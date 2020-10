Ile kosztuje kanoniczny proces małżeński?

Niektórzy oburzeni twierdzą, że proces ten powinien odbywać się za darmo. Proszę jednak mieć na uwadze, że nad procesem pracuje kilka osób (trzech sędziów, notariusz, obrońca węzła, czasami adwokat), którym należy się za ich pracę wynagrodzenie (nie są oni wolontariuszami i jak każdy pracownik oczekują pensji). Poza tym Sąd musi pokrywać koszty związane z prowadzeniem swej działalności (prąd, woda, ogrzewanie, materiały biurowe, urządzenia biurowe, utrzymanie pomieszczeń i ich wyposażenia).

Taksa procesowa

Taksa procesowa, to inaczej koszt sądowy. Jest on różny w zależności od sądu (diecezji) przed którym ma się toczyć sprawa. Swoiste widełki cenowe są bardzo szerokie: są sądy, które pobierają 640,00 zł za proces, jak i takie, które liczą sobie 2.200,00 zł. Są też w końcu i takie sądy, które uzależniają wysokość taksy procesowej od zarobków strony powodowej. Można jednak powiedzieć, że pewną „średnią krajową” jest 1.500,00 - 1.800,00 zł.

Na taksę procesową składa się wiele elementów. W niektórych sądach wraz ze skargą powodową należy uiścić wstępną opłatę kancelaryjną. Jej wysokość sięga w Polsce do 450,00 zł. Są sądy, w których takiej wstępnej opłaty się nie wymaga.

Prócz wstępnej opłaty procesowej do taksy należy zaliczyć koszt sporządzenia przez biegłego opinii. Czasami jest on już wliczony w taksę procesową, a czasami płatny dodatkowo. Jego wysokość zależy od ceny, którą ustala biegły i waha się w granicach od 200,00 zł do 500,00 zł. Sporządzenie opinii biegłego nie ma miejsca we wszystkich sprawach. Jest jednak obligatoryjne, gdy proces toczy się z tytułu niezdolności do podjęcia istotnych obowiązków małżeńskich z przyczyn natury psychicznej. Sprawy te stanowią ponad 90% wszystkich spraw w Polsce, dlatego sporządzenie opinii stanowi niejako regułę.

Czasami do taksy procesowej należy doliczyć niewielką kwotę za ustanowienie adwokata. Jest to jednak rzadkość, zaś sama opłata wynosi zwykle 30,00 zł.

Na wysokość taksy procesowej czasami ma wpływ miejsce zamieszkania stron – jeśli strona lub obie strony mieszkają za granicą, opłata jest wyższa, czasami nawet dwukrotnie.

Rozkładanie taksy procesowej na raty i zwolnienia i obniżki

Zdarza się, że sądy opłatę procesową rozkładają na raty robiąc to niejako z automatu (z urzędu), zastrzegając, że całość ma zostać uregulowana do terminu stawiennictwa (wezwania na przesłuchanie), co zwykle daje około roku na uporanie się z płatnością.

Nic nie stoi jednak na przeszkodzie, by prosić sąd o rozłożenie taksy na raty. Sądy na ogół nie robią z tego tytułu żadnych trudności.