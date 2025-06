Sąd Najwyższy: K. Nawrocki +586 głosów, R. Trzaskowski -589 głosów - po ponownych przeliczeniach kart do głosowania z komisji w Warszawie, Staszowie i Magnuszewie

Sąd Najwyższy poinformował 25 czerwca 2025 r., że po ponownym przeliczeniu głosów z jednej z warszawskich komisji wyborczych stwierdzono, że na Karola Nawrockiego oddano nie 136, a 296 głosów ważnych. Natomiast Rafał Trzaskowski finalnie uzyskał 1611 głosów ważnych, a nie 1774. Podobnie było po przeliczeniach kart do głosowania z komisji w Staszowie (151 głosów przybyło K. Nawrockiemu i tyle samo ubyło R. Trzaskowskiemu) i Magnuszewie (275 głosów przybyło K. Nawrockiemu i tyle samo ubyło R. Trzaskowskiemu). W sumie po ponownym przeliczeniu głosów w tych trzech komisjach "zysk" K. Nawrockiego to 586 głosów, a "strata" R. Trzaskowskiego to 589 głosów.

Ponowne przeliczenie głosów w jednej z warszawskich obwodowych komisji wyborczych. Dodatkowe 160 głosów na Nawrockiego Trzaskowskiemu ubyło 163 głosy

W środę na stronie Sądu Najwyższego ukazał się komunikat informujący, że w ramach postępowania dowodowego, na posiedzeniu niejawnym w Izbie Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych, we wtorek SN dokonał oględzin kart do głosowania w wyborach prezydenta RP w Obwodowej Komisji Wyborczej nr 113 w Warszawie przy ul. Spartańskiej 4.



Wyjaśniono, że posiedzenie odbyło się z udziałem przedstawicieli PKW, Prokuratora Generalnego oraz urzędnika wyborczego dla dzielnicy Warszawa-Mokotów upoważnionego przez szefa Krajowego Biura Wyborczego.



Jak przekazano w komunikacie SN, z protokołu głosowania wynikało, że Karol Nawrocki otrzymał 136 głosów, a Rafał Trzaskowski 1774 głosy. Podkreślono, że w workach stwierdzono niezabezpieczone koperty z kartami do głosowania oraz znaczną liczbę kart luzem wrzuconych do worka. Ale liczba kart niewykorzystanych, zaświadczeń o prawie do głosowania oraz głosów nieważnych zgadzała się z protokołem. W niezabezpieczonej kopercie opisanej jako "OKW 113. Głosy oddane na 01 Nawrocki Karol Tadeusz" ustalono obecność 136 kart, co zgodne jest z protokołem.

Sąd Najwyższy poinformował, że w wyniku przeliczenia odseparowanych kart, umieszczonych przez OKW luzem w worku, stwierdzono wśród głosów luzem dodatkowo: 160 głosów na Karola Nawrockiego oraz 3 głosy nieważne (skreślone oba nazwiska na 2 kartach i brak krzyżowania się linii przy nazwisku jednego z kandydatów na jednej karcie). Wszystkie te głosy OKW w protokole przypisała kandydatowi Rafałowi Trzaskowskiemu. Ponadto stwierdzono w worku wyborczym 1611 głosów oddanych na Rafała Trzaskowskiego.



"W wyniku oględzin stwierdzono: 296, nie zaś 136 ważnych głosów oddanych na Karola Nawrockiego oraz 1611, nie zaś 1774 ważnych głosów oddanych na kandydata Rafała Trzaskowskiego" - przekazało w komunikacie SN.



A zatem po tym ponownym przeliczeniu w tej komisji K. Nawrockiemu przybyło 160 głosów a, R. Trzaskowskiemu ubyły tu 163 głosy.



Jak zaznaczono, sąd zobowiązał Państwową Komisje Wyborczą i Prokuratora Generalnego do zajęcia stanowiska w sprawie w terminie 1 dnia.



Uczestnicy nie wnieśli żadnych uwag do sposobu przeprowadzenia postępowania dowodowego.

Ponowne przeliczenie głosów w komisjach w Staszowie i Magnuszewie

Również 25 czerwca 2025 r. poinformowano, że w ramach postępowania dowodowego zarządzonego w sprawie I NSW 72/25, na posiedzeniu niejawnym w Izbie Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych w dniu 24 czerwca 2025 r. Sąd Najwyższy dokonał oględzin kart do głosowania z Obwodowej Komisji Wyborczej nr 4 w Staszowie oraz Obwodowej Komisji Wyborczej nr 1 w Magnuszewie w celu ustalenia liczby ważnie oddanych głosów na poszczególnych kandydatów na urząd Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w ponownym głosowaniu na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, które odbyło się 1 czerwca 2025 r.



Posiedzenie odbyło się z udziałem przedstawicieli właściwych Okręgowych Komisji Wyborczych oraz z przedstawicielem Prokuratora Generalnego.



W wyniku przeprowadzonych oględzin:



1. stwierdzono sprzeczność przy przypisaniu i przeliczeniu głosów oddanych w Obwodowej Komisji Wyborczej nr 1 w Magnuszewie:

- na Karola Tadeusza Nawrockiego w opublikowanych wynikach głosowania podana jest liczba głosów 193, powinno być 468;

- na Rafała Kazimierza Trzaskowskiego w opublikowanych wynikach głosowania podana jest liczba głosów 467, powinno być 192.



A zatem po tym ponownym przeliczeniu w tej komisji K. Nawrockiemu przybyło 275 głosów a, R. Trzaskowskiemu ubyło tu 275 głosów.



2. Stwierdzono sprzeczność przypisania głosów oddanych wyników w Obwodowej Komisji Wyborczej nr 4 w Staszowie:

- na Karola Tadeusza Nawrockiego w opublikowanych wynikach głosowania podana jest liczba głosów 209, powinno być 360;

- na Rafała Kazimierza Trzaskowskiego w opublikowanych wynikach głosowania podana jest liczba głosów 360, powinno być 209.



A zatem po tym ponownym przeliczeniu w tej komisji K. Nawrockiemu przybyło 151 głosów a, R. Trzaskowskiemu ubyło tu 151 głosów.



Uczestnicy nie zgłaszali żadnych wniosków o charakterze formalnym.

Inne przypadki pomyłek komisji wyborczych

Media informowały w minionych dniach o przypadkach, gdy sami przedstawiciele obwodowych komisji zgłaszali post factum pomyłki polegające na odwrotnym przypisaniu głosów kandydatom - głosy oddane na Rafała Trzaskowskiego zostały przypisane Karolowi Nawrockiemu.



W sobotę rzeczniczka PG Anna Adamiak poinformowała, że w 7 z 10 komisji obwodowych doszło do zamiany głosów oddanych na kandydatów. Wyjaśniła, że prokurator zapoznał się w SN z protokołami ponownego przeliczenia kart do głosowania z 10 obwodowych komisji wyborczych (Kraków, Tarnów, Katowice, Strzelce Opolskie, Mińsk Mazowiecki, Olesno, Grudziądz, Kamienna Góra, Wieniec-Brześć Kujawski, Gdańsk); w 7 z nich doszło do zamiany głosów, co skutkowało błędnym przyjęciem, że większą liczbę głosów w tych obwodach uzyskał Karol Nawrocki.

Śledztwa prokuratury

We wtorek minister sprawiedliwości, Prokurator Generalny Adam Bodnar poinformował, że wszczęto pierwszych 6 śledztw Prokuratur Okręgowych w sprawie nieprawidłowości wyborczych: we Włocławku, Jeleniej Górze, Opolu, Bielsku-Białej, Krakowie i Katowicach.

Protesty wyborcze w Sądzie Najwyższym

Do poniedziałku 23 czerwca 2025 r. w Sądzie Najwyższym zarejestrowano ponad 10 tys. protestów przeciwko wyborowi Prezydenta RP z około 50 tys. protestów, jakie wpłynęły do SN z różnych części kraju. (PAP)

SN: 3 protesty wyborcze zasadne - ale bez wpływu na wynik wyborów

W dniu 24 czerwca 2025 r. Sąd Najwyższy uznał za zasadne trzy protesty wyborcze. Stwierdzone nieprawidłowości nie miały jednak zdaniem Sądu Najwyższego wpływu na wynik wyborów.



W pierwszym z nich (I NSW 1220/25) skarżąca głosowała wraz z mężem na podstawie zaświadczenia o prawie do głosowania poza miejscem zamieszkania (OKW nr 14 Wygoda, gm. Ostróda). Ich dane zostały ręcznie wprowadzone do rejestru wyborców przez członków komisji. Po ogłoszeniu wyników przez Państwową Komisję Wyborczą (dalej: PKW), wnosząca protest zweryfikowała protokół wyników głosowania w komisji, w której oddała głos. Wynikało z niego, że nikt w tej komisji nie głosował na podstawie zaświadczenia o prawie do głosowania. Sąd Najwyższy stwierdził, że doszło do naruszenia art. 75 § 2 w zw. z art. 70 § 2 w zw. z pkt. 107 ppkt 9 Uchwały Nr 165/2025 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 23 kwietnia 2025 r. w zw. z art. 161 § 1 Kodeksu wyborczego.



W innym proteście wyborczym (I NSW 3516/25) członek Okręgowej Komisji Wyborczej przyjął od wnoszącego protest niewłaściwe zaświadczenie do głosowania (zaświadczenie do ponownego głosowania zostało wykorzystane w I turze). W efekcie uniemożliwiono wyborcy oddanie głosu w dniu ponownego głosowania, bowiem dysponował wówczas jedynie zaświadczeniem do pierwszego, nie zaś do ponownego głosowania. Naruszenie wynikło z błędu członka obwodowej komisji wyborczej, który przyjął nieprawidłowe zaświadczenie o prawie do głosowania, ale przyczynił się do niego również sam wnoszący protest wyborczy, przedstawiając 18 maja zaświadczenie przeznaczone do ponownego głosowania w dniu 1 czerwca.



W proteście wyborczym rozpatrzonym pod sygnaturą (I NSW 84/25) wnoszącym protest była osoba niepełnosprawna, która regularnie głosuje korespondencyjnie. Zgłosiła ona komisarzowi wyborczemu, że w I turze wyborów będzie głosowała w Ustce, a w II turze – w Zakopanem (gdzie miała przebywać na turnusie rehabilitacyjnym). Wnoszący protest wskazał, że został pozbawiony prawa oddania głosu w II turze wyborów prezydenckich. Wskazał, że jako osoba niepełnosprawna w stopniu umiarkowanym zgłosił zamiar głosowania korespondencyjnego, wnosząc o przesłanie pakietu wyborczego do głosowania w II turze na adres ośrodka rehabilitacyjnego w Zakopanem, w którym przebywał od 18 maja 2025 r. do 1 czerwca 2025 r.



Ze zgłoszonego w niniejszej sprawie protestu wyborczego wynika, że wnoszący protest prawidłowo zgłosił zamiar głosowania korespondencyjnego, a mimo to nie otrzymał określonego przepisami pakietu wyborczego, co uniemożliwiło mu wzięcie udziału w wyborach poprzez oddanie ważnego głosu. W ten sposób naruszono konstytucyjnie i ustawowo zagwarantowane czynne prawo wyborcze obywatela (art. 10 k.wyb.). Ograniczenie, polegające na tym, że wskazywany w zgłoszeniu zamiaru głosowania korespondencyjnego adres, na który ma być wysłany pakiet wyborczy, musi być adresem z obszaru gminy, w której wyborca jest wpisany do spisu wyborców, nie znajduje podstawy w ustawie. Treść art. 53b-53e k.wyb. nie stanowi bowiem podstawy do wprowadzenia takich ograniczeń wobec wnoszącego protest. Tymczasem art. 31 ust. 3 Konstytucji RP przesądza, że ograniczenia praw obywatelskich mogą być ustanawiane tylko w ustawie (zob. także postanowienie Sądu Najwyższego z 29 lipca 2020 r., I NSW 139/20).



Źródło: Sąd Najwyższy