E-arbitraż coraz popularniejszy w dobie pandemii?

Coraz więcej „większych spraw” w sądzie polubownym

E-sąd Ultima Ratio rozpatruje coraz więcej spraw. Wśród nich są nie tylko te o średniej wartości przedmiotu sporu, lecz także duże sprawy, o odszkodowania czy należności w kwocie 50, a nawet 300 tysięcy złotych. Średnia wartość przedmiotu sporów rozpatrywanych przez Ultima Ratio wzrosła w ostatnim czasie o 1000 procent i wynosi teraz 103 tysiące złotych. Cały czas rośnie też liczba zapisów na sąd polubowny Ultima Ratio w umowach, a także liczba adwokatów i radców prawnych, którzy swoim klientom podsuwają e-arbitraż jako szybką i pewną alternatywę dla sądów powszechnych.

Pandemia sprawiła, że przedsiębiorcy, a nawet prawnicy, przeszli, można by rzec, z konieczności, przyspieszoną lekcję dotyczącą e-arbitrażu i zalet jakie niesie złożenie sprawy do sądu arbitrażowego. To cieszy. Alternatywne formy rozwiązywania sporów – nie tylko nieporównywalnie szybsze, lecz także znacznie bardziej wygodne w obecnych czasach niż sądy powszechne – zyskują na popularności i powoli zmieniają krajobraz polskiego wymiaru sprawiedliwości – podkreśla Robert Szczepanek.

Czym jest arbitraż?

Arbitraż to sąd prywatny, który zgodnie z prawem i wolą stron zastępuje sąd państwowy. Jest tańszy niż tradycyjne formy rozwiązywania sporów, a dodatkowo mniej sformalizowany więc znacznie szybszy. Ultima Ratio podaje na swojej stronie internetowej aktualny, średni czas trwania postępowania arbitrażowego i na dzień dzisiejszy wynosi on zaledwie 17 dni. Koszty postępowania są zaś, według wyliczeń e-sądu – nawet o 70% niższe niż koszty postępowania prowadzonego przed sądem powszechnym. Dzięki e-arbitrażowi rozwiązywanie sporów można przenieść do świata wirtualnego, co jest szczególnie istotne obecnie, w dobie pandemii, gdy priorytetem jest ograniczanie interakcji z innymi. Ultima Ratio rozpatruje sprawy wyłącznie przez internet. Wszystkie czynności od złożenia pozwu, przez przedstawienie materiału dowodowego, po wydanie wyroku wykonywane są za pośrednictwem specjalnej platformy cyfrowej, której zabezpieczenia są porównywalne do tych, stosowanych w systemach bankowości elektronicznej.

Jak podkreślają eksperci, niewielka popularność sądów arbitrażowych, wynikała do tej pory głównie z braku wiedzy na temat tej formy rozwiązywania sporów. Przyjście pandemii oraz tymczasowy lockdown sądów skutkujący wydłużeniem się kolejek na rodzimej wokandzie, sprawił, że do e-sądów takich jak Ultima Ratio, zaczęło napływać coraz więcej spraw.

