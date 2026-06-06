REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Prawo » Wiadomości » W szkołach fizyk, chemik, biolog, geograf mogą uczuć bez studiów podyplomowych. Ale tylko przyrody

W szkołach fizyk, chemik, biolog, geograf mogą uczuć bez studiów podyplomowych. Ale tylko przyrody

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
06 czerwca 2026, 00:09
[Data aktualizacji 06 czerwca 2026, 00:09]
Tomasz Król
Tomasz Król
prawnik - prawo pracy, cywilne, gospodarcze, administracyjne, podatki, ubezpieczenia społeczne, sektor publiczny
Zmiany w szkołach 2026/2027. Fizyk nauczy o Bałtyku, biolog o stopach metali, chemik o owadach. Bez studiów podyplomowych
Zmiany w szkołach 2026/2027. Fizyk nauczy o Bałtyku, biolog o stopach metali, chemik o owadach. Bez studiów podyplomowych
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

W roku szkolnym 2026/2027 w szkołach będą trzy nowe przedmioty. Nie ma dla nich nauczycieli. Ministerstwo rozwiązało problem dopuszczając do nauczania nauczycieli przedmiotów pokrewnych. Odpowiedni projekt rozporządzenia przewiduje, że np. przyrody będą uczyli nauczyciele biologii, geografii, fizyki lub chemii (ministerstwo nie uzasadniło w projekcie dlaczego jest to możliwe bez studiów podyplomowych). W przypadku edukacji zdrowotnej tego przedmiotu może nauczać nauczyciel posiadający kwalifikacje w zakresie edukacji dla bezpieczeństwa lub kształcenia obronnego. Dla laika takiego jak ja nauczanie obronności nijak nie przekłada się na kwestie zdrowia. Ministerstwo widzi to inaczej i argumentuje: "Osoby posiadające kwalifikacje do nauczania tych przedmiotów posiadają wiedzę i umiejętności w zakresie zagadnień związanych ze zdrowiem fizycznym, pierwszą pomocą przedmedyczną, przygotowaniem i efektywnym korzystaniem z apteczki, zagrożeniami społecznymi i środowiskowymi oraz cyberbezpieczeństwem." I zastrzega, że ci nauczyciele nie będą nauczać w ramach przedmiotu "edukacja zdrowotna – zdrowie seksualne".

Nowymi przedmiotami w szkołach w roku szkolnym 2026/2027 są:

REKLAMA

REKLAMA

1) przyroda,

2) zajęcia praktyczno-techniczne oraz

3) edukacja zdrowotna – zdrowia seksualnego.

REKLAMA

Edukacja zdrowotna stanie się przedmiotem obowiązkowym.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Kiedyś był wymóg studiów podyplomowych dla nauczycieli przedmiotów pokrewnych

Dawniej fizyk, chemik, biolog mógł uczyć takiego przedmiotu pokrewnego jak przyroda. Ale musiał odbyć studia podyplomowe w tym zakresie. To jednak wymaga czasu na wprowadzenie nowego przedmiotu do szkół. Tego czasu nie ma dla nowości roku szkolnego 2026/2027 r. Ministerstwo zrezygnowało więc z wymogu studiów podyplomowych. Wystarczy być fizykiem, biologiem, chemikiem, by uczyć przyrody.

Nauczyciele, którzy zostali zmuszeni do odbycia takich studiów w przeszłości oceniają to tak:

A jakiś czas temu żaden z nauczycieli tych przedmiotów nie mógł nauczać przyrody i należało zrobić studia podyplomowe z przyrody, bo pewien minister tak stwierdził. Paradoks goni paradoks w tym ministerstwie 😅 Życie życiem a rozporządzenia rozporządzeniami 👌 taka sytuacja

Mam uprawnienia do nauki biologii i geografii i pamiętam a było to jakieś 3 lata temu, że dostałam klasę 4 jako wychowawca i niestety nie mogłam uczyć przyrody. Wówczas tylko miałam godzinę wychowawczą. Musiałam specjalnie kończyć podyplomowe z przyrody by jej uczyć w kolejnych latach. Bo pewien minister nie pozwolił nauczać przyrody. Dzisiaj oczywiście mogę pełnoprawny uczyć tego przedmiotu. Zastanawiam się co mają powiedzieć i jak się czują nauczyciele od fizyki kiedy ktoś pozwala im uczyć i biologii i geografii i chemii 🫣. Myślę że jak dalej tak będzie to zaraz będziemy mieć uprawnienia do nauczania matematyki, chemii i fizyki.

Papier jak zwykle przyjmie wszystko, niestety nie każdy przedmiotowiec np. fizyk będzie świetnie znał zagadnienia z biologii i geografii, których w nowej przyrodzie jednak będzie sporo.

Mam nadzieje, że ministery pokażą lekcje pokazowe jak prowadzić eksperymenty, ale tak prosto z ulicy, bez żadnego przygotowania. Ja np. jako geograf nie mam bladego pojęcia jak robić eksperymenty z chemii. No chyba, że jak do tej pory, czyli eksperyment wyświetlony jako film.

Źródło tych wypowiedzi nauczycieli - biolchemiczna.pl link

Czego musi uczyć na lekcjach przyrody poza swoją specjalizacją fizyk

Wymieniony w tytule artykuły fizyk będzie uczył np. o organizmach i ekosystemach. Musi nauczyć ucznia:

  • określania cech żywych organizmów,
  • porządkowania poziomów organizacji życia od komórki do zespołów organizmów,
  • odróżniania organizmów samożywnych od cudzożywnych,
  • przyporządkowywania ich do odpowiednich poziomów w sieciach troficznych.

Jest to poza wiedzą fizyka wynikającą z jego studiów. Jednocześnie jednak uczeń na przyrodzie zajmie się analizą wspólnych cech organizmów zdolnych do lotu, badaniem i opisywaniem zależności oporu powietrza od różnych czynników oraz poznawaniem przykładów zwiększania i zmniejszania oporu powietrza w przyrodzie. A opory powietrza mieszczą się w wykształceniu fizyka.

Czego będzie uczył biolog na przyrodzie

Biolog:

  1. porówna właściwości (stan skupienia, barwę, połysk, przewodnictwo elektryczne i cieplne) wybranych metali i niemetali na podstawie obserwacji, badań i innych źródeł informacji;
  2. omówi różnice między metalem a stopem metalu, zbada wpływ różnych czynników na korozję stali oraz zaproponuje sposoby zabezpieczenia metali i ich stopów przed korozją;
  3. sporządzi mieszaniny z substancji i produktów stosowanych na co dzień, odróżni mieszaniny jednorodne od niejednorodnych oraz przeprowadzi rozdzielanie mieszanin na składniki, stosując odpowiednie metody;
  4. wyjaśni pojęcie gęstości substancji na podstawie modelu oraz omówi zależność gęstości substancji od temperatury i stanu skupienia na podstawie drobinowego modelu budowy materii, ze szczególnym uwzględnieniem wody i jej znaczenia w przyrodzie;
  5. zbada i omówi przepływ ciepła między stykającymi się obiektami o różnej temperaturze oraz sklasyfikuje materiały pod kątem ich przewodnictwa cieplnego, a także omówi znaczenie izolacji cieplnej w przyrodzie i życiu codziennym;
  6. zbada rozszerzalność cieplną ciał stałych, cieczy i gazów oraz opisze jej praktyczne zastosowania w życiu codziennym.
Zobacz również:

Czego na przyrodzie nauczy chemik?

Chemik:

1) porówna funkcjonowanie organizmów stałocieplnych i zmiennocieplnych w różnych temperaturach, rozpozna objawy udaru cieplnego i odwodnienia u człowieka oraz omówi sposoby przeciwdziałania tym stanom;

2) rozpozna gatunki roślin i zwierząt charakterystyczne dla ekosystemu łąki, omówi znaczenie łąk dla przyrody oraz wpływ człowieka na ich funkcjonowanie, porówna kwiaty traw z kwiatami z okwiatem i wyjaśni, dlaczego kwiaty traw nie wabią owadów;

3) scharakteryzuje Morze Bałtyckie, rozpozna typowe dla niego organizmy, wyjaśni przyczyny niskiego zasolenia oraz omówi źródła zanieczyszczeń, korzystając z różnych źródeł informacji.

Są to zadania spoza jego specjalizacji. Ale w ramach swojej specjalizacji chemik nauczy dzieci na lekcjach przyrody:

  • rozróżniania spotykanych w przyrodzie roztworów właściwych, koloidów i zawiesin na podstawie przeprowadzonych eksperymentów oraz sporządzania koloidów i zawiesin,
  • sporządzania roztworu wodnego o określonym stężeniu procentowym (1%, 10%, 25% lub 50%) z użyciem substancji stałej,
  • analizowania pozytywnego i negatywnego znaczenia bakterii dla przyrody i organizmu człowieka oraz wyszukiwania i prezentowania informacji na temat wykorzystania bakterii w przemyśle spożywczym.
Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:
Autopromocja

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Prawo
W Sejmie: Propozycja nowego dla niepełnosprawnych i chorych dofinansowania z PFRON. Bez szans na realizację
05 cze 2026

Osoby w ciężkich stanach zdrowia zależne od działania aparatury (np. respiratory i koncentratory tlenu). Dla tych osób stała, niezakłócona dostępność energii elektrycznej jest bezwzględnym warunkiem przetrwania.działającej na prąd nie mają żadnej ochrony przed sytuacją wyłączenia prądu. Jak miałaby działać taka ochrona. Np. pracownicy socjalni z MOPS docieraliby do mieszkania osoby niepełnosprawnej w okolicznościach wyłączenia prądu (planowanego i nieplanowanego). Byłoby to możliwe, gdyby MOPS miał informacje o adresach takich osób oraz o problemach z prądem. Padł nawet postulat programu dofinansowania w PFRON przeznaczonego na dofinansowanie zakupu indywidualnych, alternatywnych źródeł zasilania (agregatów prądotwórczych, medycznych stacji zasilania) dla osób z niepełnosprawnościami korzystających z respiratorów lub koncentratorów tlenu w warunkach domowych. Tak, aby wyeliminować ryzyka związane z wyłączeniem prądu.
Czy wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe uwzględnia się do ustalenia trzynastki czy ekwiwalentu za urlop?
06 cze 2026

Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe jest wynagrodzeniem przestojowym. W związku z tym nie może być zaliczane do ekwiwalentu pieniężnego za urlop, nagrody jubileuszowej i trzynastki. Z tym stanowiskiem Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy nie zgadza się Związek Nauczycielstwa Polskiego.
Więcej mundurowych przejdzie na emeryturę po 15 latach. Po 11 latach od wyroku Trybunału Konstytucyjnego
05 cze 2026

Skorzystają żołnierze, którzy przed służbą w wojsku (rozpoczętą po 2012 r.) byli funkcjonariuszami Służby Celnej (w okresie przed 2013 r.). 11 lat temu Trybunał Konstytucyjny wskazał na konieczność wdrożenia tej zasady. Pozwala ona rozszerzyć listę osób mających prawo do emerytury po 15 latach służby według zasad obowiązujących przed 2013 r.
Ceny paliwa w weekend. Ile zapłacimy za benzynę i olej napędowy w dniach od 6 czerwca do 8 czerwca
05 cze 2026

Znamy ceny benzyny i oleju napędowego, które będą obowiązywać od soboty do poniedziałku. Minister energii wydał nowe obwieszczenie, w którym określił maksymalne ceny detaliczne paliwa obowiązujące w dniach 6 – 9 czerwca. Sprawdzamy, ile trzeba będzie zapłacić na stacjach benzynowych.

REKLAMA

Fiskus ogłasza nowy sposób kontroli podatkowej przedsiębiorców – mandaty sięgają nawet 23 tys. zł, a funkcjonariusze urzędów skarbowych podszywają się pod klientów
05 cze 2026

Nabycie sprawdzające, czyli instytucja, która – choć określana jest jako „nowa” – została wprowadzona do ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej od 1 stycznia 2022 r i – jak wyjaśnia KAS – polega na nabyciu towarów lub usług przez pracownika organu podatkowego w celu sprawdzenia wywiązywania się przez przedsiębiorcę z obowiązków prawa podatkowego. Uprawniony pracownik urzędu skarbowego lub funkcjonariusz służby celno-skarbowej „podszywa się” pod klienta lokalu handlowego lub usługowego, celem weryfikacji czy sprzedaż ewidencjonowana jest przy użyciu kasy fiskalnej, a nabywcy towaru lub usługi wydawany jest paragon.
Pracodawcy na tym tracą i nic nie mogą zrobić. Muszą respektować prawa pracowników i wymogi ustawy
05 cze 2026

Choć z założenia to pracownik jest słabszą stroną stosunku pracy, to w niektórych przypadkach to pracodawcom przydałaby się ochrona przed niezgodnymi z prawem działaniami zatrudnionych. To rozwiązanie z 2023 roku budzi kontrowersje. Nic jednak nie wskazuje na to, aby miało się zmienić.
Żebranie w Polsce bez kar? Nowy projekt zmian w przepisach
05 cze 2026

Do laski marszałkowskiej trafił projekt znoszący kary za żebranie. Choć pomysł popiera m.in. rzecznik praw obywatelskich, wciąż budzi spore kontrowersje - podaje „Rz”.
Na przyrodzie nauczyciel fizyki nauczy o geografii, biolog o chemii, a chemik o biologii. Bez studiów podyplomowych [Projekt]
05 cze 2026

W roku szkolnym 2026/2027 w szkołach będą trzy nowe przedmioty. Nie ma dla nich nauczycieli. Ministerstwo rozwiązało problem dopuszczając do nauczania nauczycieli przedmiotów pokrewnych. Odpowiedni projekt rozporządzenia przewiduje, że np. przyrody będą uczyli nauczyciele biologii, geografii, fizyki lub chemii (ministerstwo nie uzasadniło w projekcie dlaczego jest to możliwe bez studiów podyplomowych). W przypadku edukacji zdrowotnej tego przedmiotu może nauczać nauczyciel posiadający kwalifikacje w zakresie edukacji dla bezpieczeństwa lub kształcenia obronnego. Dla laika takiego jak ja nauczanie obronności nijak nie przekłada się na kwestie zdrowia. Ministerstwo widzi to inaczej i argumentuje: "Osoby posiadające kwalifikacje do nauczania tych przedmiotów posiadają wiedzę i umiejętności w zakresie zagadnień związanych ze zdrowiem fizycznym, pierwszą pomocą przedmedyczną, przygotowaniem i efektywnym korzystaniem z apteczki, zagrożeniami społecznymi i środowiskowymi oraz cyberbezpieczeństwem." I zastrzega, że ci nauczyciele nie będą nauczać w ramach przedmiotu "edukacja zdrowotna – zdrowie seksualne".

REKLAMA

Koniec z dostępem dzieci do treści dla dorosłych. Nowa ustawa: weryfikacja wieku obowiązkowa, blokada stron bez weryfikacji, EUDI Wallet do końca 2026
05 cze 2026

Rząd przyjął 2 czerwca 2026 roku projekt ustawy o ochronie małoletnich przed dostępem do treści pornograficznych w Internecie. Serwisy dla dorosłych będą musiały weryfikować wiek użytkowników – zalecany mechanizm to Europejski Portfel Tożsamości Cyfrowej (EUDI Wallet), który działa anonimowo. Strony niestosujące się do przepisów będą zablokowane. Jak będzie działać weryfikacja wieku i od kiedy?
Legalizacja żebrania w miejscu publicznym. Jest projekt zmian w Kodeksie wykroczeń
05 cze 2026

Parlamentarny Zespół ds. Zakończenia Bezdomności chce zalegalizować żebranie w miejscu publicznym. Wkrótce mają być zbierane podpisy pod nowym projektem.
Zapisz się na newsletter
Najlepsze artykuły, najpoczytniejsze tematy, zmiany w prawie i porady. Skoncentrowana dawka wiadomości z różnych kategorii: prawo, księgowość, kadry, biznes, nieruchomości, pieniądze, edukacja. Zapisz się na nasz newsletter i bądź zawsze na czasie.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA