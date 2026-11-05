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Sejm na żywo 5 listopada 2026 r. [Transmisja online]

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05 listopada 2026, 08:46
Co w Sejmie?
Co w Sejmie?
Shutterstock

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Pierwszy dzień 68. posiedzenia Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej.

Sejm na żywo 5 listopada 2026 r.

Sejm rozpocznie dzisiaj dwudniowe posiedzenie; posłowie mają rozpocząć prace nad rządowym projektem ustawy nowelizującej przepisy o podatkach PIT i CIT. To projekt podobny do tego, który przeszedł już przez Sejm i Senat. Z informacji PAP ze źródła zbliżonego do MF wynika, że złożenie tego projektu ma pozwolić na uniknięcie zastrzeżeń co do konstytucyjności nowych przepisów podatkowych.

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Projekt dotyczy zmian stawek i progów podatkowych w PIT oraz podniesienia stawki CIT i daniny solidarnościowej. Jego celem jest podwyższenie pierwszego progu podatkowego ze 120 do 130 tys. zł. Stawka poniżej tego progu pozostanie na poziomie 12 proc. Ponadto proponuje się wprowadzenie nowego progu obejmującego dochody w przedziale od ponad 130 do 150 tys. zł ze stawką 24 proc. Dochody powyżej 150 tys. zł zostaną objęte stawką 32 proc.

Sejm będzie też pracował nad trzema projektami zmian w Kodeksie wyborczym. Dwa z nich przygotowali posłowie KO. Pierwszy zakłada zmianę zasad zgłaszania kandydatów do terytorialnych i obwodowych komisji wyborczych; dostosowuje też przepisy do aktualnego podziału administracyjnego kraju. Drugi projekt zakłada usprawnienie procesu dokonywania zmian liczby posłów wybieranych w każdym okręgu wyborczym. Chodzi o zapewnienie każdorazowego dostosowania tej liczby do aktualnej - na moment danych wyborów parlamentarnych - struktury ludności w Polsce.

W połowie października prezydent Karol Nawrocki zawetował nowelizację Kodeksu wyborczego, która przewidywała m.in. zmianę liczby posłów wybieranych z poszczególnych okręgów czy zmianę tworzenia obwodów głosowania.

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Sejm rozpatrzy też senacki projekt nowelizacji Kodeksu wyborczego, który przewiduje zniesienie dwukadencyjności władz samorządowych - wójta, burmistrza, prezydenta miasta. Podczas poprzedniego posiedzenia, Sejm nie przyjął nowelizacji Kodeksu wyborczego autorstwa PSL, której głównym założeniem było zniesienie limitu dwóch kadencji dla wójtów, burmistrzów i prezydentów miast.

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W piątek obrady Sejmu rozpoczną się od wystąpienia przewodniczącej Parlamentu Europejskiego Roberty Metsoli. Przewidziano też spotkanie szefowej PE z marszałkiem Sejmu Włodzimierzem Czarzastym.

Po południu Sejm zajmie się wnioskiem PiS o wyrażenie wotum nieufności wobec ministra spraw wewnętrznych i administracji Marcina Kierwińskiego. Wieczorem zaplanowano prawie dwugodzinny blok głosowań.

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Źródło: INFOR
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