Stopień umiarkowany traci na zasiłku pielęgnacyjnym (0%). Nie może skorzystać z świadczenia pielęgnacyjnego (podwyżka o 134%) [osoby niepełnosprawne]

Poniżej prezentujemy kwoty świadczeń pielęgnacyjnych dla 7 ostatnich lat:

2024 r. - 2988 zł

2023 r. - 2458 zł

2022 r. - 2119 zł

2021 r. - 1971 zł

2020 r. - 1830 zł

2019 - 1583 zł

2018 - 1477 zł

2017 - 1406 zł

Łącznie z 1406 zł na 2988 zł mamy 134% skumulowanej podwyżki.

Świadczenie pielęgnacyjne z niesamowitą podwyżką o 134%. Dla 2025 r. o 10%

Podwyżka świadczenia pielęgnacyjnego na 2025 r. o 10%. Podwyżka o 299 z 2988 zł na 3287 zł. Tak ogromny skok wynika z powiązania podwyżek świadczenia pielęgnacyjnego z pensją minimalną.

Skoro pensja ta wzrosła na 2025 r. o 10%, to taki sam wzrost ma świadczenie pielęgnacyjne.

Tego mechanizmu (zapisanego w ustawach - politycy nie mogą go wyłączyć uznaniowo), nie ma w odniesieniu do zasiłku pielęgnacyjnego. Dlatego jego beneficjenci są poszkodowani. I dlatego poniżej są tak niekorzystne kwoty zasiłku rodzinnego:

Świadczenia i zasiłki, które nie zostaną zwaloryzowane w 2025 r.

Dotyczy to przede wszystkim świadczeń rodzinnych bo:

kryterium dochodowe uprawniające do zasiłku rodzinnego i specjalnego zasiłku opiekuńczego to 674 zł, a w przypadku gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym albo o znacznym stopniu niepełnosprawności – 764 zł;

kryterium dochodowe uprawniające do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka to 1922 zł.

1) zasiłek rodzinny wynosi miesięcznie:

a) 95 zł – na dziecko w wieku do ukończenia 5. roku życia,

b) 124 zł – na dziecko w wieku powyżej 5. roku życia do ukończenia 18. roku życia,

c) 135 zł – na dziecko w wieku powyżej 18. roku życia do ukończenia 24. roku życia;

2) wysokość dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka to 1000 zł;

3) wysokość dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego to 400 zł miesięcznie;

4) wysokość dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego wychowywania dziecka to 193 zł miesięcznie na dziecko, nie więcej jednak niż 386 zł na wszystkie dzieci;

5) wysokość dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej to 95 zł miesięcznie na trzecie i na następne dzieci uprawnione do zasiłku rodzinnego;



9) wysokość dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego to miesięcznie:

a) 90 zł – na dziecko w wieku do ukończenia 5. roku życia,

b) 110 zł – na dziecko w wieku powyżej 5. roku życia do ukończenia 24. roku życia;



10) wysokość dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego to 100 zł na dziecko;



11) wysokość dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania to miesięcznie:

a) 113 zł – na dziecko w związku z zamieszkiwaniem w miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły ponadpodstawowej lub szkoły artystycznej, w której realizowany jest obowiązek szkolny i obowiązek nauki, a także szkoły podstawowej w przypadku dziecka lub osoby uczącej się, legitymującej się orzeczeniem o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności,

b) 69 zł – na dziecko w związku z dojazdem z miejsca zamieszkania do miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły, w przypadku dojazdu do szkoły ponadpodstawowej, a także szkoły artystycznej, w której realizowany jest obowiązek szkolny i obowiązek nauki w zakresie odpowiadającym nauce w szkole ponadpodstawowej;



12) wysokość jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka to 1000 zł na jedno dziecko;



13) wysokość zasiłku pielęgnacyjnego to 215,84 zł miesięcznie;



14) wysokość specjalnego zasiłku opiekuńczego przysługującego na podstawie art. 63 ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. o świadczeniu wspierającym, to 620,00 zł miesięcznie;



15) wysokość świadczenia rodzicielskiego to 1000 zł miesięcznie;



16) wysokość zasiłku dla opiekuna, o którym mowa w ustawie z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów, to 620 zł miesięcznie.