500+ dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji z KRUS od października 2019 r.

Świadczenie uzupełniające dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego informuje, że od dnia 1 października 2019 r. wchodzi w życie ustawa z dnia 31 lipca 2019 r. o świadczeniu uzupełniającym dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji. Ustawa ta określa warunki nabywania prawa, tryb przyznawania oraz zasady wypłacania świadczenia dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji. Celem świadczenia uzupełniającego jest dodatkowe wsparcie dochodowe osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji.

Maksymalnie 500 zł miesięcznie

Świadczenie uzupełniające będzie przysługiwało w wysokości nie wyższej niż 500 złotych miesięcznie, przy czym łączna kwota tego świadczenia i świadczeń finansowanych ze środków publicznych (o charakterze innym niż jednorazowe) oraz zagranicznych świadczeń emerytalno-rentowych, z uwzględnieniem wyłączeń, o których mowa w ww. ustawie, nie może przekroczyć 1600 zł miesięcznie.

Warunki otrzymania prawa do nowego świadczenia

Do świadczenia uzupełniającego będą uprawnione osoby mieszkające w Polsce, które ukończyły 18 lat i których niezdolność do samodzielnej egzystencji została stwierdzona określonym w ustawie orzeczeniem, przy spełnieniu pozostałych warunków ustawowych. Fakt posiadania orzeczenia o niepełnosprawności nie daje podstaw do przyznania prawa do świadczenia uzupełniającego.

Wniosek do KRUS

Świadczenie uzupełniające przyznawane będzie na wniosek osoby uprawnionej. KRUS rozpocznie rozpatrywanie wniosków o to świadczenie od 1 października 2019 r. Wzór wniosku o świadczenie uzupełniające będzie dostępny na stronie internetowej KRUS oraz w każdej jednostce organizacyjnej KRUS w drugiej połowie września br.

Skierowanie na badania

Niemniej już obecnie emeryci/renciści, którzy nie mają orzeczenia o całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji albo orzeczenia o niezdolności do samodzielnej egzystencji, albo orzeczenia o całkowitej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym i niezdolności do samodzielnej egzystencji, albo orzeczenia o całkowitej niezdolności do służby i niezdolności do samodzielnej egzystencji, mogą występować do KRUS o skierowanie na badanie przez lekarza rzeczoznawcę Kasy/komisję lekarską Kasy.

Zaświadczenie o stanie zdrowia

W tym celu należy dostarczyć do KRUS aktualne zaświadczenie o stanie zdrowia (druk KRUS N-14) wydane przez lekarza leczącego.

Bliższe informacje na temat świadczenia uzupełniającego można uzyskać w zakładce świadczenia – świadczenie uzupełniające dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji oraz w każdej jednostce organizacyjnej KRUS.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 31 lipca 2019 r. o świadczeniu uzupełniającym dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1622).