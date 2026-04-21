REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Prawo » Wiadomości » 800 plus do 1000 zł? Polacy jasno pokazali, co o tym myślą

800 plus do 1000 zł? Polacy jasno pokazali, co o tym myślą

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
21 kwietnia 2026, 08:01
Adam Kuchta

800 plus
800 plus do 1000 zł? Polacy jasno pokazali, co o tym myślą
ShutterStock

Czy świadczenie 800 plus powinno wzrosnąć do 1000 zł miesięcznie? Najnowszy sondaż pokazuje wyraźny podział opinii, ale jedna odpowiedź zdecydowanie dominuje. Wyniki mogą zaskakiwać.

Czy 800 plus powinno wzrosnąć do 1000 zł? Najnowszy sondaż pokazuje, że większość Polaków nie popiera takiej zmiany, choć temat wciąż budzi duże emocje. Jednocześnie rząd pracuje nad istotnymi modyfikacjami programu, które mogą uprościć jego funkcjonowanie dla milionów rodzin. Sprawdzamy, co wynika z badań opinii publicznej, kto może korzystać ze świadczenia oraz jakie zmiany mogą wejść w życie w najbliższych latach.

Polacy przeciwni podwyżce 800 plus

61 proc. ankietowanych jest przeciwnych waloryzacji zasiłku 800 plus do tysiąca złotych miesięcznie, 39 proc. popiera takie rozwiązanie - wynika z sondażu Instytutu Badań Pollster, którego wyniki opublikował we wtorek „Super Express”.

Redakcja przypomina, że minęło 10 lat od wprowadzenia programu Rodzina 500 plus, który od lipca 2019 r. objął każde dziecko do 18. roku życia. Z kolei 1 stycznia 2024 r. kwotę podniesiono do 800 zł.

Ankietowanym zadano pytanie, czy świadczenie „800 plus” powinno zostać podwyższone do kwoty 1000 zł miesięcznie. 61 proc. badanych odpowiedziało "nie", a 39 proc. "tak". Badanie zrealizował Instytut Badań Pollster 2 i 3 kwietnia na próbie 1011 dorosłych Polaków.

Czym jest 800 plus i kto może je otrzymać?

Wyjaśnijmy, że program 800 plus to jedno z najważniejszych świadczeń rodzinnych w Polsce. Przysługuje ono na każde dziecko do ukończenia 18. roku życia – bez względu na dochody rodziny.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Świadczenie jest wypłacane co miesiąc i obecnie wynosi 800 zł na dziecko. Co istotne, nie obowiązuje tu kryterium dochodowe, co oznacza, że mogą z niego korzystać zarówno rodziny o niższych, jak i wyższych dochodach.

Program jest kontynuacją wcześniejszego świadczenia „Rodzina 500 plus”, które zostało wprowadzone w 2016 roku. Początkowo obejmowało ono tylko drugie i kolejne dziecko, jednak od 2019 roku rozszerzono je na każde dziecko w rodzinie.

Jak działa program i jakie są zasady?

Świadczenie 800 plus przyznawane jest na tzw. okres rozliczeniowy, który trwa od 1 czerwca do 31 maja następnego roku. Aby zachować ciągłość wypłat, rodzice muszą składać wnioski – obecnie wyłącznie drogą elektroniczną. Wnioski można składać m.in. przez:

  • Platformę Usług Elektronicznych ZUS,
  • bankowość elektroniczną,
  • portal Emp@tia.

Pieniądze trafiają bezpośrednio na konto bankowe, co przyspiesza cały proces i eliminuje konieczność wizyt w urzędach.

Warto podkreślić, że świadczenie jest zwolnione z podatku i nie podlega egzekucji komorniczej, co oznacza, że w całości trafia do rodzin.

Automatyczne 800 plus? Rząd szykuje dużą zmianę

Prawo do 800 plus na nowy okres świadczeniowy ma być ustalane automatycznie, bez konieczności corocznego składania wniosku – tak zakłada projekt ministerstwa rodziny, który w poniedziałek 20 kwietnia br. został skierowany do konsultacji publicznych. Zmiany mają wejść w życie od następnego roku.

Projekt nowelizacji ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci ma charakter deregulacyjny, a jego celem jest uproszczenie i usprawnienie procesu przyznawania 800 plus.

Regulacja przygotowana przez MRPiPS zakłada wprowadzenie mechanizmu automatycznego odnawiania prawa do świadczenia na kolejne okresy świadczeniowe, bez konieczności corocznego składania nowych wniosków przez rodziców lub opiekunów dzieci.

Pozostawiona zostanie jednak możliwość modyfikacji danych przekazanych we wniosku, jeśli sytuacja rodzinna się zmieni. Jeśli nie nastąpi modyfikacja – prawo będzie automatycznie ustalane na podstawie przedstawionych wcześniej danych.

Projekt zakłada też pozostawienie wnioskowania o 800 plus, np. w przypadku urodzenia dziecka czy powrotu rodziców z dzieckiem z zagranicy.

Resort rodziny przewiduje, że zmiany wejdą w życie od okresu świadczeniowego na lata 2027-2028, który rozpocznie się 1 czerwca 2027 r.

Ponadto projekt doprecyzowuje katalog uprawnionych do świadczenia wychowawczego. 800 plus będzie przysługiwało także osobom sprawującym, na mocy orzeczenia sądu, tzw. pieczę bieżącą nad dzieckiem. To rozwiązanie, o które postulował Rzecznik Praw Dziecka.

Ważne

Świadczenie wychowawcze w wysokości 800 zł przyznawane jest na każde dziecko do ukończenia przez nie 18 lat, bez względu na dochód osiągany przez rodzinę. Według danych ZUS od 1 lutego 2025 r. wpłynęło 4 mln 869 tys. wniosków o świadczenie na ponad 7 mln 415 tys. dzieci.

Czy będzie podwyżka? Na razie brak decyzji

Choć temat podwyższenia świadczenia do 1000 zł wraca w debacie publicznej. Wyniki najnowszego sondażu pokazują wyraźny sceptycyzm społeczeństwa wobec takiego rozwiązania.

Na ten moment nie ma oficjalnych decyzji dotyczących waloryzacji świadczenia. Jednak rosnące koszty życia oraz inflacja sprawiają, że dyskusja na temat przyszłości programu 800 plus prawdopodobnie będzie powracać.

Jedno jest pewne – 800 plus pozostaje kluczowym elementem wsparcia dla milionów rodzin w Polsce.

Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:
Autopromocja

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Prawo
800 plus do 1000 zł? Polacy jasno pokazali, co o tym myślą
21 kwi 2026

Czy świadczenie 800 plus powinno wzrosnąć do 1000 zł miesięcznie? Najnowszy sondaż pokazuje wyraźny podział opinii, ale jedna odpowiedź zdecydowanie dominuje. Wyniki mogą zaskakiwać.
Dłużnik nie żyje, ale co z długiem? Rodzina zmarłego nie musi nic robić, ale wierzyciel ich wyręczy w postępowaniu spadkowym
20 kwi 2026

W nie tak dawno wydanej uchwale z 11 lutego 2026 r. (sygn. III CZP 27/25) Sąd Najwyższy określił wyraźnie, co może wierzyciel, gdy jego dłużnik zmarł. Są oczywiście warunki - ale nawet bez udziału i chęci rodziny zmarłego dłużnika, wierzyciel może złożyć do sądu wniosek o stwierdzenie nabycia spadku i potem egzekwować dług od spadkobierców. A opłata za taki wniosek to tylko 100 zł.
Dzisiaj za olej napędowy zapłacimy mniej niż 7 zł za litr. Ile kosztuje benzyna?
21 kwi 2026

Minister energii określił ceny maksymalne paliw ciekłych, które będą obowiązywać na stacjach benzynowych we wtorek 21 kwietnia. Jakich kwot nie mogą przekroczyć ceny benzyny i oleju napędowego? Sprawdźmy!
Windykacja nie może przetwarzać danych dłużnika-spadkobiercy, bo samo oświadczenie o przyjęciu spadku to za mało
20 kwi 2026

Naczelny Sąd Administracyjny wydał wyrok, który dużo zmienia w relacjach dłużników z firmami windykacyjnymi. Okazuje się, że samo złożenie oświadczenia o przyjęciu spadku nie wystarcza, by windykator mógł legalnie przetwarzać dane osobowe dłużnika przyjmującego spadek. Bez postanowienia sądu o stwierdzeniu nabycia spadku – nie jesteś dla nich dłużnikiem. A to oznacza, że nie mogą cię nachodzić.

Nie będzie można już „pozbyć się” lokatora z mieszkania, nawet jeżeli nie płaci – rząd zaostrza przepisy chroniące przed bezdomnością i eksmisją „na bruk”
21 kwi 2026

„Dopuszczenie eksmisji „na bruk” bez minimalnych gwarancji wobec osób, które nie są w stanie samodzielnie zaspokoić swoich potrzeb mieszkaniowych, prowadzi do naruszenia zasady poszanowania godności człowieka” – wynika z uzasadnienia rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji oraz ustawy o ochronie praw lokatorów mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego, autorstwa Ministerstwa Rozwoju i Technologii, który w dniu 14 kwietnia 2026 r. został opublikowany w wykazie prac legislacyjnych Rady Ministrów. W ramach eksmisji dokonywanej w trybie egzekucji administracyjnej – co do zasady – nie będzie można już „usunąć” lokatora z mieszkania m.in. w okresie jesienno-zimowym (przypadającym od 1 listopada do 31 marca roku następnego), a szczególną ochroną zostaną objęte m.in. kobiety w ciąży, osoby małoletnie oraz osoby z niepełnosprawnością.
Prezydent podpisał Ustawę o zarządzaniu danymi. Nadchodzą nowe zasady i milionowe kary
20 kwi 2026

Prezydent Karol Nawrocki podpisał Ustawę o zarządzaniu danymi, która całkowicie zmienia zasady dostępu do informacji sektora publicznego w Polsce. Przedsiębiorcy i naukowcy zyskają nowe możliwości, ale pojawią się też surowe regulacje i gigantyczne kary finansowe. Kluczowe role w nowym systemie odegrają Minister Cyfryzacji, Prezes GUS i Prezes UODO.
Główny Inspektorat Sanitarny (GIS) oferuje program „Senior w roli głównej”. Co to daje?
20 kwi 2026

Z danych Głównego Urzędu Statystycznego wynika, że już dziś osoby w wieku 60+ stanowią ponad jedną czwartą populacji, a do 2050 r. ich udział wzrośnie do ok. 40%. Stąd też powstają liczne inicjatywy, kursy czy programy. Jednym z nich jest program „Senior w roli głównej” realizowany przez Główny Inspektorat Sanitarny (GIS). Program stanowi kompleksową inicjatywę mającą na celu poprawę zdrowia i jakości życia osób starszych w Polsce. Jego założenia zostały opracowane w oparciu o analizę sytuacji demograficznej i zdrowotnej seniorów. Co zyskają seniorzy na nowej inicjatywie?
Strach przed zagranicznymi pracownikami? Ekspert rozwiewa wątpliwości
20 kwi 2026

Rośnie pozytywne nastawienie Polaków do pracujących Ukraińców i Białorusinów – wskazał ekspert ds. rynku pracy Krzysztof Inglot. Dodał, że to, czym często straszono, nie sprawdziło się, bo większość Polaków nie obawia się wyparcia z rynku pracy przez pracowników z zagranicy.

Jesienią MEN uruchomi pilotaż bezpłatnego eDziennika dostępnego dla wszystkich szkół
20 kwi 2026

Ministerstwo Edukacji Narodowej poinformowało o terminie pilotażu bezpłatnego eDziennika dostępnego dla wszystkich szkół. Ma on rozpocząć się jesienią 2026 roku. Wdrożenie docelowego rozwiązania do szkół ma nastąpić we wrześniu 2027 roku.
Milion Polaków za kilka lat z podwyżką zasiłku pielęgnacyjnego. 100 zł (z 215,84 zł na 315,84 zł). Nawet to ponad stan budżetu
20 kwi 2026

Zasiłek pielęgnacyjny wynosi tylko 215,84 zł (od 2019 r.). Pobiera go około 1 mln osób Koszt dla budżetu około 2,6 - 2,7 mld zł. Podwyżka o 100 zł do 315,84 zł wydaje się symboliczna. Ale dla budżetu, to dodatkowy roczny koszt 1,2 mld zł. Na podwyżkę 200 zł potrzebne jest 2,4 mld zł, a na 300 zł aż 3,6 mld zł. 
Zapisz się na newsletter
Najlepsze artykuły, najpoczytniejsze tematy, zmiany w prawie i porady. Skoncentrowana dawka wiadomości z różnych kategorii: prawo, księgowość, kadry, biznes, nieruchomości, pieniądze, edukacja. Zapisz się na nasz newsletter i bądź zawsze na czasie.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA