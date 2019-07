Świadczenie uzupełniające (500 plus) dla niepełnosprawnych 2019 – uprawnieni, wniosek

Świadczenie uzupełniające, czyli 500 zł miesięcznie dla osób niepełnosprawnych

Świadczenie uzupełniające to nowy typ pomocy skierowany do osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji. Ma ono na celu dodatkowe wsparcie finansowe najbardziej potrzebujących ze względu na zwiększone koszty związane z pielęgnacją, rehabilitacją czy opieką medyczną.

Miesięczna kwota świadczenia to 500 zł.

Świadczenie będą wolne od potrąceń i egzekucji.

Osoby uprawnione do świadczenia uzupełniającego

Z pomocy będą mogły skorzystać osoby, które ukończyły 18 lat. Niezdolność do samodzielnej egzystencji takich osób powinna zostać stwierdzona:

orzeczeniem o całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji albo

orzeczeniem o całkowitej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym i niezdolności do samodzielnej egzystencji albo

orzeczeniem o całkowitej niezdolności do służby i niezdolności do samodzielnej egzystencji.

Ważna kwota pobieranych świadczeń

Istotny wpływ na uprawnienie do otrzymania nowego typu wsparcia ma kwota pobieranych świadczeń pieniężnych finansowanych ze środków publicznych. Świadczenie uzupełniające będzie bowiem przysługiwało osobom, które nie posiadają prawa do takiej pomocy bądź suma tych świadczeń nie przekracza kwoty najniższej renty z tytułu niezdolności do pracy (obecnie 1100 zł).

Będą tu brane pod uwagę wszystkie wypłacane wnioskodawcy emerytury, renty, zasiłki z pomocy społecznej o charakterze innym niż jednorazowy poza przysługującymi do wypłacanych świadczeń dodatków, zasiłku pielęgnacyjnego i innych świadczeń. Uwzględniane będą również kwoty wypłacane przez zagraniczne instytucje właściwe do spraw emerytalno-rentowych.

Świadczenie uzupełniające nie będzie przysługiwało osobie uprawnionej, która jest tymczasowo aresztowana lub odbywa karę pozbawienia wolności. Wyjątkiem będzie tu odbywanie kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego.

Wniosek o "500 plus"

Do otrzymania świadczenia uzupełniającego konieczne będzie złożenie wniosku. Osoby niepobierające świadczeń oraz otrzymujące zasiłki z pomocy społecznej dokumenty będą składały do ZUS-u. W pozostałych przypadkach wnioski będą składane do organów wypłacających świadczenia emerytalno-rentowe (np. do KRUS-u).

Wniosek będzie zawierał dane wnioskodawcy, inne informacje niezbędne do ustalenia prawa do świadczeń, wskazanie sposobu wypłaty wsparcia oraz podpis.

Do wniosku należy załączyć odpowiednie orzeczenie potwierdzające niezdolność do samodzielnej egzystencji, chyba że organ już takim dysponuje. Osoby pobierające świadczenia zagraniczne powinny dołączyć dokument potwierdzający prawo do tych świadczeń i ich wysokości, wystawiony przez zagraniczną instytucję właściwą do spraw emerytalno-rentowych.Niezbędnym załącznikiem będzie również oświadczenie o nieposiadaniu prawa do świadczeń pieniężnych finansowanych ze środków publicznych lub o posiadaniu prawa do takiego świadczenia wraz ze wskazaniem jego nazwy, organu przyznającego oraz wysokości.