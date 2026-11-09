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Kończy się czas na wymianę wodomierzy. Od 1 stycznia 2027 r. będą obowiązywały nowe zasady. Dla kogo?

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09 listopada 2026, 18:39
Małgorzata Masłowska
Małgorzata Masłowska
Prawniczka, mediatorka, szkoleniowiec
Kończy się czas na wymianę wodomierzy
Kończy się czas na wymianę wodomierzy. Od 1 stycznia 2027 r. będą obowiązywały nowe zasady. Dla kogo?
Shutterstock

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Już 1 stycznia 2027 r. w budynkach wielolokalowych zaczną obowiązywać nowe zasady dotyczące odczytu zużycia wody i ciepła. Dla jednych ta zmiana będzie niezauważalna, dla innych może stać się problemem. Na czym dokładnie polega?

Wraz z nowym rokiem w budynkach wielolokalowych – blokach, kamienicach, apartamentowcach – zaczną obowiązywać nowe zasady związane z rozliczaniem wody i ciepła. Chodzi o konieczność stosowania od 1 stycznia 2027 r. urządzeń ze zdalnym odczytem. W wielu lokalizacjach nie będzie to wielka sprawa, bo zarządcy budynków już wcześniej zadbali o wdrożenie tego typu rozwiązań, jednak nie wszyscy są w tak komfortowej sytuacji.

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Zmiany mają wdrożyć właściciele i zarządcy

Zgodnie z przepisami ustawy z 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków dostarczanie wody lub odprowadzanie ścieków odbywa się na podstawie pisemnej umowy o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków zawartej między przedsiębiorstwem wodociągowo-kanalizacyjnym a odbiorcą usług. Jeżeli nieruchomość jest zabudowana budynkiem wielolokalowym lub budynkami wielolokalowymi, umowa jest zawierana z ich właścicielem lub z zarządcą. W takim przypadku to właściciel lub zarządca budynku wielolokalowego lub budynków wielolokalowych jest uprawniony do zainstalowania wodomierzy przy wszystkich punktach czerpalnych wody w danym budynku, a osoba korzystająca z lokalu jest obowiązana udostępnić go w celu zainstalowania wodomierzy oraz dokonywania ich odczytów, legalizacji, konserwacji i wymiany. Oznacza to, że również właściciel lub zarządca będą zobowiązani do przeprowadzanie w omawianym zakresie wymaganych przepisami zmian. Powinni przy tym pamiętać, że za niewywiązanie się z tego obowiązku będą groziły im kary finansowe.

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Same wodomierze to za mało

Wodomierze trzeba wymienić na urządzenia ze zdalnym odczytem w terminie do 1 stycznia 2027 r. Celem zmian jest nie tylko usprawnienie rozliczeń zużycia wody i ciepła, ale też lepszy, a przede wszystkim skuteczniejszy monitoring sieci i ochrona przed stratami, czy to wody, czy ciepła. Kto musi przeprowadzić zmiany? Jednak wodomierze to nie wszystko. Nowe zasady będą dotyczyły również rozliczania kosztów zużycia ciepła. W tym zakresie zadziała art. 16 ustawy z 20 kwietnia 2021 r. o zmianie ustawy o efektywności energetycznej oraz niektórych innych ustaw, zgodnie z którym do dnia 1 stycznia 2027 r. właściciel lub zarządca budynku wielolokalowego zastąpi ciepłomierze, podzielniki kosztów ogrzewania lub wodomierze do pomiaru ciepłej wody użytkowej zamontowane przed dniem wejścia w życie ustawy z 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, urządzeniami posiadającymi funkcję zdalnego odczytu. Analogicznie jak w przypadku wodomierzy, za niedostosowanie się do tych wymogów będzie groziła grzywna w wysokości do 10.000 zł, ograniczenie wolności lub areszt.

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Podstawa prawna

ustawa z 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (j.t. Dz.U. z 2024 r. poz. 757)

art. 16 ustawy z 20 kwietnia 2021 r. o zmianie ustawy o efektywności energetycznej oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2021 r. poz. 868)

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Źródło: INFOR
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