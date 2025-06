MKiŚ: od 7 września 2025 r. nowe przepisy dot. drewna energetycznego. Spalać będzie można jedynie mniejsze produkty uboczne przerobu drewna

W komunikacie z 6 czerwca 2025 r. Ministerstwo Klimatu i Środowiska poinformowało, że 6 czerwca 2025 r. w Dzienniku Ustaw opublikowano rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z 30 maja 2025 r. w sprawie szczegółowych cech jakościowo-wymiarowych drewna energetycznego. Nowe przepisy dotyczą energetyki zawodowej. Nie będzie można spalać drewna, które może zostać wykorzystane przemysłowo w inny, bardziej korzystny gospodarczo sposób, np. do produkcji mebli czy stolarki. Drewno pełnowartościowe będzie służyło realizacji potrzeb branży drzewnej. Do energetyki zawodowej będą mogły trafiać jedynie mniejsze produkty uboczne przerobu drewna. Przepisy nie wprowadzają zakazu dla spalania drewna w indywidualnych gospodarstwach domowych, np. w kominkach.

Czym jest drewno energetyczne?

Drewno energetyczne to surowiec drzewny, który nie nadaje się do wykorzystania przemysłowego lub możliwości jego wykorzystania w sektorze innym niż energetyczny są ograniczone.



Rozporządzenie określa cechy tego surowca w podziale na dwie grupy: drewno okrągłe i surowiec niestanowiący drewna okrągłego.

Cel nowego rozporządzenia

W rozporządzeniu przyjęto stosowanie zasady kaskadowego wykorzystania surowca drzewnego. Drewno będzie wykorzystywane w możliwie najbardziej efektywny sposób. W możliwie jak najdłuższym łańcuchu, aż do momentu wykorzystania go na cele energetyczne.



Rozporządzenie odpowiada społecznemu oczekiwaniu, aby drewno możliwe do wykorzystania w bardziej korzystny ekonomicznie sposób nie było spalane w energetyce zawodowej.



Rozporządzenie uniemożliwia przetworzenie drewna pełnowartościowego, w celu jego zaklasyfikowania jako drewno energetyczne, a następnie spalenia.

Kto skorzysta z nowych przepisów?

Zmiana jest korzystna z perspektywy ochrony środowiska, gdyż wpływa na optymalizację i racjonalizację wykorzystania surowca drzewnego z polskich lasów. Wyręby lasów nie będą mogły być prowadzone jedynie w celu dostarczenia surowca do energetyki zawodowej. Wpłynie to w pozytywny sposób na lesistość, lasy jako ekosystemy, a w konsekwencji ochronę środowiska.



Rozporządzenie poprawi również sytuację przedsiębiorców przemysłu drzewnego korzystających z drewna pełnowartościowego, dotychczas częściowo wykorzystywanego w energetyce zawodowej.



Zwiększenie podaży pełnowartościowego drewna i zmniejszenie popytu na to drewno ze strony energetyki zawodowej wpłynie na rozwój przemysłu drzewnego i poprawi konkurencyjność przedsiębiorców tego sektora.



Zmiany będą miały pozytywny wpływ na rynek pracy, gdyż zwiększy się zarówno zapotrzebowanie, jak i popyt na pracę w przemyśle drzewnym.



W konsekwencji zwiększenie podaży dla przemysłu drzewnego drewna pełnowartościowego pozwoli na zmniejszenie presji cenowej na produkty tego przemysłu, a, co za tym idzie, na wydatki firm i gospodarstw domowych. Poszerzona zostanie też dostępność tego drewna, co ułatwi jego nabywanie.

Co się nie zmieni?

Rozporządzenie nie zawiera zakazu wykorzystania w energetyce zawodowej innego surowca niż drewno energetyczne.



Rozporządzenie nie wprowadza również zakazu dla spalania drewna w indywidualnych gospodarstwach domowych, w szczególności w kominkach.

Kiedy przepisy wejdą w życie?

Rozporządzenie wejdzie w życie 7 września 2025 r. (po upływie 3 miesięcy od dnia jego ogłoszenia w Dzienniku Ustaw).

Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 30 maja 2025 r. w sprawie szczegółowych cech jakościowo-wymiarowych drewna energetycznego https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2025/746