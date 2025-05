Nowy bon turystyczny: Kolejne województwo idzie w ślady Podlasia

rozwiń >

Podlaski Bon Turystyczny – impuls dla regionalnej turystyki

W 2025 roku województwo podlaskie po raz kolejny potwierdziło, że regionalne wsparcie turystyki może stać się skutecznym narzędziem przyciągania gości i ożywiania lokalnej gospodarki. Podlaski Bon Turystyczny 2025 cieszy się ogromną popularnością, a jego sukces stał się inspiracją dla innych regionów w Polsce. Na ten trend odpowiedziały Warmia i Mazury, które już we wrześniu planują uruchomienie własnego programu – Mazurskiego Bonu Turystycznego.

Mazury odpowiadają na konkurencję – start programu już we wrześniu 2025

Warmia i Mazury, znane z malowniczych krajobrazów, licznych jezior i rozwiniętej infrastruktury turystycznej, odczuwają wyraźną konkurencję ze strony Podlasia. Jak przyznaje Andrzej Kindler, wiceprezes warmińsko-mazurskiego oddziału Polskiej Izby Turystyki, dynamiczny rozwój turystyki w Podlaskiem i atrakcyjna forma wsparcia w postaci bonu stanowią poważne wyzwanie dla regionu:

„Bardzo duża konkurencja, która powstała w województwie podlaskim i Bon Turystyczny Podlaski, który ściąga turystów, jest bezpośrednią konkurencją dla Warmii i Mazur”.

W odpowiedzi na tę sytuację marszałek województwa warmińsko-mazurskiego, Marcin Kuchciński, zapowiedział wprowadzenie Mazurskiego Bonu Turystycznego, który ma wystartować już we wrześniu 2025 roku. Jego celem będzie nie tylko zwiększenie liczby odwiedzających, ale przede wszystkim wydłużenie sezonu turystycznego.

Mazurski Bon Turystyczny – kluczowe założenia programu

Program będzie skierowany do turystów spoza województwa warmińsko-mazurskiego, którzy zdecydują się odwiedzić region poza sezonem letnim, czyli we wrześniu i październiku. Dofinansowanie obejmie noclegi w lokalnych obiektach turystycznych, co ma zapewnić obiektom większe obłożenie również po zakończeniu wakacji.

Marszałek Kuchciński podkreślił, że:

„Nie chodzi o to, by zutylizować te pieniądze, ale wydłużyć sezon i dać możliwość branży turystycznej korzystania z turystów przez dłuższy czas”.

Szczegóły dotyczące wysokości bonów oraz sposobu składania wniosków mają zostać opublikowane w nadchodzących miesiącach. Niemniej, już teraz wiadomo, że województwo liczy na powtórzenie sukcesu Podlasia.

Podlaski Bon Turystyczny – model sukcesu do naśladowania

Władze województwa podlaskiego wprowadziły swój autorski program w odpowiedzi na trudną sytuację geopolityczną, związaną z kryzysem migracyjnym przy granicy z Białorusią. Od 2021 roku region zmaga się z wyzwaniami, które silnie odbiły się na lokalnej turystyce. W odpowiedzi powstał Podlaski Bon Turystyczny – forma dopłat do noclegów dla osób dorosłych, przyznawanych turystom odwiedzającym region.

Wysokość dopłat zależy od rodzaju obiektu i wynosi od 200 do 400 zł za pobyt liczący minimum dwie noce. Program obejmuje 567 obiektów noclegowych, w tym hotele, pensjonaty, kempingi i agroturystyki. Aby skorzystać z bonu, należy zarezerwować pobyt w jednym z nich i wygenerować bon na stronie: https://podlaskibonturystyczny.pl.

Bon turystyczny Podlasia zyskuje na znaczeniu – zwiększenie budżetu w 2025 roku

W maju 2025 roku ogłoszono zwiększenie puli środków przeznaczonych na bon – z 2 do 4 milionów złotych. Co istotne, od 1 czerwca z programu będą mogli skorzystać także mieszkańcy województwa podlaskiego, co do tej pory nie było możliwe. Dotychczas bon był dostępny tylko dla turystów z pozostałych 15 województw.

Członek zarządu województwa podlaskiego Bogdan Dyjuk zaznaczył, że:

„Chcemy, aby z programu mogli korzystać także mieszkańcy naszego regionu. To nie tylko wzmocni lokalną turystykę, ale i zwiększy zainteresowanie ofertą wypoczynkową Podlasia”.

Program uruchomiono w trzech etapach:

I etap : 20 kwietnia – dofinansowanie do końca maja (350 tys. zł),

: 20 kwietnia – dofinansowanie do końca maja (350 tys. zł), II etap : od 1 czerwca – pobyty do 31 sierpnia,

: od 1 czerwca – pobyty do 31 sierpnia, III etap: bon obejmie noclegi do końca 2025 roku.

Rośnie liczba turystów na Podlasiu – dane i opinie branży

Choć konkretne liczby nie zostały jeszcze podane, marszałek województwa Łukasz Prokorym poinformował, że dane Polskiej Organizacji Turystycznej wskazują na znaczący wzrost liczby odwiedzających. Władze regionu liczą, że dofinansowanie będzie skutecznym „magnesem” nie tylko na wakacje, ale również na jesienne wypady.

Katarzyna Sadowska, prezes Podlaskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej, oceniła, że sezon turystyczny 2025 będzie jednym z najlepszych od lat:

„Bony rozeszły się w kilka godzin. Zainteresowanie przerosło oczekiwania”.

Z kolei wojewoda podlaski Jacek Brzozowski zwrócił uwagę na walory przyrodnicze regionu i bezpieczeństwo:

„Podlaskie to region bezpieczny i atrakcyjny. Turyści są naszym najlepszym ambasadorem”.

Podlaski model szansą dla całej Polski – możliwe kolejne programy regionalne

Eksperci z branży turystycznej jednoznacznie oceniają bon jako skuteczne narzędzie. Andrzej Burkiewicz z Regionalnej Izby Gospodarczej Hotelarstwa Polskiego zaznaczył, że:

„Oby jak najwięcej było tego rodzaju inicjatyw, bo region jest piękny. Niestety, od pandemii turystyka na ścianie wschodniej mocno kuleje. Takie programy są bardzo potrzebne”.

Warto śledzić doniesienia z innych regionów – sukcesy Podlasia i nadchodzący start programu na Mazurach mogą być początkiem nowego trendu. Lokalne władze w różnych województwach mogą zdecydować się na podobne działania, widząc w nich sposób na ożywienie lokalnej turystyki i promocję unikalnych walorów regionu.

Turystyczne bony regionalne jako przyszłość krajowej turystyki?

Zarówno Podlaski, jak i nadchodzący Mazurski Bon Turystyczny pokazują, że regionalne inicjatywy mogą realnie wpłynąć na ruch turystyczny i poprawić sytuację branży. Skierowanie wsparcia do osób spoza województw, a także rozszerzenie programu na lokalnych mieszkańców to działania, które wspierają nie tylko turystykę, ale i spójność regionalną oraz rozwój gospodarczy.

Zarówno turyści, jak i przedsiębiorcy powinni być czujni – nadchodzące miesiące mogą przynieść nowe możliwości wypoczynku z dofinansowaniem, również w innych częściach Polski.