu obsługi pacjentów i pacjentek ze szczególnymi potrzebami, w tym z niepełnosprawnościami; adaptacje i remonty pomieszczeń/budynków w celu zapewnienia dostępności architektonicznej.

Ogólnopolska mapa dostępnej stomatologii

Oferta dostępności gabinetów, które będą stosowały standard, zostanie ujęta w stworzonej w ramach projektu ogólnopolskiej mapie dostępnej stomatologii. Jak czytamy w komunikacje z PFRON: wyniki testowania wdrożeń standardu w grantach posłużą do opracowania ostatecznej jego wersji przez ekspertów z zadania 1.

Zadanie 3 – Organizacja otwartych szkoleń z zakresu opracowanego standardu oraz działania upowszechniające standard.

W ramach zadania 3 zostaną zorganizowane otwarte szkolenia z zakresu opracowanego standardu. Uczestnikami szkoleń będą osoby pracujące w podmiotach świadczących usługi stomatologiczne (personel medyczny i niemedyczny), jak również studenci i studentki kierunku lekarsko-dentystycznego. Szkolenia będą przeprowadzone on-line i stacjonarnie dla 500 osób. W celu upowszechnienia standardu dostępnego gabinetu i usługi stomatologicznej, opracowany standard, materiały edukacyjne i informacyjne rozdystrybuowane będą między innymi do gabinetów stomatologicznych, organizacji zrzeszających stomatologów, uczelni medycznych oraz szkół kształcących pomocniczy personel stomatologiczny czy organizacji reprezentujących osoby z niepełnosprawnościami. Planuje się także zmieszczenie informacji w Internecie, jak również w mediach społecznościowych.

Budżet projektu wynosi 19 887 000,00 zł, w tym: wysokość wkładu Funduszy Europejskich 16 410 752,40 zł (82,52%), z budżetu państwa 3 476 247,60 zł (17,48%).