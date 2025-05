Czerwcowa waloryzacja i więcej do emerytury: nawet 200, 500 czy 700 zł. MRPiPS ogłosiło nowy wskaźnik. Dla kogo i kiedy?

Czerwcowa waloryzacja i więcej do emerytury: nawet 200, 500 czy 700 zł. Dla kogo i kiedy?

Najważniejsze jest to, że czerwcowa waloryzacja to niej jest to samo co marcowa waloryzacja - oczywiście wynika to z samej nazwy, ale jeżeli chodzi o istotę podwyżek i realną wypłatę to te dwa świadczenia znacznie się różnią. Dlaczego? Marcowa waloryzacja dotyczy emerytów i rencistów, którzy już mają ustalone prawo do świadczeń i je pobierają, a czerwcowa dotyczy dopiero przyszłych świadczeniobiorców. Mając na uwadze fakt, że waloryzacja odbywa się w czerwcu danego roku, osoby, które urodziły sie w pierwszej połowie roku i osiągnęły wiek uprawniający do przejścia na emeryturę - mogą znacznie więcej zyskać przechodząc na emeryturę w lipcu danego roku, po waloryzacji - niż gdyby to zrobiły w pierwszej połowie roku. W niektórych przypadkach jest to nawet 200, 500, 700 zł - oczywiście jest to zawsze sprawa indywidualna - zależna od zgromadzonego kapitału.

Czerwcowa waloryzacja emerytur - jest nowy wskaźnik. Świadczenia urosną od lipca 2025

Obwieszczenie MINISTRA RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 9 maja 2025 r. w sprawie wskaźnika waloryzacji składek na ubezpieczenie emerytalne za 2024 r. (M.P. 2025 poz. 449) oraz ustawa z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1631 i 1674) są podstawą do czerwcowych waloryzacji.

Jaki będzie wskaźnik waloryzacji rent i emerytur w 2025 roku?

Na podstawie art. 25 ust. 12 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1631 i 1674) ogłasza się, że wskaźnik waloryzacji składek na ubezpieczenie emerytalne za 2024 r. wynosi 114,41 %. Ogłosiła Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej: A. Dziemianowicz-Bąk w swoim obwieszczeniu. Proszę pamiętać, że odnosi się to jednak do czerwcowej waloryzacji, nie marcowej! Poniżej najważniejsze wytyczne z przepisów dot. waloryzacji:

Waloryzację składek przeprowadza się corocznie, od dnia 1 czerwca każdego roku, poczynając od waloryzacji za rok 2000.

W wyniku przeprowadzonej waloryzacji stan konta nie może ulec obniżeniu.

Waloryzacji podlega kwota składek zewidencjonowanych na koncie ubezpieczonego na dzień 31 stycznia roku, za który jest przeprowadzana waloryzacja, powiększona o kwoty z tytułu przeprowadzonych waloryzacji.

Waloryzacja składek polega na pomnożeniu zewidencjonowanych na koncie ubezpieczonego składek przez wskaźnik waloryzacji. Wskaźnik waloryzacji składek jest równy wskaźnikowi cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w roku kalendarzowym poprzedzającym termin waloryzacji w stosunku do poprzedniego roku powiększonemu o wzrost realny sumy przypisu składek na ubezpieczenie emerytalne w roku kalendarzowym poprzedzającym termin waloryzacji w stosunku do roku poprzedniego (co do zasady).

w roku kalendarzowym poprzedzającym termin waloryzacji w stosunku do poprzedniego roku powiększonemu o wzrost realny sumy przypisu składek na ubezpieczenie emerytalne w roku kalendarzowym poprzedzającym termin waloryzacji w stosunku do roku poprzedniego (co do zasady). Wskaźnik waloryzacji składek nie może być niższy niż wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w roku kalendarzowym poprzedzającym termin waloryzacji w stosunku do poprzedniego roku.

Waloryzacja emerytury jako czynność formalno – techniczna

W orzecznictwie podkreśla się aspekt czynności formalno - technicznej w kontekście waloryzacji. Wyrok Sądu Apelacyjnego w Białymstoku - III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych z dnia 8 lutego 2018 r., III AUa 638/17 wskazuje, że: waloryzacja emerytury jest czynnością formalno – techniczną, skutkującą wzrostem zwaloryzowanego świadczenia do kwoty równej iloczynowi kwoty świadczenia oraz wskaźnika waloryzacji. W ramach procesu waloryzacji nie dochodzi natomiast do zmian w zakresie wysokości samego świadczenia w wysokości poddawanej waloryzacji. Wobec tego, decyzja waloryzacyjna nie otwiera sporu co do wysokości świadczenia poddanego waloryzacji, ale też nie zamyka ona drogi i nie stoi na przeszkodzie w inicjowaniu postępowania dotyczącego ustalenia wysokości świadczenia, czego w istocie żąda skarżąca, a czym nie mógł zająć się w obecnym postępowaniu ani organ ani sądy rozpoznające odwołanie od decyzji waloryzacyjnej.

Tak więc, już w czerwcu 2025 r. ZUS dopisze do kont emerytalnych ubezpieczonych spore sumy pieniędzy - tak właśnie wygląda czerwcowa waloryzacji. Podsumowując w dniu 1 czerwca 2025 r. zaczęła się waloryzacja składek emerytalnych i tzw. kapitału początkowego. W 2025 r. składki emerytalne i kapitał początkowy na kontach w ZUS wzrosną a środki zgromadzone na subkoncie o również. Waloryzacja składek polega na pomnożeniu zewidencjonowanych na koncie ubezpieczonego składek na ubezpieczenie emerytalne przez wskaźnik waloryzacji. Waloryzacji podlega kwota składek zewidencjonowanych na koncie ubezpieczonego na dzień 31 stycznia roku, za który jest przeprowadzana, powiększona o kwoty z tytułu przeprowadzonych waloryzacji. Dochodzi do waloryzacji, aby skompensować inflację i inne procesy gospodarcze za ubiegły rok. Kwoty tam zapisane są podstawą obliczenia wysokości emerytury po osiągnięciu wieku emerytalnego.