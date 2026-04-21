800 plus do 1000 zł? Polacy jasno pokazali, co o tym myślą

Czy świadczenie 800 plus powinno wzrosnąć do 1000 zł miesięcznie? Najnowszy sondaż pokazuje wyraźny podział opinii, ale jedna odpowiedź zdecydowanie dominuje. Wyniki mogą zaskakiwać.

Czy 800 plus powinno wzrosnąć do 1000 zł? Najnowszy sondaż pokazuje, że większość Polaków nie popiera takiej zmiany, choć temat wciąż budzi duże emocje. Jednocześnie rząd pracuje nad istotnymi modyfikacjami programu, które mogą uprościć jego funkcjonowanie dla milionów rodzin. Sprawdzamy, co wynika z badań opinii publicznej, kto może korzystać ze świadczenia oraz jakie zmiany mogą wejść w życie w najbliższych latach.

REKLAMA

REKLAMA

Polacy przeciwni podwyżce 800 plus

Redakcja przypomina, że minęło 10 lat od wprowadzenia programu Rodzina 500 plus, który od lipca 2019 r. objął każde dziecko do 18. roku życia. Z kolei 1 stycznia 2024 r. kwotę podniesiono do 800 zł.

Ankietowanym zadano pytanie, czy świadczenie „800 plus” powinno zostać podwyższone do kwoty 1000 zł miesięcznie. 61 proc. badanych odpowiedziało "nie", a 39 proc. "tak". Badanie zrealizował Instytut Badań Pollster 2 i 3 kwietnia na próbie 1011 dorosłych Polaków.

REKLAMA

Czym jest 800 plus i kto może je otrzymać?

Wyjaśnijmy, że program 800 plus to jedno z najważniejszych świadczeń rodzinnych w Polsce. Przysługuje ono na każde dziecko do ukończenia 18. roku życia – bez względu na dochody rodziny.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Świadczenie jest wypłacane co miesiąc i obecnie wynosi 800 zł na dziecko. Co istotne, nie obowiązuje tu kryterium dochodowe, co oznacza, że mogą z niego korzystać zarówno rodziny o niższych, jak i wyższych dochodach.

Program jest kontynuacją wcześniejszego świadczenia „Rodzina 500 plus”, które zostało wprowadzone w 2016 roku. Początkowo obejmowało ono tylko drugie i kolejne dziecko, jednak od 2019 roku rozszerzono je na każde dziecko w rodzinie.

Jak działa program i jakie są zasady?

Świadczenie 800 plus przyznawane jest na tzw. okres rozliczeniowy, który trwa od 1 czerwca do 31 maja następnego roku. Aby zachować ciągłość wypłat, rodzice muszą składać wnioski – obecnie wyłącznie drogą elektroniczną. Wnioski można składać m.in. przez:

Platformę Usług Elektronicznych ZUS,

bankowość elektroniczną,

portal Emp@tia.

Pieniądze trafiają bezpośrednio na konto bankowe, co przyspiesza cały proces i eliminuje konieczność wizyt w urzędach.



Warto podkreślić, że świadczenie jest zwolnione z podatku i nie podlega egzekucji komorniczej, co oznacza, że w całości trafia do rodzin.

Automatyczne 800 plus? Rząd szykuje dużą zmianę

Prawo do 800 plus na nowy okres świadczeniowy ma być ustalane automatycznie, bez konieczności corocznego składania wniosku – tak zakłada projekt ministerstwa rodziny, który w poniedziałek 20 kwietnia br. został skierowany do konsultacji publicznych. Zmiany mają wejść w życie od następnego roku.

Projekt nowelizacji ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci ma charakter deregulacyjny, a jego celem jest uproszczenie i usprawnienie procesu przyznawania 800 plus.



Regulacja przygotowana przez MRPiPS zakłada wprowadzenie mechanizmu automatycznego odnawiania prawa do świadczenia na kolejne okresy świadczeniowe, bez konieczności corocznego składania nowych wniosków przez rodziców lub opiekunów dzieci.

Pozostawiona zostanie jednak możliwość modyfikacji danych przekazanych we wniosku, jeśli sytuacja rodzinna się zmieni. Jeśli nie nastąpi modyfikacja – prawo będzie automatycznie ustalane na podstawie przedstawionych wcześniej danych.



Projekt zakłada też pozostawienie wnioskowania o 800 plus, np. w przypadku urodzenia dziecka czy powrotu rodziców z dzieckiem z zagranicy.



Resort rodziny przewiduje, że zmiany wejdą w życie od okresu świadczeniowego na lata 2027-2028, który rozpocznie się 1 czerwca 2027 r.

Ponadto projekt doprecyzowuje katalog uprawnionych do świadczenia wychowawczego. 800 plus będzie przysługiwało także osobom sprawującym, na mocy orzeczenia sądu, tzw. pieczę bieżącą nad dzieckiem. To rozwiązanie, o które postulował Rzecznik Praw Dziecka.

Ważne Świadczenie wychowawcze w wysokości 800 zł przyznawane jest na każde dziecko do ukończenia przez nie 18 lat, bez względu na dochód osiągany przez rodzinę. Według danych ZUS od 1 lutego 2025 r. wpłynęło 4 mln 869 tys. wniosków o świadczenie na ponad 7 mln 415 tys. dzieci.

Czy będzie podwyżka? Na razie brak decyzji

Choć temat podwyższenia świadczenia do 1000 zł wraca w debacie publicznej. Wyniki najnowszego sondażu pokazują wyraźny sceptycyzm społeczeństwa wobec takiego rozwiązania.

Na ten moment nie ma oficjalnych decyzji dotyczących waloryzacji świadczenia. Jednak rosnące koszty życia oraz inflacja sprawiają, że dyskusja na temat przyszłości programu 800 plus prawdopodobnie będzie powracać.



Jedno jest pewne – 800 plus pozostaje kluczowym elementem wsparcia dla milionów rodzin w Polsce.