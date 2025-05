Kto według Ciebie wygra wybory prezydenckie? [SONDA] Trzaskowski faworytem, ale nie może być pewny zwycięstwa

Najnowszy sondaż Instytutu Pollster ujawnia aktualne preferencje Polaków tuż przed wyborami prezydenckimi. Kto zostanie nowym prezydentem RP? Co wydarzy się w drugiej turze? Weź udział w sondzie i zobacz jak rozkładają się głosy internautów.

Wybory prezydenckie 2025 odbędą się już w niedzielę, 18 maja. Emocje rosną, a najnowszy sondaż pokazuje, kto ma największe szanse na wejście do II tury.

W ostatnim sondażu Instytutu Pollster dla „Super Expressu” przeprowadzonym na kilka dni przed głosowaniem, największe poparcie uzyskał Rafał Trzaskowski – kandydat Koalicji Obywatelskiej, który może liczyć na 32,2 proc. głosów. Drugi w kolejności jest Karol Nawrocki, wspierany przez PiS, z wynikiem 22,7 proc. Trzecie miejsce zajmuje Sławomir Mentzen z Konfederacji, z poparciem 13,5 proc.

Wyniki sondażu prezydenckiego – maj 2025:

Kandydat Poparcie (%) Rafał Trzaskowski (KO) 32,2% Karol Nawrocki (PiS) 22,7% Sławomir Mentzen (Konf.) 13,5% Szymon Hołownia (Trzecia Droga) 8,3% Adrian Zandberg (Razem) 7,2% Magdalena Biejat (Nowa Lewica) 5,5% Grzegorz Braun (Konf. Korony Polskiej) 5,3% Krzysztof Stanowski (niezależny) 2,0% Joanna Senyszyn (b. SLD) 1,4% Marek Jakubiak 0,89% Artur Bartoszewicz 0,66% Maciej Maciak 0,07%

Analiza: Trzaskowski faworytem, ale nie może być pewny zwycięstwa

Choć Rafał Trzaskowski prowadzi z wyraźną przewagą, jego poparcie nie przekracza 50%, co oznacza niemal pewną drugą turę wyborów prezydenckich. Najbardziej prawdopodobnym przeciwnikiem będzie Karol Nawrocki, który konsoliduje elektorat Prawa i Sprawiedliwości.

Zaskoczeniem dla wielu może być trzecia pozycja Sławomira Mentzena, który po raz kolejny udowadnia, że Konfederacja potrafi mobilizować młodych wyborców. Poparcie przekraczające 13% czyni go realnym graczem w kształtowaniu nastrojów społecznych i ewentualnych koalicji poparcia w II turze.

Hołownia i Lewica w defensywie. Stanowski na marginesie, ale widoczny

Szymon Hołownia, choć jeszcze niedawno typowany jako możliwy kandydat na prezydenta konsensusu, dziś uzyskuje zaledwie 8,3 proc. głosów. Wyprzedza go oczywiście Sławomir Mentzen, ale Adrian Zandberg jest bardzo blisko, ponieważ zdobył w sondażu 7,2 proc. poparcia. Kandydatka Nowej Lewicy, Magdalena Biejat, może liczyć na 5,5 proc.

Nieoczywistym uczestnikiem wyścigu jest Krzysztof Stanowski – dziennikarz i twórca Kanału Zero, który osiągnął 2 proc. To sporo jak na kandydata spoza polityki, ale zbyt mało, by realnie wpłynąć na układ sił w wyścigu o fotel głowy państwa.

Wybory już w najbliższą niedzielę – 18 maja 2025 r. Co nas czeka?

Polacy pójdą do urn wyborczych już 18 maja, by zdecydować, kto obejmie najwyższy urząd w państwie. Według aktualnych danych, wszystko wskazuje na dogrywkę w drugiej turze, której termin wypadnie 1 czerwca, jeśli żaden z kandydatów nie zdobędzie ponad 50% głosów w pierwszym głosowaniu.

Metodologia sondażu prezydenckiego:

Zleceniodawca : Super Express

: Super Express Instytut : Instytut Badań Pollster

: Instytut Badań Pollster Termin badania : 7–8 maja 2025

: 7–8 maja 2025 Próba : 1077 dorosłych Polaków

: 1077 dorosłych Polaków Metoda: CAWI (badanie internetowe)

Scenariusze drugiej tury – kto ma największe szanse?

Aktualne dane sondażowe sugerują, że w drugiej turze znajdą się Trzaskowski i Nawrocki. Ostateczny wynik może zależeć od tego, jak zagłosują wyborcy Hołowni, Lewicy i Konfederacji. Mentzen raczej nie poprze ani jednego, ale jego elektorat może być niezwykle istotny.

Zandberg i Biejat najpewniej poprą Trzaskowskiego, podczas gdy Grzegorz Braun może skłaniać się ku Nawrockiemu. Wyborcy niezdecydowani, a także osoby, które deklarują głos na kandydatów z marginesu sondażu, mogą w ostatniej chwili zaważyć na ostatecznym wyniku.

Wnioski przedwyborcze w skrócie: Mobilizacja, frekwencja, emocje

Trzaskowski – faworyt, ale zależny od mobilizacji centrum i lewicy

– faworyt, ale zależny od mobilizacji centrum i lewicy Nawrocki – kandydat PiS, potrzebuje większej frekwencji na wschodzie kraju

– kandydat PiS, potrzebuje większej frekwencji na wschodzie kraju Mentzen – „czarny koń” wyborów, wpływowy, choć poza II turą

– „czarny koń” wyborów, wpływowy, choć poza II turą Hołownia i Lewica – grają o przyszłość polityczną swoich środowisk

– grają o przyszłość polityczną swoich środowisk Stanowski, Senyszyn, Jakubiak – obecni, ale bez realnych szans

Lewica odbudowuje poparcie, Trzecia Droga na granicy upadku

W cieniu rywalizacji kandydatów prezydenckich pojawiły się także świeże dane dotyczące poparcia dla partii politycznych. Według sondażu Opinia24 dla „Newsweeka”, Koalicja Obywatelska może obecnie liczyć na 33 proc. poparcia, Prawo i Sprawiedliwość – 29 proc., a Konfederacja – 15 proc. Wysoko uplasowała się także Nowa Lewica, która uzyskała 9 proc., a Partia Razem i Trzecia Droga otrzymały po 5 proc. głosów respondentów.

Dziennikarze „Newsweeka” określili te wyniki jako „dobre wieści dla lewicy, katastrofę Trzeciej Drogi”. Po raz pierwszy od dawna lewica zbliża się do dwucyfrowego wyniku, a łączne poparcie dla Nowej Lewicy i Razem wynoszące 14 proc. przewyższa wynik tej formacji z wyborów w 2023 r. (8,6 proc.). Trzecia Droga, będąca koalicją Polski 2050 i PSL, znajduje się natomiast na granicy progu wyborczego dla koalicji, który wynosi 8 proc. – uzyskując zaledwie 5 proc. w badaniu. To spora różnica względem średnich notowań wyliczanych przez Politico, co może oznaczać poważne problemy dla sojuszu Hołowni i Kosiniaka-Kamysza.

Nowe dane z sondażu dla „Faktów”: KO i PiS zyskują, Konfederacja i Trzecia Droga tracą

Zaledwie kilka dni przed wyborami prezydenckimi opublikowano także wyniki kolejnego sondażu partyjnego, tym razem autorstwa Opinia24 dla „Faktów” TVN i TVN24. Również tutaj na prowadzeniu znajduje się Koalicja Obywatelska, którą wskazało 33 proc. badanych – o 3 pkt proc. więcej niż w analogicznym badaniu z końca kwietnia. Prawo i Sprawiedliwość zajmuje drugie miejsce z poparciem 28 proc. (+2 pkt proc.), a Konfederacja, mimo utrzymania podium, odnotowała spadek o 3 punkty procentowe – do poziomu 15 proc.

Dalsze miejsca należą do ugrupowań lewicowych i centrowych. Lewica zyskała 2 punkty i może liczyć na 8 proc. poparcia, Trzecia Droga straciła 1 punkt i notuje 7 proc., a Partia Razem, mimo wcześniejszych dobrych prognoz, spadła do 4 proc. (–1 pkt proc.). Dziennikarze zwracają uwagę, że wzrosty notowań KO i PiS wskazują na ich rosnącą polaryzację elektoratu, a spadek Konfederacji i partii mniejszych może oznaczać trudności z utrzymaniem wcześniejszych trendów. Badanie zostało przeprowadzone telefonicznie metodą CATI w dniach 6–7 maja 2025 roku, na reprezentatywnej próbie 1012 dorosłych Polaków.