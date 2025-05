Braun głosuje na Nawrockiego. Link do wypowiedzi

Braun głosuje na Nawrockiego - 2 tura

W programie "Sprawki okiem katolika" Grzegorz Braun powiedział, na kogo zagłosuje 1 czerwca 2025 r. Oto link do rozmowy na YouTube:

"Za kilkadziesiąt godzin oddam głos na Karola Nawrockiego. Pójdę do obwodowej komisji wyborczej, oddam głos ważny i postawię krzyżyk przy nazwisku: Nawrocki. To chyba kluczowa informacja, która nie zmieni wiele – albo niczego – w planach większości wyborców, którzy oddali na mnie głos dziesięć dni temu, ponieważ oni w większości nie potrzebowali żadnych moich rekomendacji. W znakomitej większości są elektoratem bardzo poważnie myślącym o polskich sprawach. Z pewnym spokojem i z dużą łatwością podjęli swoje decyzje już wcześniej, a ja o tym komunikuję, bo ta kampania zbliża się już do finiszu." – powiedział prezes Konfederacji Korony Polskiej, Grzegorz Braun.

Grzegorz Braun podkreśla, że po prostu komunikuje , na kogo zagłosuje. Zachęca swoich wyborców, żeby jednak pójść zagłosować. Wasze głosy mogą przesądzić o wyniku tych wyborów. Wzywam do powstania z kanapy i oddania głosu, najlepiej własnym długopisem.

Braun - liczba głosów w pierwszej turze

Głosy wyborców Grzegorza Brauna mają duże znaczenie, ponieważ w pierwszej turze prezes Konfederacji Korony Polskiej zajął 4 miejsce z wynikiem 6,34% głosów. To w sumie 1 242 917 głosów.

Wyniki wyborów 2025 PKW, pierwsza tura: 4 miejsce Grzegorz Braun gov.pl