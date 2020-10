Jak się przygotować do spotkania z prawnikiem?

Spotkanie z prawnikiem - jak należy się na nie przygotować?

Większość Polek i Polaków boi się spotkań z prawnikami, kojarzą się im z sądem i ciągnącymi się latami sprawami. Jest to tak naprawdę złudzenie narzucone nam przez różne filmy czy seriale. Kampania „Prawo bez Strachu” ma na celu udowodnić, że nie należy obawiać się spotkań z prawnikami. Warto jednak na spotkanie przyjść przygotowanym i wiedzieć jakie informacje chce się od nich uzyskać.

Obecnie żyjemy w czasach, w których coraz częściej słyszymy o tym, że większość konfliktów kończy się w sądzie. Są to niekiedy bardzo trudne sprawy, ale zdarzają się też i takie, które mogłyby zakończyć się polubownie, jeszcze przed rozpoczęciem drogi sądowej, jednak przez niewiedzę zainteresowanych stron znajdują swój finał w sądzie. Często strony te nie decydują się na pójście do prawnika czy też poproszenie o poradę prawną, która mogłaby szybko zakończyć spór. Niestety, boimy się prawników i porad prawnych.

- Zauważyliśmy, że ludzie po prostu wstydzą się korzystać z pomocy prawników, martwiąc się co inni powiedzą. Nasze zadanie to pomagać i udzielać porad, nie ma w tym nic wstydliwego. Zawsze lepiej zapytać, aby później nie żałować. Zdarza się, że właśnie wizyta u prawnika uchroni przed długotrwałym i kosztowym postępowaniem sądowym – przekonuje Karolina Marszałek, jedna z inicjatorek kampanii.

Na spotkanie z adwokatem czy też radcą prawnym warto przyjść z dokumentacją dotyczącą naszej sprawy i jasnym przekazem, czego oczekujemy i na czym nam zależy. Jeżeli sprawa dotyczy wypadku – możemy przynieść, m.in. notatkę urzędową sporządzoną przez Policję, która była na miejscu zdarzenia, dokumentację medyczną obrazującą stan zdrowia po zaistniałym wypadku; jeśli ktoś naruszył nasze dobra osobiste, czy chcemy się rozwieść, warto pokazać dowody na tę sytuację. Istotnym jest, aby wprowadzić prawnika w naszą sprawę od początku do końca, nie zatajając żadnych informacji, które mogą mieć znaczenie do poprowadzenia naszej sprawy. Być z nim szczerym i nie ukrywać niczego – nawet jeżeli nie jest to dla nas komfortowe.

- Niektórzy klienci nie mówią nam całej prawdy, nie chcą, ponieważ po prostu się wstydzą. Niestety, potem te niedomówienia wychodzą i to zazwyczaj w najmniej odpowiednim momencie, czyli na sali sądowej. Zawsze nakłaniam klientów do bycia szczerym, nawet jeżeli budzi to dyskomfort. Dzięki temu, że wiem, mogę przygotować taktykę, która zabezpieczy interesy klienta. Dlatego tak ważne jest, aby nie zatajać żadnych informacji przed swoim prawnikiem – mówi Michał Miller, inicjator kampanii.