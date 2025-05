[Boże Ciało] Długi czerwcowy weekend 2025. Gdzie dojedziesz tanio pociągiem prosto z Polski? W czerwcu rusza nowy zagraniczny kierunek

Planując zagraniczny wyjazd na czerwcowy długi weekend, warto rozważyć podróż koleją. Z Polski kursują bezpośrednie pociągi m.in. do Czech, Austrii, Niemiec, Słowacji, Węgier oraz na Litwę. Nowością w letnim rozkładzie będzie również bezpośrednie połączenie do Chorwacji, dostępne już od czerwca.

W czerwcu 2025 roku długi weekend przypadnie w związku z obchodami Bożego Ciała, które wypada w czwartek 19 czerwca. To idealna okazja, by wziąć jeden dzień urlopu i cieszyć się przedłużonym długim weekendem. Sprawdziliśmy aktualne ceny biletów kolejowych na wyjazdy w długi weekend. W niektórych przypadkach, tańsze bilety można zakupić na podróż rozpoczynającą się nie 19, a 20 czerwca. Prezentowane poniżej stawki nie uwzględniają promocji, takich jak SuperPromo International, co oznacza, że przy wcześniejszym zakupie i skorzystaniu z oferty promocyjnej – bilety mogą być jeszcze tańsze. Uwzględniając odpowiednie promocje, bilety można kupić już za ok. 45 zł.

Bezpośrednie połączenie do Chorwacji

W niedzielę, premier Donald Tusk poinformował, że od czerwca, cztery razy w tygodniu będziemy mieli bezpośrednie połączenie kolejowe z Polski do Chorwacji. „Jest taka cisza, że chyba każdy usłyszy tę dobrą nowinę: mamy wreszcie BEZPOŚREDNIE połączenie kolejowe z Polski do Chorwacji! Ruszamy od czerwca, cztery dni w tygodniu. Szczegóły we wtorek” – napisał premier na portalu X. Informację o uruchomieniu połączenia zamieścił na swoim profilu również minister infrastruktury Dariusz Klimczak. "Pociągiem PKP Intercity PDP do Chorwacji już od czerwca! Wkrótce szczegóły" - przekazał. W przestrzeni medialnej pojawiły się informacje, że ceny na trasie Warszawa – Rijeka zaczynać się mogą od 200 zł, a podróż będzie trwała około 19 godzin.

Bratysława

Z wielu miejscowości możemy pojechać pociągiem z Polski do Bratysławy. Bezpośrednie połączenia kolejowe z Polski do Bratysławy oferowane są głównie z Warszawy i z Krakowa. Pociągi te kursują przez Czechy, zatrzymując się m.in. w Katowicach i Ostrawie, zanim dotrą do stolicy Słowacji.

Z Krakowa dostępne są dwa połączenia:

EC Cracovia – czas przejazdu: 5 godz. 52 min, cena: ok. 85,77 zł. EN Chopin – wolniejszy, ale tańszy: 7 godz. 28 min za ok. 64,22 zł.

Z Warszawy także kursują dwa pociągi:

EC Bathory – czas podróży: niecałe 8 godz., koszt: ok . 150 zł. EN Chopin – jedzie ok. 10 godz. 10 min, cena: również ok. 150 zł.



Wiedeń

Bezpośrednie połączenia do stolicy Austrii dostępne są m.in. z Katowic, Krakowa i Warszawy. Z Katowic do Wiednia mamy trzy bezpośrednie połączenia.

Z Katowic:

EC Moravia, EC Polonia, EC Sobieski – wszystkie dojeżdżają w mniej niż 5 godz. Najtańsze bilety (1. klasa!) dostępne od 128 zł, najdroższe – EC Polonia od 258 zł.

Z Krakowa:

EC Porta Moravica – najszybsze połączenie: 5 godz. 50 min, ceny od 258 zł . EN Chopin – tańsza alternatywa: ok. 6 godz. 50 min, bilety za ok. 85 zł.

Z Warszawy:

Najszybsze połączenie trwa 7 godz. 44 min, kosztuje ok . 150 zł. Najtańsze bilety od 107 zł, czas przejazdu: 9 godz. 33 min.



Praga

Do Pragi można dojechać pociągiem m.in. z Warszawy, Gdańska, czy z Krakowa.

Z Gdańska: ok. 9 godz. jazdy, bilety od 150 zł.

Z Warszawy: przejazd w 8 godz., ceny od 110 zł.

Z Krakowa: najszybsza trasa – tylko 6 godz., bilety już za ok. 85 zł.

Promocje

Planując podróże – zarówno krajowe, jak i zagraniczne – warto zapoznać się z dostępnymi ofertami promocyjnymi. Osoby wybierające się z Polski do takich krajów jak Czechy, Słowacja, Węgry, Austria czy Niemcy mogą skorzystać z atrakcyjnej propozycji Super Promo International. Dzięki tej ofercie bilety dostępne są w cenach znacznie niższych niż w standardowej taryfie, co pozwala podróżować komfortowo, nie nadwyrężając budżetu. Sprzedaż biletów Super Promo International rozpoczyna się 60 dni przed planowaną datą odjazdu pociągu. Ceny biletów promocyjnych rozpoczynają się od 9,90 euro, co w przeliczeniu na złotówki wskazuje, że za bilet y można zapłacić (po obecnym kursie euro) poniżej 45 zł.