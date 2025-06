Nawet 11 200 zł dopłaty do klimatyzacji. Dla kogo i kiedy?

Przyszło lato a wraz z nim upały. Dotychczas wiele osób mogło tylko pomarzyć o klimatyzacji, jednak teraz może stać się to faktem. Dzięki dopłatom wiele osób już tego lata będzie mogło poczuć ulgę od coraz to wyższych temperatur w Polsce. Istnieje możliwość ubiegania się o dofinansowanie do posiadania klimatyzacji, nie tylko w domu jednorodzinnym ale i w mieszkaniach. Poniżej najważniejsze zasady i informacje dotyczące programu.

Przyszło lato a wraz z nim upały. Dotychczas wiele osób mogło tylko pomarzyć o klimatyzacji, jednak teraz może stać się to faktem. Dzięki dopłatom wiele osób już tego lata będzie mogło poczuć ulgę od coraz to wyższych temperatur w Polsce. Istnieje możliwość ubiegania się o dofinansowanie do posiadania klimatyzacji, nie tylko w domu jednorodzinnym ale i w mieszkaniach. Poniżej najważniejsze zasady i informacje dotyczące programu.

Ile kosztuje klimatyzacja z montażem?

Nie każdy może sobie pozwolić na wydatek rzędu kilku czy kilkunastu tysięcy - bowiem z takim kosztem trzeba się liczyć zakładając klimatyzację. Taki koszt klimatyzacji typu split (z jednostką wewnętrzną i zewnętrzną) to często koszt od 3 000 do 15 000 zł czy więcej. Wszystko zależy od tego jaka to będzie marka i jakie klimatyzacja będzie miała funkcje. Oczywiście do tego należy doliczyć również montaż klimatyzacji. Jest to dodatkowy koszt, który w zależności od oferty firmy montującej waha się od 1000 do 3000 zł czy więcej. Tak więc sumaryczny koszt klimatyzacji jest różny w zależności od typu klimatyzatora, jego mocy, liczby pomieszczeń do schłodzenia oraz stopnia skomplikowania montażu. Oczywiście można zdecydować się na klimatyzator przenośny, ale to nie jest to samo, wówczas jest to jednak znacznie mniejszy wydatek, bo np. od 1000 do 3000 zł. Dobra informacja jest jednak taka, że można ubiegać się o dopłaty do klimatyzacji. Cena urządzenia to zazwyczaj 2000-4000 zł, a do tego trzeba dodać koszt montażu, który może wynosić 1000-3000 zł. Te kwoty robią wrażenie, ale w założeniu klimatyzacji może nam pomóc wsparcie finansowe od państwa.

Ważne Warto wiedzieć, że w 2025 r. istnieje możliwość zmniejszenia kosztów kupna i montażu klimatyzacji, a wszystko za sprawą możliwości otrzymania dopłaty na klimatyzację. Warunkiem uzyskania pomocy jest jednak zamontowanie klimatyzatora z funkcją grzania, a nie urządzenia wyłącznie schładzającego pomieszczenia. Większość klimatyzatorów posiada już taką funkcję, nie muszą to być więc szczególnie skomplikowane jednostki chłodząco-grzewcze.

Przed zakupem klimatyzacji, ale i innych materiałów budowlanych, takich jak np. okna, drzwi czy inne systemy grzewcze, a także usług, należy sprawdzić czy ich ceny nie są zawyżone w odniesieniu do cen i stawek rynkowych. Zawyżone koszty mogą zostać uznane za nieuzasadnione, co może skutkować utratą dotacji lub konsekwencjami prawnymi. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (WFOŚiGW) ma prawo i obowiązek kontrolować wydatki, analizować faktury i domagać się uzasadnienia poniesionych kosztów. W przypadku podejrzenia nieprawidłowości, sprawa może zostać zgłoszona do odpowiednich organów.

Czym jest i dla kogo program Czyste Powietrze?

Jak czytamy w rządowym komunikacie, w roku 2025 r. ruszyła nowa odsłona programu "Czyste Powietrze". Kolejna edycja skierowana jest do osób, które są właścicielami lub współwłaścicielami domu jednorodzinnego lub wydzielonego w nim lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wieczystą. Nowością w programie jest minimalny okres tej własności – 3 lata. Obostrzenie to nie dotyczy sytuacji spadkowych.

Ważne Na jeden budynek lub lokal mieszkalny można dostać jedno dofinansowanie, a beneficjentem można być tylko raz. Dotacja jest wypłacana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w całości lub w maksymalnie trzech częściach. Do dofinansowania kwalifikują się inwestycje tylko w tych budynkach, które uzyskały pozwolenie na budowę do 31.12.2020 r.

Bezzwrotne dofinansowanie można otrzymać na:

Wymianę kopciucha na nowe efektywne i ekologiczne źródło ciepła,

Modernizację lub wykonanie instalacji grzewczej,

Ocieplenie budynku,

Wymianę okien i drzwi,

Zakup rekuperacji, czyli wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła,

Ważne Ponadto, w programie ustalone zostały limity dotacji na urządzenia, usługi i materiały. Każda inwestycja będzie potwierdzona audytem energetycznym przed i świadectwem po termomodernizacji. Beneficjenci mogą skorzystać z listy Zielonych Urządzeń i Materiałów (ZUM), która pomaga w wyborze urządzeń i materiałów kwalifikujących się do dofinansowania.

Dopłata do klimatyzacji

O dopłatę do klimatyzacji można starach się w ramach programu "Czyste powietrze" w zakresie ogrzewania elektrycznego. Zakup/montaż urządzenia grzewczego elektrycznego (innego niż pompa ciepła), materiałów instalacyjnych wchodzących w skład systemu ogrzewania elektrycznego, zbiornika akumulacyjnego/buforowego, zbiornika c.w.u. z osprzętem.

O dofinansowanie ubiegać się można w ramach wymiany starego źródła ciepła na takie, które znajdują się na Liście ZUM

Wysokość dopłaty na zakup i montaż klimatyzacji — koniecznie z funkcją grzania — w ramach "Czystego powietrza" jest różna na każdym z poziomów dofinansowania. Program zakłada trzy poziomy dofinansowania według progów dochodowych w gospodarstwie domowym, które zostały podwyższone.

Poziom najwyższy – do 100 proc. dofinansowania – przy miesięcznym dochodzie do 1 300 zł na osobę w gospodarstwach wieloosobowych lub do 1 800 zł w gospodarstwie domowym jednoosobowym, oraz dla osób otrzymujących zasiłki. Poziom podwyższony – do 70 proc. dofinansowania – obowiązuje przy miesięcznym dochodzie do 2 250 zł na osobę lub 3 150 zł w gospodarstwach jednoosobowych. Poziom podstawowy – do 40 proc. dofinansowania – dla osób z dochodem do 135 000 zł rocznie.

Nawet 11 200 zł dopłaty do klimatyzacji. Dla kogo i kiedy?

Mając na uwadze powyższe dopłaty do klimatyzacji (z funkcją grzania) będą mieściły się też w trzech poziomach i w zależności od dochodów będą sięgały od 4 do 11 tys. zł. Uszczegóławiając:

Dla osób o rocznym dochodzie nieprzekraczającym 135 tys. zł: możliwe jest uzyskanie do 40 proc. zwrotu poniesionych kosztów, nie więcej niż 4 480 zł;

Dla osób w gospodarstwach wieloosobowych z miesięcznym dochodem poniżej 1 894 zł netto na osobę oraz w gospodarstwach jednoosobowych z dochodem poniżej 2 651 zł netto: maksymalna wysokość dofinansowania wynosi 70 proc. kosztów, jednak nie więcej niż 7 840 zł;

Dla osób w gospodarstwach wieloosobowych z miesięcznym dochodem nieprzekraczającym 1 090 zł na osobę oraz w gospodarstwach jednoosobowych z dochodem poniżej 1 526 zł: możliwe jest uzyskanie do 100 proc. zwrotu kosztów inwestycji, ale nie więcej niż 11 200 zł.

Gdzie ubiegać się o dopłaty do klimatyzacji?

Wnioski beneficjentów są przyjmowane i obsługiwane przez wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej (WFOŚiGW).

Dopłaty do klimatyzacji

Tutaj można znaleźć szczegóły w zakresie programu "Czyste Powietrze".