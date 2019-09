500 plus dla niepełnosprawnych: formularz wniosku dostępny na stronach ZUS-u

Prezes ZUS: formularz wniosku o tzw. 500 plus dla osób niesamodzielnych jest już dostępny

W związku z bardzo dużym zainteresowaniem świadczeniem 500 plus dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji, już na miesiąc przed terminem udostępniliśmy formularz wniosku - powiedziała PAP prezes ZUS prof. Gertruda Uścińska. Wnioski będą rozpatrywane od 1 października.

Od początku tego tygodnia ZUS udostępnił formularz wniosku o świadczenie uzupełniające dla osób niesamodzielnych.

"W związku z tym, że obserwujemy bardzo duże zainteresowanie świadczeniem 500 plus dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji, już na miesiąc przed terminem udostępniliśmy formularz wniosku. Można go dostać zarówno na salach obsługi klientów, jak i ściągnąć z naszej strony internetowej. Specjalnie przygotowani doradcy do obsługi osób zainteresowanych nowym świadczeniem pomogą w wypełnieniu wniosku. Pamiętajmy też o zebraniu wszystkich dokumentów związanych z naszym stanem zdrowia" - powiedziała prof. Uścińska.

Jednocześnie prezes ZUS zaznaczyła, że rozpatrywanie wniosków ZUS rozpocznie 1 października, czyli w dniu wejścia przepisów w życie.

ZUS uruchomił także specjalną linię Centrum Obsługi Telefonicznej, która została skierowana do obsługi osób zamierzających ubiegać się o świadczenie (tel. 22 560 16 00).

Aby otrzymać świadczenie uzupełniające trzeba złożyć wniosek wraz z orzeczeniem o niezdolności do samodzielnej egzystencji (lub orzeczeniem o całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji albo orzeczeniem o zaliczeniu do I grupy inwalidów wydanym przed 1 września 1997 r. przez komisję lekarską).

Dokumentem potwierdzającym niezdolność do samodzielnej egzystencji, na podstawie którego ZUS może ustalić prawo do świadczenia uzupełniającego, jest również orzeczenie o całkowitej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym i niezdolności do samodzielnej egzystencji oraz orzeczenie o całkowitej niezdolności do służby i niezdolności do samodzielnej egzystencji.

Osoby, które nie mają orzeczenia potwierdzającego niezdolność do samodzielnej egzystencji do wniosku powinny dołączyć zaświadczenie o stanie zdrowia wydane przez lekarza nie wcześniej niż na miesiąc przed złożeniem wniosku oraz dokumentację medyczną (np. kartę badania profilaktycznego lub dokumentację rehabilitacji leczniczej). Osoby mające orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności, powinny do wniosku dołączyć ten dokument.

Jeśli osoba wnioskująca ma prawo do emerytury lub renty zagranicznej, wówczas powinna także dołączyć dokument potwierdzający prawo do tych świadczeń i ich wysokość.