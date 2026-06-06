5 tys. zł grzywny dla każdego właściciela psa lub kota, za jego nieoznakowanie, na własny koszt – Prezydent podpisał ustawę

W dniu 2 czerwca 2026 r. Prezydent Karol Nawrocki podpisał ustawę z dnia 15 maja 2026 r. o Krajowym Rejestrze Oznakowanych Psów i Kotów, która wprowadza obowiązek czipowania oraz rejestracji psów i kotów w państwowym, elektronicznym systemie (KROPiK), przez ich właścicieli. Nowe przepisy mają ograniczyć bezdomność zwierząt, a za niewywiązanie się przez właściciela zwierzęcia z nowego obowiązku – grozić będzie wysoka grzywna.

Krajowy Rejestr Oznakowanych Psów i Kotów (KROPiK), czyli – nowe narzędzie, służące zwalczaniu zjawiska bezdomności psów i kotów

Utworzenie – na podstawie ustawy z dnia 15 maja 2026 r. o Krajowym Rejestrze Oznakowanych Psów i Kotów – nowego, państwowego, elektronicznego systemu, w którym rejestrowane będą uprzednio zaczipowane psy i koty, tj. Krajowego Rejestru Oznakowanych Psów i Kotów (KROPiK) – „To krok, który w sposób zasadniczy pozwala walczyć z bezdomnością zwierząt i był oczekiwany także przez środowiska, które się zajmują opieką nad zwierzętami”– stwierdził rzecznik rządu Adam Szłapka, podczas konferencji prasowej, która miała miejsce w dniu 24 lutego 2026 r., po przyjęciu projektu ww. ustawy przez Radę Ministrów.

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Obowiązkowe znakowanie i rejestracja są uznawane za jeden ze skuteczniejszych sposobów ograniczania bezdomności psów i kotów. Powstanie KROPiK ma umożliwić jednoznaczne powiązanie zwierzęcia z jego właścicielem lub ze schroniskiem, w którym przebywa. Rejestr będzie prowadzony w przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Obowiązkowe czipowanie oraz rejestracja w Krajowym Rejestrze Oznakowanych Psów i Kotów (KROPiK) – czy znakowanie dotyczyć będzie wszystkich psów i kotów oraz czy ustawodawca przewidział, w tym zakresie, jakieś wyjątki?

Jak wynika z informacji opublikowanej przez Kancelarię Prezydenta w dniu 2 czerwca 2026 r. – ustawa z dnia 15 maja 2026 r. o Krajowym Rejestrze Oznakowanych Psów i Kotów, określa zasady prowadzenia publicznego Krajowego Rejestru Oznakowanych Psów i Kotów oraz zasady znakowania i rejestracji psów z gatunku Canis lupus familiaris i kotów z gatunku Felis silvestris catus.

Ważne Zgodnie z art. 3 ww. ustawy – obowiązkowemu oznakowaniu i rejestracji podlegać będą: psy – w terminie do dnia pierwszego szczepienia przeciwko wściekliźnie albo do dnia poprzedzającego dzień przeniesienia własności psa , jeżeli to zdarzenie nastąpi wcześniej, albo do dnia następującego po dniu przyjęcia psa do schroniska albo umieszczenia w domu tymczasowym ;

– w terminie , jeżeli to zdarzenie nastąpi wcześniej, albo ; koty – w terminie do dnia ukończenia przez kota 3 miesiąca życia albo do dnia poprzedzającego dzień przeniesienia własności kota , jeżeli to zdarzenie nastąpi wcześniej, albo do dnia następującego po dniu przyjęcia kota do schroniska albo umieszczenia w domu tymczasowym ;

– w terminie , jeżeli to zdarzenie nastąpi wcześniej, albo ; psy i koty przywożone na terytorium Polski – jeżeli nie są oznakowane w sposób umożliwiający odczyt tego oznakowania przy użyciu czytnika zgodnego z normą ISO 11785 „Radiowa identyfikacja zwierząt – Koncepcja techniczna”, w terminie 14 dni od dnia odpowiednio wwozu na terytorium Polski albo od zakończenia kwarantanny. Obowiązek zapewnienia oznakowania psa i kota, zgodnie z powyższymi zasadami – ciążyć będzie na: właścicielu tego psa lub kota ;

; w przypadku psa i kota utrzymywanych w schronisku – podmiocie prowadzącym to schronisko;

a w przypadku psa i kota umieszczonych w domu tymczasowym – organizacji zapewniającej opiekę w domu tymczasowym. O oznakowaniu i rejestracji kotów wolnożyjących – zgodnie z art. 4 ust. 1 ustawy – decydować będzie natomiast gmina.

Ustawodawca przewidział jedno wyłączenie od obowiązku oznakowania i rejestracji kotów i dotyczy ono – wolnożyjących kotów, bytujących na terenie gospodarstw rolnych.

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Ważne A co z psami i kotami, które w dniu wejścia ustawy w życie, są już starsze, tj. – z psami, których termin pierwszego szczepienia przeciw wściekliźnie upłynął przed dniem wejścia w życie ustawy z dnia 15 maja 2026 r. o Krajowym Rejestrze Oznakowanych Psów i Kotów lub które zostały po raz pierwszy zaszczepione przeciw wściekliźnie przed tym dniem oraz kotami, które ukończyły 3 miesiąc życia przed dniem wejścia w życie ww. ustawy? Te psy i koty – zgodnie z art. 26 ust. 1 ustawy – również są objęte obowiązkiem oznakowania i rejestracji, który obciąża właściciela zwierzęcia – w terminie: 3 lat od dnia wejścia w życie ustawy albo

albo do dnia poprzedzającego dzień przeniesienia własności psa lub kota, jeżeli to zdarzenie nastąpi wcześniej.

Obowiązkowe czipowanie oraz rejestracja w Krajowym Rejestrze Oznakowanych Psów i Kotów (KROPiK) – w jaki sposób przeprowadzane będzie znakowanie psów i kotów oraz czy właściciel będzie musiał pokryć jego koszt?

Rejestracji psa albo kota będą mogli dokonać wyłącznie lekarze weterynarii wpisani do ewidencji i po uwierzytelnieniu w KROPiK albo technicy weterynarii świadczący usługi weterynaryjne w ramach działalności zakładu leczniczego dla zwierząt, w którym dokonuje się rejestracji psów i kotów. Oznakowanie psa albo kota polegać będzie na wszczepieniu zwierzęciu zatwierdzonego transpondera, zgodnego z normą ISO 11784 „Radiowa identyfikacja zwierząt – Struktura kodowa” i wykorzystującego technologię HDX lub FDX-B oraz umożliwiającego odczytanie danych przez czytnik zgodny z normą ISO 11785 „Radiowa identyfikacja zwierząt – Koncepcja techniczna”.

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Po oznakowaniu psa albo kota – właściciel otrzyma dokument w postaci papierowej lub elektronicznej, potwierdzający to oznakowanie. Powyższy dokument nie będzie wydawany jedynie wówczas, jeżeli – rejestracja psa lub kota w KROPiK, odbywać się będzie w tym samym zakładzie leczniczym dla zwierząt, bezpośrednio po oznakowaniu tego psa albo kota.Po rejestracji psa lub kota w KROPiK – lekarz weterynarii, który dokonał tej rejestracji, na żądanie właściciela zwierzęcia – wyda mu dokument (w postaci papierowej lub elektronicznej) potwierdzający tę rejestrację i zawierający dane wprowadzone do KROPiK podczas rejestracji, wygenerowany z KROPiK.

Ważne Oznakowanie i rejestracja psa lub kota – co do zasady – nie będzie dla właścicieli nieruchomości nieodpłatna. Zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 15 maja 2026 r. o Krajowym Rejestrze Oznakowanych Psów i Kotów – maksymalna opłata za: oznakowanie psa albo kota , która obejmuje także koszt wszczepianego transpondera, albo

, która obejmuje także koszt wszczepianego transpondera, albo rejestrację psa albo kota , albo

, albo zmianę lub uzupełnienie danych w KROPiK, na wniosek właściciela psa albo kota, będzie wynosiła 0,56% przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w poprzednim roku kalendarzowym. Gmina będzie mogła refundować część albo całość kosztów oznakowania i rejestracji psów i kotów poniesionych przez ich właścicieli, podmioty prowadzące schroniska dla zwierząt lub organizacje zapewniające opiekę bezdomnym zwierzętom w domu tymczasowym – stosownie do posiadanych środków finansowych. Przysługiwanie refundacji powyższej opłaty, nie jest więc gwarancją ustawową.

Obowiązkowe czipowanie oraz rejestracja w Krajowym Rejestrze Oznakowanych Psów i Kotów (KROPiK) – jakie konsekwencje grozić będą właścicielowi za nieoznakowanie psa lub kota? [grzywna, kara administracyjna]

Ważne Zgodnie z art. 26 ust. 13 ustawy z dnia 15 maja 2026 r. o Krajowym Rejestrze Oznakowanych Psów i Kotów – kto będąc obowiązanym do oznakowania lub rejestracji psa lub kota – nie zapewnia dokonania tych czynności w terminie wynikającym z ustawy – podlegać będzie karze grzywny, w wysokości do 5 tys. zł.

W art. 26 ust. 8 ww. ustawy – przewidziano ponadto zakaz:

przenoszenia własności ,

, nabywania oraz

oraz wydawania ze schroniska albo z domu tymczasowego,

psa lub kota nieoznakowanego lub niezarejestrowanego w KROPiK.

Za złamanie ww. zakazu – również grozić będzie kara grzywny, w wysokości do 5 tys. zł, a osobom prawnym i jednostkom organizacyjnym, niebędącym osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną – ponadto, kara administracyjna w wysokości od 0,56 % do 200 % przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w poprzednim roku kalendarzowym. Karę tę, nakładać będzie, w drodze decyzji, powiatowy lekarz weterynarii.

Obowiązkowe czipowanie oraz rejestracja w Krajowym Rejestrze Oznakowanych Psów i Kotów (KROPiK) – kiedy wchodzą w życie przepisy wprowadzające obowiązek znakowania psów i kotów przez ich właścicieli (i nie tylko)?

Zgodnie z art. 28 ustawy z dnia 15 maja 2026 r. o Krajowym Rejestrze Oznakowanych Psów i Kotów – co do zasady (z pewnymi wyjątkami) – ustawa ta (wprowadzająca obowiązek znakowania psów i kotów) wchodzi w życie po upływie 2 lat od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Ustaw. Jak zostało już wspomniane powyżej – starsze psy i koty (dla których upłynęły już terminy wynikające z art. 3 ust. 1 ustawy, tj. pierwszego szczepienia przeciwko wściekliźnie lub osiągnięcia wieku 3 miesięcy życia) – podlegać będą obowiązkowi znakowania, w terminie 3 lat od dnia wejścia w życie ustawy (albo do dnia poprzedzającego dzień przeniesienia własności psa lub kota, jeżeli to zdarzenie nastąpi wcześniej). Aby wyliczyć dokładne daty aktualizacji ww. obowiązków – musimy poczekać na ogłoszenie ww. ustawy w Dzienniku Ustaw, co nastąpi najprawdopodobniej jeszcze w dniu dzisiejszym, ponieważ Prezydent Karol Nawrocki, podpisał tę ustawę w dniu 2 czerwca 2026 r.

Podstawa prawna :